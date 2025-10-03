Miljoner försvinner i fusk – när pensionärer lurar systemet

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Nästan ingen blir dömd

ANNONS

Hem & Hyra har granskat samtliga åtalsbeslut som rör Pensionsmyndighetens bidragsfusk under fem år.

Resultatet visar på en nästan total straffrihet. Av 904 polisanmälda fall ledde bara 20 till fällande domar eller strafförelägganden. Tillsammans hade dessa fuskare lurat till sig 2,4 miljoner kronor.

”En signal kan vara att det inte blir så stora konsekvenser och det är inte bra”, säger Lisa Nordenhäll, enhetschef för kontrollfrågor på Pensionsmyndigheten, till Hem & Hyra.

Felaktiga adresser och utlandsflyttar

Det absolut vanligaste skälet till att utredningar läggs ned är att den misstänkta inte längre finns i Sverige. För att få bostadstillägg måste man vara bosatt här. Problemet är att många som flyttar utomlands struntar i att anmäla det.

En nationell lägesbild som Skatteverket tagit fram visar hur omfattande problemet är. Mellan 74 000 och 158 000 personer är folkbokförda i Sverige, trots att de inte borde vara det. Dessutom är 92 000-106 000 folkbokförda på fel adress.

När Pensionsmyndigheten granskat sina största återkrav framträder samma mönster. Där finns pensionärer som emigrerat i smyg, haft dolda inkomster eller hyrt ut bostäder utan att berätta det. De 50 största fuskarna har tillsammans lurat till sig över 10 miljoner kronor.

Många är vi men riktig ordning på oss är det inte. Skatteverkets kartläggning visar, bland annat, 100 000 svenskar folkbokförda på fel adress. (Foto: Vidar Ruud/NTB-TT)

Flera dömda fall visar på luckorna

ANNONS

I ett fall lurade en man i Eskilstuna till sig 395 000 kronor genom att stå skriven i Sverige medan han i själva verket bodde i Irak. Straffet blev böter på 5 000 kronor.

En annan kvinna i Uppland fick både svensk pension och pension från USA. Hon dömdes till villkorlig dom och böter.

I fjol kunde Dagens PS rapportera om en 103-årig kvinna som, enligt Pensionsmyndigheten, har bott utanför Sverige i drygt 20 år. Trots detta har hon fått både garantipension och bostadstillägg – förmåner som man endast har rätt till om man bor i Sverige.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Jakten på fusket trappas upp

Svenska myndigheter satsar nu hårdare på att stoppa välfärdsbrott. Den nya Utbetalningsmyndigheten har skapats för att samordna arbetet och utredningar pågår om fler verktyg, som flygplatskontroller.

På Pensionsmyndigheten finns numera 34 årsarbetskrafter som utreder fusk. Men enligt Lisa Nordenhäll är det lika viktigt att göra det enklare för pensionärer att själva lämna rätt uppgifter.

”Det är skattemedel vi pratar om och de ska hamna i rätt ficka”, säger hon till Hem & Hyra.