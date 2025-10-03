Dagens PS
Miljoner försvinner i fusk – när pensionärer lurar systemet

Fusk hos pensionsmyndigheten
Varje år begär Pensionsmyndigheten tillbaka hundratals kronor som betalats ut felaktigt (Foto: Tomas Oneborg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Varje år försvinner stora summor skattemedel i fusk. Men trots hundratals polisanmälningar är det nästan ingen som döms.

Varje år begär Pensionsmyndigheten tillbaka hundratals miljoner kronor som betalats ut felaktigt. Under 2023 handlade det om hela 179 miljoner kronor i återkrav gällande bland annat allmän pension och bostadstillägg. 

I många fall handlar om att bidragstagaren påstår att denne bor på ett visst sätt, för att få ett visst bidrag. 

Nu har Hem & Hyra granskat fusket.

Hyrde ut svart 

Bostadstillägget är en förmån för pensionärer med låg inkomst. Men i praktiken har systemet blivit ett mål för fusk, rapporterar E55

Ett av fallen gäller en pensionär i Malmö som hyrde ut sin lägenhet svart, samtidigt som hon bodde på falsk adress och i perioder utomlands. Lägenheten hon stod skriven på användes dessutom för grov brottslighet. 

Bland de sista att få veta vad som pågick i lägenheten var Pensionsmyndigheten.

Myndigheten är ofta beroende av tips från privatpersoner eller andra myndigheter för att kunna stoppa felaktiga utbetalningar. Ett beslut om bostadstillägg gäller nämligen på livstid och följs inte upp om ingen slår larm.

Nästan ingen blir dömd

Hem & Hyra har granskat samtliga åtalsbeslut som rör Pensionsmyndighetens bidragsfusk under fem år. 

Resultatet visar på en nästan total straffrihet. Av 904 polisanmälda fall ledde bara 20 till fällande domar eller strafförelägganden. Tillsammans hade dessa fuskare lurat till sig 2,4 miljoner kronor.

”En signal kan vara att det inte blir så stora konsekvenser och det är inte bra”, säger Lisa Nordenhäll, enhetschef för kontrollfrågor på Pensionsmyndigheten, till Hem & Hyra.

Felaktiga adresser och utlandsflyttar

Det absolut vanligaste skälet till att utredningar läggs ned är att den misstänkta inte längre finns i Sverige. För att få bostadstillägg måste man vara bosatt här. Problemet är att många som flyttar utomlands struntar i att anmäla det.

En nationell lägesbild som Skatteverket tagit fram visar hur omfattande problemet är. Mellan 74 000 och 158 000 personer är folkbokförda i Sverige, trots att de inte borde vara det. Dessutom är 92 000-106 000 folkbokförda på fel adress.

När Pensionsmyndigheten granskat sina största återkrav framträder samma mönster. Där finns pensionärer som emigrerat i smyg, haft dolda inkomster eller hyrt ut bostäder utan att berätta det. De 50 största fuskarna har tillsammans lurat till sig över 10 miljoner kronor.

100 000 svenskar folkbokförda på fel adress
Många är vi men riktig ordning på oss är det inte. Skatteverkets kartläggning visar, bland annat, 100 000 svenskar folkbokförda på fel adress. (Foto: Vidar Ruud/NTB-TT)

Flera dömda fall visar på luckorna

I ett fall lurade en man i Eskilstuna till sig 395 000 kronor genom att stå skriven i Sverige medan han i själva verket bodde i Irak. Straffet blev böter på 5 000 kronor. 

En annan kvinna i Uppland fick både svensk pension och pension från USA. Hon dömdes till villkorlig dom och böter.

I fjol kunde Dagens PS rapportera om en 103-årig kvinna som, enligt Pensionsmyndigheten, har bott utanför Sverige i drygt 20 år. Trots detta har hon fått både garantipension och bostadstillägg – förmåner som man endast har rätt till om man bor i Sverige. 

Jakten på fusket trappas upp

Svenska myndigheter satsar nu hårdare på att stoppa välfärdsbrott. Den nya Utbetalningsmyndigheten har skapats för att samordna arbetet och utredningar pågår om fler verktyg, som flygplatskontroller.

På Pensionsmyndigheten finns numera 34 årsarbetskrafter som utreder fusk. Men enligt Lisa Nordenhäll är det lika viktigt att göra det enklare för pensionärer att själva lämna rätt uppgifter.

”Det är skattemedel vi pratar om och de ska hamna i rätt ficka”, säger hon till Hem & Hyra.

BidragsfuskFuskPensionärerPensionsmyndigheten
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

