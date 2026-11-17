Efter konkurs i september har framtiden för Pizza Hut varit oviss. Nu är kedjan tillbaka med en ny franchisepartner.
Pizza Hut tillbaka efter konkursen: De tar över kedjan
Varken amerikanskt riskkapital eller en rekonstruktion lyckades rädda svenska Pizza Hut från konkurs.
Det slutade i stället i en mångmiljonsmäll när bolaget ansökte om konkurs i september.
NRG Pizza AB, franchisetagare i Sverige, hade skulder på 156 miljoner kronor vid konkursen, skriver Foodnet.
84 miljoner var skulder till leverantörer, den största enskilda fordringsägaren där var en lokal fastighetsägare i Borås.
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Nästan 40 år i Sverige
Vidare krävde Skatteverket 13,9 miljoner i skatter och avgifter. Beviljade lönegarantier och de anställdas innestående lönekrav var tillsammans över 40 miljoner kronor.
Vid konkursen hade kedjan, som funnits i Sverige sedan 1987, 18 restauranger och 250 anställda med ungefär halva sin verksamhet i och kring Stockholm.
Nu är Pizza Hut tillbaka på banan igen. Nordrest träder in som ny franchisepartner, men varken återöppningsdatum eller vilka restauranger som öppnar först är klart.
I dagens pressmeddelande framgår inte heller om alla restauranger kommer att återöppnas.
”Restaurangerna öppnar successivt och arbetet med att göra dem redo pågår redan”, är beskedet just nu.
”Mycket nöjd med lösningen”
Nordrests vd Thomas Dahlstedt är mycket nöjd över lösningen, som beskrivs som starten på en långsiktig satsning.
”Pizza Hut är tillbaka och vi längtar efter att få välkomna gästerna igen. Just nu förbereder vi restaurangerna, samlar våra team och gör oss redo för öppning”, säger Dahlstedt.
”Vi vill ge våra tidigare gäster många anledningar att komma tillbaka och en ny generation möjligheten att upptäcka Pizza Hut”, vilket ska ske ”redan i december”.
Parallellt med förberedelserna ska Nordrest och Pizza Hut utveckla erbjudandet, förklararar parterna.
”Vi är mycket glada över att välkomna Nordrest som vår franchisepartner i Sverige och se att förberedelserna inför återöppningen redan är i gång”, säger Ozge Zoralioglu, Pizza Huts Europa-chef.
”Deras erfarenhet av restaurangdrift, energi och engagemang gör dem till en stark partner för Pizza Hut”,
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Arbetar i fyra länder
Nordrest grundades 2014 och är ett renodlat foodservice-företag med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Portugal.
Bolaget arbetar med kontraktsbaserade måltidslösningar på platser med naturliga och förutsägbara gästflöden inom försvar, företag, skola, högskola och universitet, sjukhus och äldreomsorg samt för resor.
Nordrest har även egna koncept som Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup.
Nordrests kunder omfattar bland annat europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner samt stora svenska industriföretag.
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