NRG Pizza AB, franchisetagare i Sverige, hade skulder på 156 miljoner kronor vid konkursen, skriver Foodnet.

84 miljoner var skulder till leverantörer, den största enskilda fordringsägaren där var en lokal fastighetsägare i Borås.

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Vidare krävde Skatteverket 13,9 miljoner i skatter och avgifter. Beviljade lönegarantier och de anställdas innestående lönekrav var tillsammans över 40 miljoner kronor.

Vid konkursen hade kedjan, som funnits i Sverige sedan 1987, 18 restauranger och 250 anställda med ungefär halva sin verksamhet i och kring Stockholm.

Nu är Pizza Hut tillbaka på banan igen. Nordrest träder in som ny franchisepartner, men varken återöppningsdatum eller vilka restauranger som öppnar först är klart.

I dagens pressmeddelande framgår inte heller om alla restauranger kommer att återöppnas.

”Restaurangerna öppnar successivt och arbetet med att göra dem redo pågår redan”, är beskedet just nu.

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