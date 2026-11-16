LKAB krävs på 180 miljoner – kan bli Sveriges högsta böter någonsin

Hösten 2021 meddelade LKAB länsstyrelsen att 1,6 miljoner liter olja saknades, men bolaget trodde till en början inte att det rörde sig om en läcka. I början av 2022 stod det klart att det var ett utsläpp, som åklagaren nu uppskattar till två miljoner liter.

Det statligt ägda gruvbolaget LKAB har tappat bort 1600 kubikmeter olja från en cistern i Kiruna. Foto: TT

”Jag yrkar på minst 180 miljoner kronor i företagsbot. Om domstolen beslutar om den summan blir det den högsta företagsbot som någonsin dömts ut i Sverige”, säger åklagaren Christer B Jarlås i pressmeddelandet.

Åklagaren sätter sanktionsvärdet, alltså vad brottet är värt innan bolagets storlek räknas in, till 5 miljoner kronor och multiplicerar det med en förhöjningsfaktor på 36, enligt stämningsansökan som SVT läst. Sedan 2020 anpassas företagsboten efter bolagets ekonomi, med 500 miljoner kronor som tak, och faktorn styrs i första hand av det egna kapitalet.

LKAB har redan fått känna på räknesättet i år. Gällivare tingsrätt dömde bolaget i augusti att betala 54 miljoner kronor, den hittills högsta boten för arbetsmiljöbrott, efter att en 59-årig mekaniker klämdes ihjäl i en kross i Kirunagruvan i maj 2024. Åklagaren hade yrkat 55,5 miljoner kronor utifrån ett sanktionsvärde på 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en faktor på 37.

”Det är en hög bot eftersom LKAB är ett så stort företag. Det ska vara kännbart för dem”, sa åklagaren Frida Molander till tidningen Arbetet i juni, när åtalet för dödsolyckan väcktes.

För LKAB motsvarar 180 miljoner kronor ungefär tio dagars rörelseresultat, räknat på de 1 595 miljoner kronor som gruvbolaget hade i rörelseresultat under tredje kvartalet. Saneringen efter utsläppet har enligt bolaget hittills kostat 291 miljoner kronor, mer än den bot som nu krävs.

Bolag Företagsbot Brott Faktor Status LKAB (yrkat) 180 miljoner Grovt miljöbrott, dieselutsläpp i Kiruna 36 Yrkad nov 2026 LKAB 54 miljoner Arbetsmiljöbrott, dödsolycka i Kirunagruvan 37 (på yrkade 55,5) Dömd aug 2026 Volvo Cars 23,2 miljoner Arbetsmiljöbrott, svår skada i Olofström 29 Medgiven okt 2026 Billerud 17,4 miljoner Arbetsmiljöbrott, dödsolycka på Frövi bruk ej redovisad Medgiven apr 2025 Södra 14 miljoner Arbetsmiljöbrott, dödsolycka i Orrefors 7 Dömd jan 2024

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Faktorn är yrkad bot delad med sanktionsvärdet, egen uträkning. Källor är Åklagarmyndigheten, SVT, Process Nordic, Arbetet och Realtid.