Stordalen: "Har aldrig varit mer optimistisk"

Petter Stordalen och hans bolag rider på en turismvåg och skriver nu upp vinstprognosen för 2025 med en halv miljard.

Hotell- och resekungen väntar sig rekordvinst för hotellkedjan Strawberry 2025.

”Jag har aldrig varit mer optimistisk för branschens räkning. Norden och Norge som resmål kommer bara att bli starkare”, säger Stordalen hos Dagens näringsliv.

”Vi har haft vår bästa juli någonsin. Om inget extraordinärt händer under hösten kommer vi i år att leverera en vinst före avskrivningar på långt över 1,5 miljarder kronor”, säger Stordalen.

Färdigsmörat för Petter Stordalen. Dagens PS

Kontrast mot fjolåret

Det skapar en stor kontrast till senaste resultat. Stordalen fick ta en stor förlust på Hurtigruten, vilket påverkade Strawberrys resultat negativt.

Koncernavskrivningar på 680 miljoner kronor och nedskrivningar på 750 miljoner relaterade till Hurtigruten var de två sänkena där.

Det gav en för lust på 254 miljoner norska kronor före skatt för koncernen.

Nu är det andra siffror som gäller och tidigare i somras uppskattade Stordalen sitt värdejusterade egna kapital till 27 miljarder. På det kommer nu en rekordsommar för hotellverksamheten.

Storförlust för Stordalen – minus på flera hundra miljoner. Dagens PS