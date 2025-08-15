Petter Stordalen är mer optimistisk än någonsin, åtminstone för Danmark och Norge. Sverige ligger efter och Finland får kämpa hårt.
Stordalen: "Har aldrig varit mer optimistisk"
Petter Stordalen och hans bolag rider på en turismvåg och skriver nu upp vinstprognosen för 2025 med en halv miljard.
Hotell- och resekungen väntar sig rekordvinst för hotellkedjan Strawberry 2025.
”Jag har aldrig varit mer optimistisk för branschens räkning. Norden och Norge som resmål kommer bara att bli starkare”, säger Stordalen hos Dagens näringsliv.
”Vi har haft vår bästa juli någonsin. Om inget extraordinärt händer under hösten kommer vi i år att leverera en vinst före avskrivningar på långt över 1,5 miljarder kronor”, säger Stordalen.
Färdigsmörat för Petter Stordalen. Dagens PS
Kontrast mot fjolåret
Det skapar en stor kontrast till senaste resultat. Stordalen fick ta en stor förlust på Hurtigruten, vilket påverkade Strawberrys resultat negativt.
Koncernavskrivningar på 680 miljoner kronor och nedskrivningar på 750 miljoner relaterade till Hurtigruten var de två sänkena där.
Det gav en för lust på 254 miljoner norska kronor före skatt för koncernen.
Nu är det andra siffror som gäller och tidigare i somras uppskattade Stordalen sitt värdejusterade egna kapital till 27 miljarder. På det kommer nu en rekordsommar för hotellverksamheten.
Storförlust för Stordalen – minus på flera hundra miljoner. Dagens PS
Attraheras av Norge
Siffrorna från norska Statistisk sentralbyrå, SSB, visar att det är utländska gäster Stordalen ska tacka i första hand.
Av tillväxten i norska hotellbranschen, 714 000 fler gästnätter, stod utländska gäster för 94 procent.
Allt är dock inte guld som glimmar, inte ens för Petter Stordalen med hotell i alla nordiska länder utom Island.
”Norge är starkast tillsammans med Danmark. Sverige är vekare och Finland kämpar hårt, sammanfattar Stordalen.
”Finland var ett nav för trafiken på Asien, men eftersom planen inte längre kan flyga över Ryssland är den trafiken borta”, konstaterar hotellkungen.
”Före invasionen i Ukraina kom även många amerikaner till Helsingfors för att resa vidare till S:t Petersburg”, påpekar Stordalen som ändå fortsätter att investera i Finland.
Stordalens familjeägda imperium
Strawberry Holding-gruppen, som Petter Stordalen äger tillsammans med sina barn Emilie, Henrik och Jakob, omfattar, förutom hotellverksamheten i Strawberry Hotels med 253 hotell, även investeringsbolagen Strawberry Equity och Strawberry Capital.
Det är här investeringar i researrangören NLTG (Nordic Leisure Travel Group), som inkluderar Ving, Stureplansgruppen, fastighetsutvecklingsbolaget Veslefrikk och ett 20-tal andra företag finns.
Petter Stordalen: “Lever på kassaflödet” – Dagens PS
