Snart kört att teckna sig i Space X-emissionen
Vid lunchtid på torsdag är det för sent. Då kan man inte längre teckna sig för att vara med på rymdbolaget Space X:s nyemission i vad som ser ut att bli den största börsnoteringen genom tiderna.
För ovanlighetens skull släpps svenska småsparare in i finrummet. Den som vill teckna sig för Space X-aktier i den nyemission som genomförs i samband med fredagens notering på Nasdaqbörsen i New York har till klockan 12.00 på torsdag på sig att få in sin intresseanmälan.
Besked om tilldelning på fredag
Då ska Nordnet – som fått rätt att förmedla aktier i emissionen – sammanställa inkomna önskemål och skicka över listorna till bankerna som Space X anlitat för att faktiskt göra tilldelningen.
”Kunderna kommer att få besked om tilldelning löpande med start på fredag morgon, och planen är att allt ska vara klart innan den amerikanska börsen öppnar klockan 15.30 på fredag”, skriver Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet i ett mejl till TT.
I intresseanmälan ansöker kunderna om att få teckna ett visst antal aktier. Vad priset per aktie blir fastställs först senare.
”Exakt hur tilldelningen kommer att gå till är inte känt ännu”, skriver Tidestad.
När det gäller risker för småsparare att teckna Space X-aktier har Nordnet inga varningslampor.
”Vi bedriver inte finansiell rådgivning. Vi tillhandahåller möjligheten för våra kunder att teckna aktier i Space X, och tillgängliggör information kring bolaget och noteringen så att man som sparare själv ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut”, skriver Tidestad.
”Man måste göra sin egen analys”
Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton gläds åt att svenska småsparare kan vara med från början, vilket normalt gör det lättare att tjäna pengar på börsintroduktionen.
Man måste göra sin egen analys, som alltid, av värderingen och affärsmodellen, säger han om riskerna.
Han tillägger att småsparare också ska vara medveten om att det inte är någon aktie med koppling till Sverige.
Så man kan inte förvänta sig att allt fungerar som det gör på den svenska börsen. Det är ett annat regelverk, en annan bolagsrätt, där generellt småspararnas rättigheter inte alltid väger lika tungt som de gör i Sverige.
Teckna och sälj-strategin – där man är med i nyemissionen men säljer så fort handeln inleds – har visat sig ganska framgångsrik i andra börsintroduktioner. Men det finns inga vinstgarantier, poängterar Linton.
Men generellt har det kunnat vara lönsamt att teckna sig för att sedan sälja av aktien snabbt, säger han.
Den största börsnoteringen genom tiderna är på väg att genomföras på Nasdaqbörsen i New York. Elon Musk-bolaget Space X emitterar i samband med introduktionen 555,6 miljoner aktier för 135 dollar styck, vilket drar in 75 miljarder dollar i nytt kapital.
Hela bolaget – som på börsen får tickersymbolen SPCX – är med den aktiekursen värderat till omkring 1,8 biljoner dollar (1 800 000 000 000 dollar) – vilket omräknat i kronor skulle bli nästan 17,1 biljoner kronor.
Suget efter aktien överstiger med råge utbudet i introduktionsprocessen, enligt Bloombergs källor. Och värderingen av Space X kan i slutändan komma att hamna på en helt annan nivå.
I Elon Musks Space X-konglomerat ingår förutom satellitverksamheten Starlink även rymdtransporter samt det sociala nätverket X (tidigare Twitter) och AI-tjänsten Grok.