Snart kört att teckna sig i Space X-emissionen

För ovanlighetens skull släpps svenska småsparare in i finrummet. Den som vill teckna sig för Space X-aktier i den nyemission som genomförs i samband med fredagens notering på Nasdaqbörsen i New York har till klockan 12.00 på torsdag på sig att få in sin intresseanmälan.

Besked om tilldelning på fredag

Då ska Nordnet – som fått rätt att förmedla aktier i emissionen – sammanställa inkomna önskemål och skicka över listorna till bankerna som Space X anlitat för att faktiskt göra tilldelningen.

”Kunderna kommer att få besked om tilldelning löpande med start på fredag morgon, och planen är att allt ska vara klart innan den amerikanska börsen öppnar klockan 15.30 på fredag”, skriver Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet i ett mejl till TT.

I intresseanmälan ansöker kunderna om att få teckna ett visst antal aktier. Vad priset per aktie blir fastställs först senare.

”Exakt hur tilldelningen kommer att gå till är inte känt ännu”, skriver Tidestad.

När det gäller risker för småsparare att teckna Space X-aktier har Nordnet inga varningslampor.

”Vi bedriver inte finansiell rådgivning. Vi tillhandahåller möjligheten för våra kunder att teckna aktier i Space X, och tillgängliggör information kring bolaget och noteringen så att man som sparare själv ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut”, skriver Tidestad.