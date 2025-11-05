Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Penningtvätt: Tre advokatbyråer fast i granskning

Tre advokatbyråer fast kring penningtvätt
Tre advokatbyråer bötfälls för brister när det gäller penningtvätt efter en granskning länsstyrelsen i Stockholm genomfört. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Tre advokatbyråer drabbas av sanktionsavgifter efter en granskning kring penningtvätt som länsstyrelsen i Stockholm genomfört.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Tre advokatbyråer har den senaste tiden drabbats av sanktionsavgifter efter bristande efterlevnad av regler för penningtvätt, skriver FAR.

Det är första gången advokatbyråer meddelas beslut om sanktionsavgifter i sammanhanget.

Länsstyrelsen i Stockholm inledde en granskning av de tre byråerna efter att de varit föremål för Advokatsamfundets egen penningtvättstillsyn. Hos samfundet drabbades byråerna av varningar i dess disciplinnämnd.

Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott. Dagens PS

”Allvarliga brister”

I alla tre fallen konstaterade länsstyrelsen att de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättslagen inte var uppfyllda och att de brister som upptäckts i granskningen dessutom var allvarliga.

En av byråerna har invänt att den allmänna riskbedömning som gavs in till Advokatsamfundet i samband med granskning visserligen varit kortfattad, men att detta berott på att advokatbyrån varit och är relativt liten.

Avsikten har därför varit att anpassa omfattningen till verksamhetens begränsade omfattning och transparens.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

”Gör ingen skillnad”

ANNONS

Den aktuella byrån skickade sedan en uppdaterad och mer omfattande riskbedömning, men det saknar enligt länsstyrelsen betydelse för bedömningen av om advokatbyrån uppfyllt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

De tre advokatbyråerna tvingas därför alla betala sanktionsavgifter på 5 000, 11 000 respektive 45 000 kronor.

Klientens miljon fryst – advokat åtalas för penningtvätt. Dagens PS

Får betala utifrån bristerna

”Storleken på länsstyrelsens sanktionsavgifter bestäms utifrån bland annat omfattningen av överträdelserna av penningtvättsregelverket, samt den konkurrensfördel som verksamhetsutövaren haft jämfört med dem som följt lagen och lagt tid och resurser på att uppfylla kraven som ställs”, skriver FAR.

Juridisk mardröm: Advokater åker fast för AI-fusk. Dagens PS

Advokat satt tyst under hel rättegång – sågas av domstolen. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AdvokatgranskningLänsstyrelsenPenningtvätt
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS