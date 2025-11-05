Penningtvätt: Tre advokatbyråer fast i granskning

Tre advokatbyråer har den senaste tiden drabbats av sanktionsavgifter efter bristande efterlevnad av regler för penningtvätt, skriver FAR.

Det är första gången advokatbyråer meddelas beslut om sanktionsavgifter i sammanhanget.

Länsstyrelsen i Stockholm inledde en granskning av de tre byråerna efter att de varit föremål för Advokatsamfundets egen penningtvättstillsyn. Hos samfundet drabbades byråerna av varningar i dess disciplinnämnd.

”Allvarliga brister”

I alla tre fallen konstaterade länsstyrelsen att de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättslagen inte var uppfyllda och att de brister som upptäckts i granskningen dessutom var allvarliga.

En av byråerna har invänt att den allmänna riskbedömning som gavs in till Advokatsamfundet i samband med granskning visserligen varit kortfattad, men att detta berott på att advokatbyrån varit och är relativt liten.

Avsikten har därför varit att anpassa omfattningen till verksamhetens begränsade omfattning och transparens.