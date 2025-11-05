Tre advokatbyråer drabbas av sanktionsavgifter efter en granskning kring penningtvätt som länsstyrelsen i Stockholm genomfört.
Penningtvätt: Tre advokatbyråer fast i granskning
Mest läst i kategorin
Kriminella nätverk – kraftig ökning av välfärdsbrott
Det sker nu en kraftig ökning av välfärdsbrott där kriminella nätverk riktar in sig direkt mot statens och kommunernas offentliga system. Ökningen hotar välfärden både i Sverige och Norge. Kriminella nätverk riktar in sig direkt mot de offentliga systemen. En PwC-rapport från i somras uppger att tre av fyra regioner och nästan var tredje kommun …
Varningen: "Köp inte från Temu och Shein"
Varningen kommer från tre länder: Köp inte leksaker från Temu och Shein. Två tredjedelar av dem klarar inte säkerhetskraven. Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein. Resultatet blev förödande. Drygt två tredjedelar av varorna, 112 stycken, klarade inte EU:s …
Dyra insekter tvingar bolag i konkurs
Insekter kan vara irriterande. De blir inte mindre irriterande om de kostar en 855 miljoner kronor och tvingar fram en konkurs. Det fortsätter vara motvind för gröna investeringar, vilket naturligtvis är beklagligt i en tid då planet och människor behöver sådana för att möta klimathot och annat. Den här gången handlar det om insekter. I …
Restaurangägare häktade för miljonbluff
Två ägare till en snabbmatskedja i Stockholm sitter häktade för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Fusket ska enligt åklagaren ha pågått mellan 2020 och 2024. Det var i förra veckan som ägarna, som är i 45-årsåldern, häktades för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Det kan tidningen Arbetet berätta. Läs mer: Rikaste …
Techjätten stämmer tidigare anställda: “Ljög om sina planer”
Techjätten Palantir har dragit två tidigare medarbetare inför rätta. Enligt bolaget ska de ha stulit hemlig information för att bygga ett konkurrerande AI-företag. Stämningen, som lämnats in till en federal domstol i New York, riktas mot de före detta anställda Radha Jain och Joanna Cohen. Enligt Palantir har de brutit mot sina konkurrens- och sekretessavtal …
Tre advokatbyråer har den senaste tiden drabbats av sanktionsavgifter efter bristande efterlevnad av regler för penningtvätt, skriver FAR.
Det är första gången advokatbyråer meddelas beslut om sanktionsavgifter i sammanhanget.
Länsstyrelsen i Stockholm inledde en granskning av de tre byråerna efter att de varit föremål för Advokatsamfundets egen penningtvättstillsyn. Hos samfundet drabbades byråerna av varningar i dess disciplinnämnd.
Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott. Dagens PS
”Allvarliga brister”
I alla tre fallen konstaterade länsstyrelsen att de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättslagen inte var uppfyllda och att de brister som upptäckts i granskningen dessutom var allvarliga.
En av byråerna har invänt att den allmänna riskbedömning som gavs in till Advokatsamfundet i samband med granskning visserligen varit kortfattad, men att detta berott på att advokatbyrån varit och är relativt liten.
Avsikten har därför varit att anpassa omfattningen till verksamhetens begränsade omfattning och transparens.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
”Gör ingen skillnad”
Den aktuella byrån skickade sedan en uppdaterad och mer omfattande riskbedömning, men det saknar enligt länsstyrelsen betydelse för bedömningen av om advokatbyrån uppfyllt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
De tre advokatbyråerna tvingas därför alla betala sanktionsavgifter på 5 000, 11 000 respektive 45 000 kronor.
Klientens miljon fryst – advokat åtalas för penningtvätt. Dagens PS
Får betala utifrån bristerna
”Storleken på länsstyrelsens sanktionsavgifter bestäms utifrån bland annat omfattningen av överträdelserna av penningtvättsregelverket, samt den konkurrensfördel som verksamhetsutövaren haft jämfört med dem som följt lagen och lagt tid och resurser på att uppfylla kraven som ställs”, skriver FAR.
Juridisk mardröm: Advokater åker fast för AI-fusk. Dagens PS
Advokat satt tyst under hel rättegång – sågas av domstolen. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Vd:n stänger ner hela bolaget – fyra gånger om året
När Tori Dunlap startade sitt företag lovade hon sig själv en sak: att aldrig skapa en arbetsplats som hyllar stress eller sena kvällar. Det löftet har gjort henne till en av de mest omtalade vd:arna i USA.? Varje kvartal stänger hon nämligen hela bolaget – i en hel vecka. Ingen mejl, inga möten, inget jobb. …
Svenskarna tröttnar på USA – och nu blir det ännu dyrare
Svenskarna tappar suget på USA – landet som länge lockat med drömresor och stora äventyr. Nu väljer allt fler bort resan över Atlanten. Ett år efter Donald Trumps valseger svalnar svenskarnas kärlek till USA. Nya siffror visar att resandet dit har minskat med runt 20 procent hittills i år, och undersökningar visar att motviljan mot …
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs
Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant? Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på …
Digital Euro får tummen ner av bankerna
Europeiska centralbankens satsning på en digital euro får ett svalt mottagande. Flera tunga aktörer ger nu tummen ner. Europeiska centralbanken vill lansera en digital version av euron. Men planerna har väckt stark kritik från både banker och politiker som menar att projektet riskerar att underminera privata betalningslösningar. Missa inte: Då planerar ECB att ge ut …
Penningtvätt: Tre advokatbyråer fast i granskning
Tre advokatbyråer drabbas av sanktionsavgifter efter en granskning kring penningtvätt som länsstyrelsen i Stockholm genomfört. Tre advokatbyråer har den senaste tiden drabbats av sanktionsavgifter efter bristande efterlevnad av regler för penningtvätt, skriver FAR. Det är första gången advokatbyråer meddelas beslut om sanktionsavgifter i sammanhanget. Länsstyrelsen i Stockholm inledde en granskning av de tre byråerna efter …