Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott

En advokat har häktats misstänkt för grovt insiderbrott
En advokat har häktats misstänkt för grovt insiderbrott (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

En framstående advokat vid en internationell byrå i Stockholm har häktats, misstänkt för grovt insiderbrott. 

Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten har därför beslutat om hårda restriktioner, rapporterar Dagens Juridik

Misstänks för grovt insiderbrott 

Advokaten, som är specialiserad på företagsförvärv och riskkapital, misstänks för grovt insiderbrott under perioden 20 november till 9 december 2024, enligt Ekobrottsmyndigheten, som under torsdagen begärde att mannen skulle häktas. 

På fredagen beslutade Stockholms tingsrätt att gå på åklagarens linje.

Advokat får hårda restriktioner i häktet

Åklagaren ansåg att det fanns risk för att bevis undanröjs om mannen släpptes fri. Tingsrätten höll med och har beslutat att åklagaren får meddela restriktioner. Det kan innebära inskränkningar i advokatens rätt att ta emot besök, försändelser eller ha kontakt med andra intagna.

Advokaten nekar till brott och har motsatt sig häktningen. Hans försvarare menar att “skälen för häktning och angivna restriktioner inte uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för honom eller för något annat motstående intresse”, skriver Dagens Juridik. 

Advokat häktad
Tingsrätten har beslutat att åklagaren får meddela restriktioner (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Två andra häktade

Tillsammans med advokaten har ytterligare två män i samma ålder häktats. En av dem misstänks för insiderbrott av normalgraden, medan den tredje misstänks för grovt insiderbrott.

Av de två ska en av de misstänkta jobba för en stor revisionsbyrå som bland annat tillhandahåller rådgivning vid företagsaffärer, rapporterar Placera

Åklagaren har nu fram till den 30 oktober 2025 på sig att väcka åtal.

Insiderbrott har ökat kraftigt

Häktningen av advokaten är bara en i raden av misstänkta insiderbrott. Enligt SR har antalet anmälda insiderbrott ökat kraftigt. Ett pågående insiderfall rör SEB:s hantering av stora blockförsäljningar.

Därtill kunde Dagens PS i september rapportera om nio personer som gripits vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten och anhölls som misstänkta för grova insiderbrott.

Gemensamt för brotten är att de riskerar att underminera förtroendet för hela värdepappersmarknaden.

“Fuskarna tjänar pengar medan andra aktieägare får betala”, säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till SR.

AdvokathäktadInsiderbrott
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

