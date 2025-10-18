Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Advokat får hårda restriktioner i häktet

Åklagaren ansåg att det fanns risk för att bevis undanröjs om mannen släpptes fri. Tingsrätten höll med och har beslutat att åklagaren får meddela restriktioner. Det kan innebära inskränkningar i advokatens rätt att ta emot besök, försändelser eller ha kontakt med andra intagna.

Advokaten nekar till brott och har motsatt sig häktningen. Hans försvarare menar att “skälen för häktning och angivna restriktioner inte uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för honom eller för något annat motstående intresse”, skriver Dagens Juridik.

Tingsrätten har beslutat att åklagaren får meddela restriktioner (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Två andra häktade

ANNONS

Tillsammans med advokaten har ytterligare två män i samma ålder häktats. En av dem misstänks för insiderbrott av normalgraden, medan den tredje misstänks för grovt insiderbrott.

Av de två ska en av de misstänkta jobba för en stor revisionsbyrå som bland annat tillhandahåller rådgivning vid företagsaffärer, rapporterar Placera.

Åklagaren har nu fram till den 30 oktober 2025 på sig att väcka åtal.

Insiderbrott har ökat kraftigt

Häktningen av advokaten är bara en i raden av misstänkta insiderbrott. Enligt SR har antalet anmälda insiderbrott ökat kraftigt. Ett pågående insiderfall rör SEB:s hantering av stora blockförsäljningar.

Därtill kunde Dagens PS i september rapportera om nio personer som gripits vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten och anhölls som misstänkta för grova insiderbrott.

Gemensamt för brotten är att de riskerar att underminera förtroendet för hela värdepappersmarknaden.

“Fuskarna tjänar pengar medan andra aktieägare får betala”, säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till SR.