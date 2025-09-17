En välanlitad försvarsadvokat står åtalad för grov penningtvätt. I centrum finns skuldebrev och en tidigare klient vars miljoner frystes.
Klientens miljoner frysta – advokat åtalas för penningtvätt
Mest läst i kategorin
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord
Aktien gick starkt fram till början av sommaren men har sedan mattats av bland annat efter svagare kvartalssiffror senast. Men nu har Swedbanks analytiker Rasmus Engberg träffat delar av bolagsledningen och känner sig övertygade att det är ett bra köpläge och sätter en riktkurs över det tidigare kursrekordet. Läs även: Ökad svensk konsumtion och hajpade …
Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner
De glimmar, gnistrar eller finns i mikroskopiska mängder. Ett av ämnena är så svåråtkomligt att dess värde räknas i biljoner per gram. Silver och guld i all ära, men när det gäller de verkligt sällsynta materialen blir prislappen något helt annat. Vissa ämnen kostar långt mer än diamanter och kan till och med nå svindlande …
Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"
Klassiska investmentbolaget Svolder har hittat tre nya bolag som de adderat till sin portfölj av välskötta småbolag som de tror på för lång sikt. ”Det här är typiska Svolder-bolag”, säger vd:n Tomas Risbecker i en längre intervju med Aktiespararna om investeringarna. Läs mer: Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över – Dagens PS Över 30 …
En välanlitad brottmålsadvokat i Stockholm har åtalats för grov näringspenningtvätt.
Han misstänks ha upprättat skuldebrev som enligt åklagaren syftat till att dölja brottsvinster. Själv nekar han till brott.
Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb. Dagens PS
Skuldebrev på beställning
Det var under våren 2023 som advokaten blev kontaktad av en företagare han nyligen hade försvarat i rätten. Företagaren hade dömts till fängelse för bland annat grovt bedrägeri, och finanspolisen hade samtidigt fryst drygt en miljon kronor på hans konto. På uppdrag av den tidigare klienten upprättade advokaten ett antal skuldebrev som påstod att mannen gjort låneaffärer med privatpersoner. Syftet var att styrka kravet på att få tillbaka pengarna.
“NN har i sin tjänst som advokat och inom ramen för näringsverksamhet medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte”, skriver åklagare Linda Johansson i stämningsansökan till Nacka tingsrätt, enligt Dagens Industri.
Enligt åtalet gäller det två fall av näringspenningtvätt, ett av normalgraden och ett som bedöms som grovt brott. Straffskalan för grov näringspenningtvätt är fängelse i mellan sex månader och sex år.
Läs också: Tre stora anledningar att satsa på gas. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Åklagarens bild
Advokaten ska, enligt stämningsansökan, ha upprättat skuldebreven “trots att han saknat kännedom om motparterna” och trots att ”omständigheterna varit sådana att det kunnat misstänkas att syftet bakom rättshandlingarna har varit att ge en skenbar förklaring till (mannens) innehav av egendomen”.
De två skuldebreven rörde sammanlagt närmare en halv miljon kronor. Ett gällde 200 000 kronor och bedöms som penningtvätt av normalgraden, medan det andra, på cirka 297 000 kronor, bedöms som grovt brott. Åklagaren har även yrkat på en företagsbot om 600 000 kronor mot advokatfirman där mannen är verksam. Det rapporterar Dagens Juridik.
”Brotten har begåtts av en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar och med ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten”, står det i åtalet.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Advokatens försvar
Advokaten själv nekar till alla anklagelser. Till Dagens Industri säger han: “Nej tack, inga kommentarer”.
Av polisförhören framgår dock att han i efterhand medger att han borde ha agerat annorlunda:
“Ja, absolut. Att det här är utifrån ett muntligt avtal som de har ingått och allt det här … absolut”, säger han.
Hans försvarare, advokat Olle Kullinger, menar att klienten handlat korrekt:
“Han har vidtagit de åtgärder som han ska enligt underliggande regelverk. Vi är övertygade om att ett frikännande kommer att bli utfallet av den här prövningen”, säger han.
Läs även: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS
Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Det här draget kan falla fel för Ikea
Gamla köttbullar? Absolut. Hos Ikea är de 40 år. Men nu ska inredningsjätten rulla ut en ny svensk klassiker och riskerar protester. 1985 hade Ikea premiär för köttbullar på sina restaurangmenyer. Sedan dess har de erövrat en lika självklar plats i varuhusen som de platta paketen. Det var ett recept från Severin Sjöstedt Ikea introducerade …
Se upp: Hon fick sin karriär kapad av bedragare
Bedrägerier på nätet handlar inte längre bara om bankkort och pinkoder. Nu växer en ny trend fram: yrkeskapning. Bedrägeriformerna är många.? AI-klonade röster, falska myndighetssamtal och avancerade identitetsstölder drabbar nu både privatpersoner och företag.? Ett lite nyare, men växande, fenomen är ”career identity theft” – yrkeskapning.? Karriär kapad i hemlighet Den amerikanska skribenten Jolissa Skow …
Ekonomer splittrade om Norges ränta
Norges centralbank meddelar sitt räntebeslut på torsdag och frågan är om det kommer en ny räntesänkning eller inte. I juni sänkte de penningpolitiska beslutsfattarna i Norge oväntat räntan och har signalerat att det kan komma ytterligare en räntesänkning, men samtidigt har den norska centralbanken mött argument för att inte genomföra fler lättnader i lånekostnaderna nu, …
4 miljoner från staten för varje varg
Sverige ska minska antalet vargar, i första hand från 355 till 270. För det ändamålet satsar regeringen 338 miljoner kronor. Enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning finns det 355 eller möjligen 323 vargar i Sverige. Det handlar om resultat från inventeringsperioden 2024/2025 och enligt en beräkning med omräkningsfaktor som använts i 14 år är antalet 355, enligt …
Klientens miljoner frysta – advokat åtalas för penningtvätt
En välanlitad försvarsadvokat står åtalad för grov penningtvätt. I centrum finns skuldebrev och en tidigare klient vars miljoner frystes. En välanlitad brottmålsadvokat i Stockholm har åtalats för grov näringspenningtvätt. Han misstänks ha upprättat skuldebrev som enligt åklagaren syftat till att dölja brottsvinster. Själv nekar han till brott. Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, …