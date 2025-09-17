Klientens miljoner frysta – advokat åtalas för penningtvätt

En välanlitad brottmålsadvokat i Stockholm har åtalats för grov näringspenningtvätt.

Han misstänks ha upprättat skuldebrev som enligt åklagaren syftat till att dölja brottsvinster. Själv nekar han till brott.

Skuldebrev på beställning

Det var under våren 2023 som advokaten blev kontaktad av en företagare han nyligen hade försvarat i rätten. Företagaren hade dömts till fängelse för bland annat grovt bedrägeri, och finanspolisen hade samtidigt fryst drygt en miljon kronor på hans konto. På uppdrag av den tidigare klienten upprättade advokaten ett antal skuldebrev som påstod att mannen gjort låneaffärer med privatpersoner. Syftet var att styrka kravet på att få tillbaka pengarna.

“NN har i sin tjänst som advokat och inom ramen för näringsverksamhet medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte”, skriver åklagare Linda Johansson i stämningsansökan till Nacka tingsrätt, enligt Dagens Industri.

Enligt åtalet gäller det två fall av näringspenningtvätt, ett av normalgraden och ett som bedöms som grovt brott. Straffskalan för grov näringspenningtvätt är fängelse i mellan sex månader och sex år.

Åtalet gäller två skuldebrev som enligt åklagaren upprättats i penningtvättssyfte, totalt nära en halv miljon kronor. (Foto: TT)

