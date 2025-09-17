Dagens PS
Klientens miljoner frysta – advokat åtalas för penningtvätt

Den åtalade advokaten är välanlitad och fanns i fjol med på listan över de försvarare som drog in mest pengar.
Den åtalade advokaten är välanlitad och fanns i fjol med på listan över de försvarare som drog in mest pengar. Foto: TT/ Johan Nilsson)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

En välanlitad försvarsadvokat står åtalad för grov penningtvätt. I centrum finns skuldebrev och en tidigare klient vars miljoner frystes.

En välanlitad brottmålsadvokat i Stockholm har åtalats för grov näringspenningtvätt.

Han misstänks ha upprättat skuldebrev som enligt åklagaren syftat till att dölja brottsvinster. Själv nekar han till brott.

Skuldebrev på beställning

Det var under våren 2023 som advokaten blev kontaktad av en företagare han nyligen hade försvarat i rätten. Företagaren hade dömts till fängelse för bland annat grovt bedrägeri, och finanspolisen hade samtidigt fryst drygt en miljon kronor på hans konto. På uppdrag av den tidigare klienten upprättade advokaten ett antal skuldebrev som påstod att mannen gjort låneaffärer med privatpersoner. Syftet var att styrka kravet på att få tillbaka pengarna.

“NN har i sin tjänst som advokat och inom ramen för näringsverksamhet medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte”, skriver åklagare Linda Johansson i stämningsansökan till Nacka tingsrätt, enligt Dagens Industri.

Enligt åtalet gäller det två fall av näringspenningtvätt, ett av normalgraden och ett som bedöms som grovt brott. Straffskalan för grov näringspenningtvätt är fängelse i mellan sex månader och sex år.

penningtvätt
Åtalet gäller två skuldebrev som enligt åklagaren upprättats i penningtvättssyfte, totalt nära en halv miljon kronor. (Foto: TT)

Åklagarens bild

Advokaten ska, enligt stämningsansökan, ha upprättat skuldebreven “trots att han saknat kännedom om motparterna” och trots att ”omständigheterna varit sådana att det kunnat misstänkas att syftet bakom rättshandlingarna har varit att ge en skenbar förklaring till (mannens) innehav av egendomen”.

De två skuldebreven rörde sammanlagt närmare en halv miljon kronor. Ett gällde 200 000 kronor och bedöms som penningtvätt av normalgraden, medan det andra, på cirka 297 000 kronor, bedöms som grovt brott. Åklagaren har även yrkat på en företagsbot om 600 000 kronor mot advokatfirman där mannen är verksam. Det rapporterar Dagens Juridik.

”Brotten har begåtts av en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar och med ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten”, står det i åtalet.

Advokatens försvar

Advokaten själv nekar till alla anklagelser. Till Dagens Industri säger han: “Nej tack, inga kommentarer”.

Av polisförhören framgår dock att han i efterhand medger att han borde ha agerat annorlunda:

“Ja, absolut. Att det här är utifrån ett muntligt avtal som de har ingått och allt det här … absolut”, säger han.

Hans försvarare, advokat Olle Kullinger, menar att klienten handlat korrekt:

“Han har vidtagit de åtgärder som han ska enligt underliggande regelverk. Vi är övertygade om att ett frikännande kommer att bli utfallet av den här prövningen”, säger han.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

