Se upp om du får oväntade erbjudanden om superlön och smickrande påståenden om att just du är som klippt och skuren för kanonjobbet – det är skurkar som opererar med AI som hjälpreda.
Osmaklig bluff: AI erbjuder drömjobb – som inte finns i verkligheten
Vid en första anblick kan det se ut som det högavlönade jobbet kommer från en vanlig rekryterare.
Men SvD varnar nu i en analys att det i själva verket kan vara en AI-agent som iscensatt det lockande karriärförslaget där lönen är i miljonklassen.
Det här är, skriver tidningen, är ”en ny generation bedragare som jobbar dygnet runt” för att lura dig. Någon mänsklig inblandning finns inte utan det är tekniken som olustigt spelar dig ett spratt.
Så blir du blåst med hjälp av AI
Tillvägagångssättet är av konfidentiell karaktär. Det kan vara så att du får ett mejl från en avsändare som utger sig för att vara från någon annan, men ”rekryteraren” är inget annat än AI (artificiell intelligens) som styrs av bedragare och som vill snärja dig genom att lista attraktiva jobb mot bakgrund av dina fina meriter.
Ett sätt att avslöja det falska jobberbjudandet är att spela dum och spela med, du kommer då ganska snabbt att upptäcka att det omöjligt står en fysisk person bakom det hela.
I Svenska Dagbladets fall hävdades det att Spotify var på jakt efter en chef där lönen var 3-5 miljoner kronor. Detta skulle passa tidningens medarbetare. Liksom ytterligare ett annat ”jobb”, där skribenten för övrigt hade arbetat tidigare.
Där till rörde det sig om ett uppdrag som styrelseordförande för ett företag och när ”Steve”, den påstådda rekryteraren, fick svaret ja tack till alla tre jobben samtidigt blev reaktionen inte mer märkvärdig än att det var toppen.
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Här vajar flera varningsflaggor
Efteråt, med facit i hand, är slutsatsen att det ringer flera varningsklockor, bland annat att ens persons profil utgår från Linkedin och att man nämns i tredje person av AI-agenten bakom mejlet.
Det påstods att just SvD:s medarbetare var bäst lämpad för jobbet, trots att det rimligen borde finnas flera kandidater. Mängden lediga jobb som utlystes, tre till antalet på en och samma gång, väckte också misstankar om att något inte stämde.
”Alla tre roller hade en lista med dokument som behövdes för att kunna gå vidare med processen. En biografi, ett CV, en analys med styrkor och svagheter, samt en karriärplan. Ett CV kan nog de flesta uppbringa, men vem har en nedskriven plan för karriären som man delar med framtida arbetsgivare?”, är en fundering i analysen kring den falska jobbannonsen.
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Då kommer pengarna in i bilden
När ett test gjordes genom att skicka ett CV till Steve, AI-agenten alltså, blev det än mer uppenbart att allt var en bluff.
”Jag skrev exempelvis att jag vunnit flera Nobelpris, att jag satt i styrelsen för den internationella kommittén för standardiserade bestick i Genève och att jag kommit tvåa i Eurovision Song Contest 2004.”
Detta reflekterade inte Steve över, utan verkade mest bara nöjd. Och när det kom till de andra dokumenten som behövde lämnas in kunde Steve hjälpa till med stöd från en kollega.
Dock skulle priset för det landa på 25 000 kronor, vilket kan uppfattas som smulor om det ligger miljonlöner i potten.
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Därför ska du vara på alerten
Problemet är att nu gör det inte det och i detta läge slutade skriftväxlingen mellan tidningens medarbetare och Steve.
Risken är att bedrägeriet med AI som verktyg snart blir än mer avancerat, och att lurendrejarna bakom processen anstränger sig mer och 24/7 för att plocka av dig pengar, exempelvis genom att du klickar på en länk och köper något.
Rådet är att vara vaksam på skumma spam, om de når din vanliga mejlkorg, och särskilt om det låter det för bra för att vara sant. Då är det oftast det.
Nu framstod bedrägeriförsöket som ”lite taffligt”, men det fanns också ingredienser som gjorde att det kunde tolkas som trovärdigt. Avslutningsvis: Var på tårna och se upp!
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