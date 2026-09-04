Osmaklig bluff: AI erbjuder drömjobb – som inte finns i verkligheten

Här vajar flera varningsflaggor

Efteråt, med facit i hand, är slutsatsen att det ringer flera varningsklockor, bland annat att ens persons profil utgår från Linkedin och att man nämns i tredje person av AI-agenten bakom mejlet.

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Det påstods att just SvD:s medarbetare var bäst lämpad för jobbet, trots att det rimligen borde finnas flera kandidater. Mängden lediga jobb som utlystes, tre till antalet på en och samma gång, väckte också misstankar om att något inte stämde.

”Alla tre roller hade en lista med dokument som behövdes för att kunna gå vidare med processen. En biografi, ett CV, en analys med styrkor och svagheter, samt en karriärplan. Ett CV kan nog de flesta uppbringa, men vem har en nedskriven plan för karriären som man delar med framtida arbetsgivare?”, är en fundering i analysen kring den falska jobbannonsen.

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Då kommer pengarna in i bilden

När ett test gjordes genom att skicka ett CV till Steve, AI-agenten alltså, blev det än mer uppenbart att allt var en bluff.

”Jag skrev exempelvis att jag vunnit flera Nobelpris, att jag satt i styrelsen för den internationella kommittén för standardiserade bestick i Genève och att jag kommit tvåa i Eurovision Song Contest 2004.”

Detta reflekterade inte Steve över, utan verkade mest bara nöjd. Och när det kom till de andra dokumenten som behövde lämnas in kunde Steve hjälpa till med stöd från en kollega.

Dock skulle priset för det landa på 25 000 kronor, vilket kan uppfattas som smulor om det ligger miljonlöner i potten.

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Därför ska du vara på alerten

Problemet är att nu gör det inte det och i detta läge slutade skriftväxlingen mellan tidningens medarbetare och Steve.

Risken är att bedrägeriet med AI som verktyg snart blir än mer avancerat, och att lurendrejarna bakom processen anstränger sig mer och 24/7 för att plocka av dig pengar, exempelvis genom att du klickar på en länk och köper något.

Rådet är att vara vaksam på skumma spam, om de når din vanliga mejlkorg, och särskilt om det låter det för bra för att vara sant. Då är det oftast det.

Nu framstod bedrägeriförsöket som ”lite taffligt”, men det fanns också ingredienser som gjorde att det kunde tolkas som trovärdigt. Avslutningsvis: Var på tårna och se upp!

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