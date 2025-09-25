Det kallas ”workslop” och håller enligt forskarna på att förgifta arbetsplatser världen över.
AI-bluffen på jobbet – kostar företag miljoner
AI kan vara bra för mycket. Bland fördelarna kan nämnas ökad produktivitet, större arbetsglädje och förbättrad säkerhet på jobbet. Enligt en global undersökning som inkluderade tusen och åter tusen arbetstagare i både Europa och USA, anser 60 procent av de som på något sätt använder AI i sitt jobb att tekniken kommer att ha en positiv inverkan på deras arbetsliv.
Men som med alla tekniska underverk finns det en baksida.
Tomt innehåll i snygg förpackning
Jeff Hancock, professor vid Stanford, märkte redan 2022 att något var fel i studenternas uppsatser. Texterna såg okej ut på ytan, men saknade substans. Därtill var många av dem nästan identiska.
Det fick honom att tillsammans med forskaren Kate Niederhoffer börja undersöka fenomenet, som de nu kallar ”workslop”.
Definitionen av det nya, amerikanska uttrycket är: AI-genererat arbetsinnehåll som utger sig för att vara bra, men som inte tillför något för att driva arbetet framåt.
Drabbar fyra av tio på jobbet
En ny studie från Stanford Social Media Lab och BetterUp Labs visar att 40 procent av alla heltidsanställda i USA har fått ta emot workslop den senaste månaden.
I snitt uppskattas 15 procent av allt arbetsmaterial vara lågkvalitativt och AI-genererat.
Exemplen varierar – från svulstiga mejl som inte säger något till slarvig kod eller presentationer fulla av luckor. Gemensamt är att mottagaren måste lägga extra tid på att förstå eller göra om arbetet.
Den dolda produktivitetsskatten
Forskarnas beräkningar visar att arbetstagare i snitt lägger nästan två timmar i månaden på att reda ut konsekvenserna av workslop. Det motsvarar en osynlig kostnad på cirka 186 dollar per person och månad.
För en organisation med 10 000 anställda blir det en produktivitetsskatt på runt 9 miljoner dollar per år.
Skadar tilliten i teamen
Problemet är inte bara ekonomiskt. I studien uppgav 53 procent att de blir irriterade när de får undermåligt AI-material, 38 procent känner sig förvirrade och 22 procent rentav kränkta.
Nästan hälften ser sina kollegor som mindre kreativa och pålitliga efter att ha fått workslop från dem.
”Varför gjorde de så här? Kan de inte själva utföra jobbet? Jag litar inte på dem och vill inte jobba med dem igen”, säger Niederhoffer om känslan hon själv fått, till CNBC.
Företagen måste ta ansvar
AI på jobbet lär dock inte minska.
Enligt en rapport från University of Melbourne, vilken Dagens PS tidigare skrivit om, säger hela 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan tekniken.
Samtidigt hänger kunskapen om hur man använder tekniken på ett smart och säkert sätt inte riktigt med.
Därför menar forskarna att det är upp till arbetsgivarna att sätta ramarna för AI på jobbet. Tydliga riktlinjer, öppenhet kring när verktyg används och diskussioner i teamen om kvalitet är avgörande för att AI ska bli en tillgång.
”AI kan vara otroligt, men det står i skarp kontrast till det här copy-paste-läget där man låter verktyget göra allt och glömmer att använda sina mänskliga kompetenser”, avslutar Niederhoffer.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
