AI-bluffen på jobbet – kostar företag miljoner

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Drabbar fyra av tio på jobbet

En ny studie från Stanford Social Media Lab och BetterUp Labs visar att 40 procent av alla heltidsanställda i USA har fått ta emot workslop den senaste månaden.

I snitt uppskattas 15 procent av allt arbetsmaterial vara lågkvalitativt och AI-genererat.

ANNONS

Exemplen varierar – från svulstiga mejl som inte säger något till slarvig kod eller presentationer fulla av luckor. Gemensamt är att mottagaren måste lägga extra tid på att förstå eller göra om arbetet.

Den dolda produktivitetsskatten

Forskarnas beräkningar visar att arbetstagare i snitt lägger nästan två timmar i månaden på att reda ut konsekvenserna av workslop. Det motsvarar en osynlig kostnad på cirka 186 dollar per person och månad.

För en organisation med 10 000 anställda blir det en produktivitetsskatt på runt 9 miljoner dollar per år.

35 procent av de svenska AI-användarna klarar inte sitt jobb utan tekniken (Foto: Canva)

Skadar tilliten i teamen

Problemet är inte bara ekonomiskt. I studien uppgav 53 procent att de blir irriterade när de får undermåligt AI-material, 38 procent känner sig förvirrade och 22 procent rentav kränkta.

Nästan hälften ser sina kollegor som mindre kreativa och pålitliga efter att ha fått workslop från dem.

”Varför gjorde de så här? Kan de inte själva utföra jobbet? Jag litar inte på dem och vill inte jobba med dem igen”, säger Niederhoffer om känslan hon själv fått, till CNBC.

ANNONS

Företagen måste ta ansvar

AI på jobbet lär dock inte minska.

Enligt en rapport från University of Melbourne, vilken Dagens PS tidigare skrivit om, säger hela 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan tekniken.

Samtidigt hänger kunskapen om hur man använder tekniken på ett smart och säkert sätt inte riktigt med.

Därför menar forskarna att det är upp till arbetsgivarna att sätta ramarna för AI på jobbet. Tydliga riktlinjer, öppenhet kring när verktyg används och diskussioner i teamen om kvalitet är avgörande för att AI ska bli en tillgång.

”AI kan vara otroligt, men det står i skarp kontrast till det här copy-paste-läget där man låter verktyget göra allt och glömmer att använda sina mänskliga kompetenser”, avslutar Niederhoffer.