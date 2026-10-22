Företagare måste uppdatera sin sajt efter miljontals angreppsförsök

PHP utgör grunden för omkring två tredjedelar av alla aktiva webbplatser i världen.

Publiceringsverktygen WordPress, Drupal och Joomla bygger på PHP, enligt SVT. När hackare i december 2021 angrep sårbara tillägg till WordPress hotades 820 000 sajter. Nu handlar det om miljontals webbplatser.

Under de tio timmarna innan bristerna offentliggjordes såg Cloudflare tusentals försök att utnyttja dem, enligt Reuters.

Matthew Prince, vd för Cloudflare, skrev sent på onsdagen på X om hur antalet sedan ökade:

Det steg till tiotusentals under de 45 minuterna efter tillkännagivandet, hundratusentals inom två timmar och miljoner nu.

Kunder med vanligt webbhotell behöver inte göra något själva, eftersom webbhotellet sköter PHP på sina servrar och installerar uppdateringarna, enligt kundinformation från svenska Admax och Oderland. Har kunden en egen virtuell server, en så kallad VPS, ligger ansvaret för operativsystem och PHP på kunden.

Kunden behöver då uppdatera operativsystemet och PHP och sedan starta om PHP-FPM eller webbservern, så att den nya versionen börjar användas, skriver det ena webbhotellet. Efteråt ska servern köra 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36, 8.2.35 eller senare, eller ha Linuxdistributionens egen rättelse.