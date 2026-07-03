Okända svenskan tog hem Europas finaste pris

Kvinnan är Angeliki Triantafyllou och det var hon som fanns i det där labbet i Lund.

Hon utvecklade den enzymatiska process som gör havrebaserade drycker stabila, välsmakande och användbara i vardagen.

Okända svenskan som fixade havredrycken. Dagens PS

Fungerar överallt

Under doktorandutbildningen och hos Oatly där hon jobbade, utvecklade Triantafyllou processen.

Den skapade en havrebas med högre innehåll av lösligt protein, vitare färg och förmåga att bilda ett fint, stabilt skum.

Resultatet var en havredryck som fungerade för baristan, i köket och i vardagen.

I år var hon en av tre finalister i kategorin ”Industri” hos europeiska patentverket EPO.

European Inventor Award ses som Europas mest prestigefyllda innovationspris och har delats ut sedan 2006.

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När årets vinnare korades i Berlin under torsdagen var det Angeliki Triantafyllou som tog hem priset.

Kaffe, javisst – men bara i den här färgen. Dagens PS