Hon gjorde havredryck till vad den är i dag. Nu har svenska forskaren Angeliki Triantafyllou fått Europas förnämsta innovatörspris.
Okända svenskan tog hem Europas finaste pris
Havredrycken var från början ett nödvändigt ont för allergiker. I dag är den ett brett alternativ för alla globalt.
Lösningen kom från ett laboratorium i Lund. Vi har tidigare skrivit om den okända svenskan bakom havredrycken.
Kvinnan är Angeliki Triantafyllou och det var hon som fanns i det där labbet i Lund.
Hon utvecklade den enzymatiska process som gör havrebaserade drycker stabila, välsmakande och användbara i vardagen.
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Fungerar överallt
Under doktorandutbildningen och hos Oatly där hon jobbade, utvecklade Triantafyllou processen.
Den skapade en havrebas med högre innehåll av lösligt protein, vitare färg och förmåga att bilda ett fint, stabilt skum.
Resultatet var en havredryck som fungerade för baristan, i köket och i vardagen.
I år var hon en av tre finalister i kategorin ”Industri” hos europeiska patentverket EPO.
European Inventor Award ses som Europas mest prestigefyllda innovationspris och har delats ut sedan 2006.
När årets vinnare korades i Berlin under torsdagen var det Angeliki Triantafyllou som tog hem priset.
”En fantastisk ära”
Triantafyllou tilldelas priset för sin patenterade enzymatiska process som förbättrade smak, konsistens och stabilitet hos havrebaserade drycker, den teknik som lade grunden för Oatlys globala genombrott.
”Att få ta emot det här priset är en fantastisk ära för mig och ett välförtjänt erkännande av livsmedelssektorns stora betydelse”, säger Angeliki Triantafyllou.
”Det är ett område där framsteg inom forskning och modern teknik banar väg för att möta de utmaningar som vår planet i allt högre grad står inför, vilket speglar vårt starka engagemang för utvecklingen av ett innovativt, hälsosamt och motståndskraftigt livsmedelssystem”, tillägger hon.
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Gav Oatly sitt genombrott
”Tillsammans med kollegor på Oatly utvecklade hon en enzymatisk process som kombinerar proteindeamidasenzymer med amylaser för att lösa upp havreprotein samtidigt som stärkelsen bryts ned”, skriver EPO.
”Denna patenterade process, som ägs av Oatly, bidrog till lanseringen av Oatly’s Barista-sortiment, vilket utökade havredryckernas attraktionskraft bortom konsumenter med kostbegränsningar och ut på den breda marknaden.”
I dag kan havrebaserade alternativ, jämfört med konventionell mjölk, kräva mindre mark och vatten samt generera mindre utsläpp av växthusgaser, konstaterar Europeiska patentverket.
Och Angiliki Triantafyllou själv fortsätter att utveckla enzymatiska processer genom företaget Cerealiq AB, med fokus på nästa generations drycker baserade på havre och baljväxter.
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