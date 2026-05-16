Det är, definitivt, en oväntad kombo. Men rester från tillverkning av öl kan användas som biodrivmedel, foder – och när man driver gruvor.
Nu kan vi driva gruvor med – öl
Långt uppe i norra Sverige ligger ett antal av våra viktigaste gruvor och även några av de mest intressanta prospekteringarna av guld, ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller och mineraler.
Där, i norr, finns även några av våra mest intressanta mindre bryggerier.
Nu kan det bli en kombination av dessa två innovativa branscher. Hos Bottenvikens bryggeri i Luleå bedriver man forskningsprojekt kring hur rester från ölproduktionen kan användas i helt andra sammanhang.
”Det här handlar inte bara om öl, det handlar om hur samhällets ska klara sig i framtiden”, säger bryggeriets Mattias Bergström hos Beernews.
Samarbetar med forskare
Mattias Bergström grundade Bottenvikens bryggeri ihop med Joakim Nilsson. I dag har de varumärkena Bottenvikens, Lule Brew och Lule River Destillery.
Vid sidan av att brygga öl och destillera sprit samarbetar de med forskare i projekt kring råvaror, produktion och cirkulära flöden.
”Vi tittar på vad vi kan göra av våra restprodukter. Dravet som blir kvar efter bryggning är det blöta spannmål som är kvar när vi har tagit ut socker till ölet”, säger Mattias Bergström.
”Det innehåller fibrer, protein och näring och vi vill använda det bättre än vad branschen gör i dag.”
Projekt kring koppar och öl
Mattias Bergström är själv civilingenjör, disputerad forskare och med en bakgrund i innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet.
”Jag har jobbat länge med forskning och innovationssystem och har kontaktnätet kvar. Vi går gärna in i projekt där vi kan testa idéer i praktiken och vara med och utforska vad som faktiskt fungerar”, säger Bergström hos Beernews.
Tillsammans med Luleå tekniska universitet och Boliden Mineral undersöker bryggeriet nu hur lignin från drav kan användas i gruvindustrin.
I dag använder gruvindustrin dyra och icke miljövänliga kemikalier som importeras från Kina när man ska separera kopparmineralerna från gråberget.
Lignin kan vara ett mer hållbart alternativ. Lignin är ett samlingsnamn på en serie av polymera aromatiska föreningar som ingår i växters cellväggar.
Lignin är en av de mest allmänt förekommande organiska föreningarna i naturen – och en av restprodukterna vid framställning av öl.
Boliden testar ligninet
”Det funkar så att vi plockar ut ligninet ur vårt drav. Och det ligninet testar Boliden i sin process för att få fram koppar ur malm”, berättar Mattias Bergström.
”I försöken fungerar det väldigt bra och i vissa fall bättre än de kemikalier som används i dag.”
Nästa steg?
”Nu behöver vi förstå hur det fungerar när man skalar upp det. Så drick mer öl – så får vi fram mer svensk koppar”, säger Mattias Bergström med ett skratt hos Beernews.
Absolut. Och med tanke på ölkopplingen, vad man letar efter i prospekteringarna och var i Sverige de flesta gruvor finns, kan det ju dessutom ge varumärket ”Norrlands Guld” en helt ny betydelse…