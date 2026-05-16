Nu kan vi driva gruvor med – öl

Där, i norr, finns även några av våra mest intressanta mindre bryggerier.

Nu kan det bli en kombination av dessa två innovativa branscher. Hos Bottenvikens bryggeri i Luleå bedriver man forskningsprojekt kring hur rester från ölproduktionen kan användas i helt andra sammanhang.

”Det här handlar inte bara om öl, det handlar om hur samhällets ska klara sig i framtiden”, säger bryggeriets Mattias Bergström hos Beernews.

Lappland Guld: ”Synligt guld observerat”. Dagens PS

Samarbetar med forskare

Mattias Bergström grundade Bottenvikens bryggeri ihop med Joakim Nilsson. I dag har de varumärkena Bottenvikens, Lule Brew och Lule River Destillery.

Vid sidan av att brygga öl och destillera sprit samarbetar de med forskare i projekt kring råvaror, produktion och cirkulära flöden.

”Vi tittar på vad vi kan göra av våra restprodukter. Dravet som blir kvar efter bryggning är det blöta spannmål som är kvar när vi har tagit ut socker till ölet”, säger Mattias Bergström.

”Det innehåller fibrer, protein och näring och vi vill använda det bättre än vad branschen gör i dag.”

ANNONS

Nu blir ölen mindre – och svagare. Dagens PS