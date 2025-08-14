Han har Trumps nummer och kontaktar honom vid udda tider på dygnet. Finlands president är en av få europeiska ledare som tycks nå fram.
Så fick han Trump att lyssna - men är ändå inte hoppfull
Finlands president Alexander Stubb har på kort tid blivit en av få europeiska ledare som tycks nå fram till Donald Trump.
Han har fått USA:s president att lyssna, men tror ändå inte att mötet med Vladimir Putin i Alaska på fredag kommer att ge något avgörande genombrott.
Golfen som öppnade dörren
Det började på en golfbana i Florida tidigare i år. Stubb, som en gång fick stipendium för att spela golf i South Carolina, slog ut tillsammans med Trump och imponerade både med sitt spel och sina raka svar.
När Trump frågade om den ryske presidenten gick att lita på svarade Stubb utan att tveka: ”Du kan inte”, sa han och förklarade att Putin bara förstår styrka och att det krävs hårdare sanktioner och en fast tidsplan för eldupphör.
Enligt Wall Street Journal blev golfrundan startskottet för en ovanligt nära relation. Sedan dess har Stubb och Trump haft direktkontakt via sms och samtal, ofta vid udda tider och innan Trump talat med Vladimir Putin.
”Folk vet att vi finnar inte har någon dold agenda, och vi är också ganska raka”, sa Stubb tidigare till tidningen.
Trump själv har beskrivit Stubb som ”en väldigt bra spelare” och gav honom ett set nya golfklubbor efter deras första runda. Stubb svarade att Trumps golfspel är ”mycket bättre än folk tror”.
Republikanen Lindsey Graham säger till WSJ att:
“Stubb har varit en förbindelse, en bro, mellan Europa och Trump” och att han förmodligen har varit den mest närvarande dag för dag – sms:at med honom, fått insikter om vad som pågår och gett råd”.
Stubb: Eldupphör först
Inför toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin i Alaska på fredag upprepade Stubb på onsdagskvällen de ståndpunkter som de europeiska allierade enats om.
”Ukrainas självständighet och suveränitet är inte på förhandlingsbordet”, sa han och underströk att frågan om att ge upp territorier “är endast och enbart en fråga för Ukraina”.
Han betonade att ett eldupphör måste komma först innan några fredsförhandlingar kan inledas.
”Just nu verkar det som om det amerikanska skeppet rör sig i rätt riktning”, påpekade han.
Stubb beskrev även de kommande veckorna som potentiellt avgörande, men påminde om att ”i krig uppstår sällan fullständiga lösningar”. Om Putin inte går med på eldupphör på fredag väntar sannolikt en ny våg av sanktioner.
”Sanktionerna kommer att utgå från Trump”, tillade han enligt Svenska Yle.
Låga förväntningar
Men trots att Trump enligt Stubb tagit emot budskapen väl håller han förväntningarna nere.
”Trump verkade inte speciellt överväldigande hoppfull” om att toppmötet ska ge resultat, konstaterade han.
Han framhöll också att presidentens förhandlingsförmåga inte bör underskattas, men underströk samtidigt att utgången är osäker. Mötet i Alaska blir det första mellan Trump och Putin sedan 2019, enligt Svenska Yle. Förhandlingarna kommer att inledas i enrum med endast tolkar närvarande innan delegationerna ansluter.
De centrala frågorna rör både Ukrainas territoriella integritet och möjligheten till ett omedelbart eldupphör, men de ryska kraven har hittills inte förändrats.
”Om 48 timmar är vi klokare”, sa Stubb inför mötet.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
