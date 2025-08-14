Så fick han Trump att lyssna - men är ändå inte hoppfull

Finlands president Alexander Stubb har på kort tid blivit en av få europeiska ledare som tycks nå fram till Donald Trump.

Han har fått USA:s president att lyssna, men tror ändå inte att mötet med Vladimir Putin i Alaska på fredag kommer att ge något avgörande genombrott.

Golfen som öppnade dörren

Det började på en golfbana i Florida tidigare i år. Stubb, som en gång fick stipendium för att spela golf i South Carolina, slog ut tillsammans med Trump och imponerade både med sitt spel och sina raka svar.

När Trump frågade om den ryske presidenten gick att lita på svarade Stubb utan att tveka: ”Du kan inte”, sa han och förklarade att Putin bara förstår styrka och att det krävs hårdare sanktioner och en fast tidsplan för eldupphör.

Enligt Wall Street Journal blev golfrundan startskottet för en ovanligt nära relation. Sedan dess har Stubb och Trump haft direktkontakt via sms och samtal, ofta vid udda tider och innan Trump talat med Vladimir Putin.

”Folk vet att vi finnar inte har någon dold agenda, och vi är också ganska raka”, sa Stubb tidigare till tidningen.

Finlands president Alexander Stubb, här tillsammans med USA:s president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron vid påve Franciskus begravning i april 2025, har av amerikanska politiker beskrivits som en bro mellan Europa och Trump. (Foto: Evan Vucci/TT)

Trump själv har beskrivit Stubb som ”en väldigt bra spelare” och gav honom ett set nya golfklubbor efter deras första runda. Stubb svarade att Trumps golfspel är ”mycket bättre än folk tror”.

Republikanen Lindsey Graham säger till WSJ att:

“Stubb har varit en förbindelse, en bro, mellan Europa och Trump” och att han förmodligen har varit den mest närvarande dag för dag – sms:at med honom, fått insikter om vad som pågår och gett råd”.