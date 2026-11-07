Revolten mot datacenter når Norden – Finland vill sätta hushållen först

Hushållen ska gå före datacentren

Googles nästa problem är elen, eftersom en ny lag kan försena projekten, skriver Yle. Under sommaren tecknade stamnätsbolaget Fingrid avtal med datacenter för nästan lika mycket effekt som kärnreaktorn Olkiluoto 3, och oron för elförsörjningen och elpriset växte.

Fingrid föreslog att staten skulle gripa in, och därför förbereder regeringen en lag som ställer hushåll och traditionell industri före datacenter när Fingrid tecknar nya anslutningsavtal.

Lagen ska gälla från början av 2027, men inte retroaktivt, så datacenter som hinner teckna avtal dessförinnan slipper den. För att få avtal krävs bygglov som vunnit laga kraft, och Googles projekt saknar det enligt Fingrids vd Asta Sihvonen-Punkka.

”Det måste finnas ett lagakraftvunnet bygglov och sådana finns ännu inte i de här projekten”, säger hon till Yle.

Om Google inte hinner hamnar bolaget i samma kö som övriga datacenter. Premiärminister Petteri Orpo, som enligt Yle gav tjänstemännen i uppdrag att säkra Googles investering, har tonat ned oron för elpriset, men ett av kraven i dagens demonstrationer gäller just elpriset.

Norge och Sverige letar efter egna regler

Norska Arbeiderpartiet, som leder regeringen, pekar nu på Finland. Datacenter står för över hälften av den nya el som reserverats i Norge, och ”alla kan inte få”, säger Mani Hussaini, som leder Stortingets energi- och miljöutskott, till NTB. Partiets gruppledare Tonje Brenna lovar nya regler inom kort och säger att Finland agerat för att ”bevara kontrollen”.

Svenska kraftnät överväger tillfälliga restriktioner för stora enskilda effektuttag, bland annat från datacenter, för att nya anslutningar inte ska drabba dagens elanvändare, men myndigheten har inte gett någon tidplan. Datacenter stod den 1 oktober för 7 326 megawatt i myndighetens anslutningskö, vilket är 28 procent av den ansökta elanvändningen och hälften så mycket som industrin.

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I Skellefteå har nära 4 000 personer skrivit under mot Edgeconnex planerade datacenter, och Edgeconnex Europachef Dick Theunissen säger till SVT att bolaget vill lyssna.

Google vill bygga ett datacenter i Torsboda utanför Sundsvall och på sikt ta ut upp till 2 000 megawatt. ”Om man stoppar in en sån här anläggning utan att tillföra nyproduktion, då kommer det att påverka elpriset”, sade Svenska kraftnät till SVT i somras. Christian Söderberg, vd för det kommunägda Torsboda Industrial Park, svarade att Google enligt avtalet ska investera i egen energiproduktion.

Närmast prövas frågan i Sundsvall, där SD säger nej till ett annat AI-datacenter, på jordbruksmark i Töva. Kommunfullmäktige röstar om detaljplanen den 30 november.