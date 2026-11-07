Demonstranter tog sig i går in på ett datacenterbygge för Microsoft i Amsterdam, och i dag når protesterna Finland och Danmark. Finlands regering vill ställa datacentren efter hushållen i elkön, och i Sverige överväger Svenska kraftnät att bromsa stora anslutningar.
Revolten mot datacenter når Norden – Finland vill sätta hushållen först
Polisen i Amsterdam grep 150 till 200 personer, rapporterar Al Jazeera, när aktivister klättrade upp i kranar och tände bengaler på bygget.
”Vi vill inte att det byggs. Ingen behöver det”, förklarar en demonstrant från gruppen Geef Tegengas till kanalen AT5.
Över 100 organisationer i 15 länder står bakom två dagars protester och kräver att stora projekt stoppas tills tydligare regler finns.
Klockan 12 svensk tid samlas demonstranter på Järnvägstorget i Helsingfors för att tåga förbi Googles kontor till riksdagshuset, och protester väntas i ytterligare minst fyra finländska städer. I Danmark samlas motståndarna vid Microsofts datacenter i Lille Skensved utanför Køge.
Google tog upp miljöbedömningen redan 2025
Ilskan i Finland riktas mot Google, vars dotterbolag Tuike högg omkring 330 hektar skog i Muhos och nästan 200 hektar i Kajana för nya datacenter innan miljöbedömningarna var klara.
Tillstånds- och tillsynsmyndigheten LVV stoppade arbetet i oktober tills bedömningarna är färdiga, och polisen utreder avverkningen i Muhos. Googles Finlandschef Antti Järvinen bad om ursäkt i oktober, men ”alla beslut fattades utifrån den bästa förståelse vi då hade av lagstiftningen”, sade han.
Dokument som Yle publicerade i morse visar att Google tog upp just miljöbedömningen inför ett möte med miljöministeriet våren 2025, ett år innan avverkningen började.
”Med tanke på att miljöbedömningen är en stor fråga för oss vore det fint med ett samtal på hög nivå om den här saken”, skrev Google till ministeriet.
Yle frågade ministeriets kanslichef Juhani Damski om Google efter mötet borde ha förstått hur processen fungerar. ”Jag kan förstås inte svara för Google, men jag tror det”, säger han. Google uppger att bolaget presenterade sina finska projekt på mötet.
Hushållen ska gå före datacentren
Googles nästa problem är elen, eftersom en ny lag kan försena projekten, skriver Yle. Under sommaren tecknade stamnätsbolaget Fingrid avtal med datacenter för nästan lika mycket effekt som kärnreaktorn Olkiluoto 3, och oron för elförsörjningen och elpriset växte.
Fingrid föreslog att staten skulle gripa in, och därför förbereder regeringen en lag som ställer hushåll och traditionell industri före datacenter när Fingrid tecknar nya anslutningsavtal.
Lagen ska gälla från början av 2027, men inte retroaktivt, så datacenter som hinner teckna avtal dessförinnan slipper den. För att få avtal krävs bygglov som vunnit laga kraft, och Googles projekt saknar det enligt Fingrids vd Asta Sihvonen-Punkka.
”Det måste finnas ett lagakraftvunnet bygglov och sådana finns ännu inte i de här projekten”, säger hon till Yle.
Om Google inte hinner hamnar bolaget i samma kö som övriga datacenter. Premiärminister Petteri Orpo, som enligt Yle gav tjänstemännen i uppdrag att säkra Googles investering, har tonat ned oron för elpriset, men ett av kraven i dagens demonstrationer gäller just elpriset.
Norge och Sverige letar efter egna regler
Norska Arbeiderpartiet, som leder regeringen, pekar nu på Finland. Datacenter står för över hälften av den nya el som reserverats i Norge, och ”alla kan inte få”, säger Mani Hussaini, som leder Stortingets energi- och miljöutskott, till NTB. Partiets gruppledare Tonje Brenna lovar nya regler inom kort och säger att Finland agerat för att ”bevara kontrollen”.
Svenska kraftnät överväger tillfälliga restriktioner för stora enskilda effektuttag, bland annat från datacenter, för att nya anslutningar inte ska drabba dagens elanvändare, men myndigheten har inte gett någon tidplan. Datacenter stod den 1 oktober för 7 326 megawatt i myndighetens anslutningskö, vilket är 28 procent av den ansökta elanvändningen och hälften så mycket som industrin.
I Skellefteå har nära 4 000 personer skrivit under mot Edgeconnex planerade datacenter, och Edgeconnex Europachef Dick Theunissen säger till SVT att bolaget vill lyssna.
Google vill bygga ett datacenter i Torsboda utanför Sundsvall och på sikt ta ut upp till 2 000 megawatt. ”Om man stoppar in en sån här anläggning utan att tillföra nyproduktion, då kommer det att påverka elpriset”, sade Svenska kraftnät till SVT i somras. Christian Söderberg, vd för det kommunägda Torsboda Industrial Park, svarade att Google enligt avtalet ska investera i egen energiproduktion.
Närmast prövas frågan i Sundsvall, där SD säger nej till ett annat AI-datacenter, på jordbruksmark i Töva. Kommunfullmäktige röstar om detaljplanen den 30 november.