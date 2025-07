Möt några av årets, hittills, hetaste enhörningar

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Juni – AI och hälsoteknik i framkant

Linear – 1,25 miljarder dollar (cirka 13,7 miljarder kronor)

Linear, som erbjuder verktyg för produktutveckling och projektledning, är en av de senaste startups att nå enhörningstatus. Företaget, som grundades 2019, har redan tagit in över 1,3 miljarder kronor i kapital, och fick en värdering på 1,25 miljarder dollar efter en ny finansieringsrunda i juni.

Gecko – 1,62 miljarder dollar (cirka 17,6 miljarder kronor)

Gecko är en robotikstartups som skapar robotar som kan klättra, simma, flyga och krypa. Företaget har tagit in över 3,4 miljarder kronor och är nu värt 1,62 miljarder dollar. Det här är verkligen ett exempel på en aktör som utmanar normerna för vad teknologi kan göra.

Meter – 1,38 miljarder dollar (cirka 15,1 miljarder kronor)

Meter tillhandahåller hanterade internettjänster till företag och har samlat in över 2,5 miljarder kronor. Företaget, som grundades 2015, har redan fått investeringsstöd från stora aktörer som Sequoia Capital och General Catalyst.

Thinking Machines – 10 miljarder dollar (cirka 110 miljarder kronor)

Det mest anmärkningsvärda kanske ändå är Thinking Machines, en AI-forskningsstartup som grundades 2024 av Mira Murati, en tidigare OpenAI-medarbetare. Företaget höjde hela 2 miljarder dollar i en fröfinansiering, vilket ger det en imponerande värdering på 10 miljarder dollar.

Maj – Hälsoteknik och medtech i fokus

Pathos – 1,6 miljarder dollar (cirka 17,5 miljarder kronor)

Pathos, som arbetar med läkemedelsutveckling, har samlat in över 4,6 miljarder kronor i kapital och nått en värdering på 1,6 miljarder dollar. Företaget grundades 2020 och har redan blivit en viktig aktör inom läkemedelsindustrin.

Function – 2,5 miljarder dollar (cirka 27,5 miljarder kronor)

Den här hälsoteknikstartups, som grundades 2020, har specialiserat sig på att använda teknologi för att förbättra hälsovårdssystem. Med en nyligen avslutad finansieringsrunda på 200 miljoner dollar har företagets värdering nu stigit till 2,5 miljarder dollar.

Owner – 1 miljard dollar (cirka 11 miljarder kronor)

Owner är ett företag som hjälper restauranger med marknadsföring och har nyligen nått en värdering på 1 miljard dollar. Företaget har tagit in 180 miljoner dollar och attraherat stora investerare som Headline och Redpoint Ventures.

April – Från data till rymden

Nourish – 1 miljard dollar (cirka 11 miljarder kronor)

Nourish erbjuder telehälsotjänster inom dietetik och har nyligen höjt 70 miljoner dollar i en Series B-runda. Företaget, grundat 2020, har nu en värdering på 1 miljard dollar, vilket gör det till en aktör att hålla ögonen på inom medtech.

Chapter – 1,38 miljarder dollar (cirka 15,1 miljarder kronor)

Chapter erbjuder tekniska lösningar för Medicare och har nu nått en värdering på 1,38 miljarder dollar efter att ha samlat in 75 miljoner dollar i en finansieringsrunda. Företaget har varit i gång sedan 2013 och har blivit en viktig spelare inom hälso- och sjukvårdsteknologi.

Threatlocker – 1,2 miljarder dollar (cirka 13,2 miljarder kronor)

Threatlocker skyddar data och har nyligen nått enhörningsstatus efter att ha tagit in 60 miljoner dollar i en Series E-runda. Företaget, som grundades 2017, har samlat över 2 miljarder kronor och har stor potential inom cybersäkerhet.

Mars – Rymd och sport i fokus

Fleetio – 1,5 miljarder dollar (cirka 16,5 miljarder kronor)

Fleetio, som erbjuder programvara för att effektivisera flottaoperationer, är en av de senaste startups att nå enhörningstatus. Företaget har tagit in över 6,2 miljarder kronor i kapital och nådde en värdering på 1,5 miljarder dollar efter en finansieringsrunda på 454 miljoner dollar.

The Bot Company – 2 miljarder dollar (cirka 22 miljarder kronor)

The Bot Company, som grundades 2024, skapar robotplattformar och har redan nått en imponerande värdering på 2 miljarder dollar efter att ha samlat in 300 miljoner dollar i kapital.

Underdog Fantasy – 1,3 miljarder dollar (cirka 14,3 miljarder kronor)

Underdog Fantasy är en sportspelsplattform som nu värderas till 1,3 miljarder dollar efter en finansieringsrunda på 70 miljoner dollar. Företaget, som grundades 2020, har tagit in över 1 miljard kronor i kapital och attraherat investerare som Spark Capital.

Februari – Medtech och personalisering

Abridge – 2,8 miljarder dollar (cirka 30,8 miljarder kronor)

Abridge är ett medtechföretag som nyligen nådde en värdering på 2,8 miljarder dollar efter att ha höjt 250 miljoner dollar i en Series D-runda. Företaget grundades 2018 och har redan fått stöd från investerare som Elad Gil och IVP.

OpenEvidence – 1 miljard dollar (cirka 11 miljarder kronor)

OpenEvidence, som grundades 2017, utvecklar teknologi för medtech och har nyligen nått enhörningsstatus efter att ha tagit in 75 miljoner dollar i en Series A-runda. Företaget har redan samlat 1,35 miljarder kronor i finansiering och lockat stora investerare som Sequoia Capital.

Hightouch – 1,2 miljarder dollar (cirka 13,2 miljarder kronor)

Hightouch, en plattform för dataintegration, nådde enhörningstatus efter en Series C-runda på 80 miljoner dollar, vilket gav företaget en värdering på 1,2 miljarder dollar. Företaget, som grundades 2018, har tagit in över 1,7 miljarder kronor från investerare som Sapphire Ventures och Bain Capital.

Januari – Från AI till finans

Kikoff – 1 miljard dollar (cirka 11 miljarder kronor)

Kikoff, en personlig finansplattform, nådde en värdering på 1 miljard dollar efter en ospecificerad finansieringsrunda. Företaget, grundat 2019, har samlat 425 miljoner kronor i kapital och har fått stöd från investerare som Female Founders Fund och Lightspeed Venture Partners.

Netradyne – 1,35 miljarder dollar (cirka 14,9 miljarder kronor)

Netradyne, ett AI-baserat datorvisionsföretag, har nu nått en värdering på 1,35 miljarder dollar efter en Series D-runda på 90 miljoner dollar. Företaget grundades 2015 och har samlat in 980 miljoner kronor i kapital, med stöd från Point72 Ventures.

Truveta – 1 miljard dollar (cirka 11 miljarder kronor)

Truveta, som jobbar med genetisk forskning, nådde enhörningstatus efter att ha tagit in 320 miljoner dollar i en finansieringsrunda som gav företaget en värdering på 1 miljard dollar. Företaget grundades 2020 och har investerare från Microsoft och Regeneron Pharmaceuticals.

En spännande framtid för startups

Vi ser att fler startups än någonsin når statusen av enhörning, och de har alla en sak gemensamt: en tydlig vision och en vilja att tänja på gränserna. AI är självklart en stor del av utvecklingen, men det finns också en mängd andra sektorer där innovativa företag sticker ut, från rymdteknik till hälsovård. Dessa företag visar att det finns många vägar till framgång, och vi kommer säkerligen att få se ännu fler företag klättra till enhörningsstatus under resten av året.

