Northvoltkritikern: Riskerna fortsatt stora

“Vi får hoppas att de klarar det. Men riskerna är fortsatt stora”, säger han till TT.

Professorn Magnus Henrekson var mycket tidigt ute och kritiserade Northvolts batterisatsning. Han kallade tidigare ägare ansvarslösa och anklagade dem för att lägga fokus på att blåsa upp bilden av sin egen förträfflighet snarare än att lära sig att bygga bra batterier.

Efter gårdagens besked är han ”realistiskt optimistisk”.

“Det är ett väldigt litet företag med en ny teknik som köper vad som är tänkt att vara en väldigt stor verksamhet”, säger han.

Kräver uthållighet

Att Lytens vd Dan Cook kallar företagets egen produktion av litium-svavelbatterier för ”unik”, är dock inget som imponerar på Henrekson.

“Alla företag som har något nytt påstår alltid att det de har att komma med är unikt och kommer att förändra branschen. Om det är sant kan det vara otroligt bra. Men man får inte ropa hej förrän man kommit över bäcken.”

Dan Cook har dock med viss ödmjukhet tillagt att Northvolt växte för fort, att man nu ska lära av misstagen och låta reell produktion ligga till grund för utveckling.

“Det är bra början, att inte som de tidigare ägarna lova guld och gröna skogar”, säger Magnus Henrekson, men han tvivlar på att Lytens kommer att ha tusentals arbetare i Skellefteåfabriken på plats inom kort tid.

Fabrikens maskiner är heller inte av senaste generationen, konstaterar han, och att få dit nya tar tid, samtidigt som man måste ha kapital för att betala löner under tiden.

“Det är viktigt att de har uthålligheten för att hålla igång saker i Skellefteå. Det kommer att ta tid innan man har rejäl produktion där.”