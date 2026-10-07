SpaceX vill låna 400 miljarder – ska köpa Nvidia-chip

Pengarna ska användas för att finansiera ett omfattande köp av Nvidia-chip.

Omkring 10 miljarder dollar väntas komma från banklån medan resterande 30 miljarder dollar ska tas upp genom obligationer med investment grade-rating, alltså en kreditvärdering som bedöms innebära låg risk för investeraren, enligt personer med insyn i processen.

Apollo väntas leda finansieringen och hjälpa till att sälja skulden vidare till investerare. Bland aktörerna som diskuterat att delta finns obligationsjätten Pimco.

Transaktionen väntas slutföras under 2027, rapporterar Financial Times.

Nvidia får draghjälp

För Nvidia innebär finansieringen ytterligare ett tecken på att efterfrågan på bolagets AI-acceleratorer är så stark att kunderna är beredda att bygga upp betydande skuldfinansiering för att köpa dem.

Elon Musk, vd för SpaceX, har tidigare sagt att bolaget ska bygga sina AI-system uteslutande med Nvidia-teknik och pekat ut bolagets Vera Rubin-arkitektur som den bästa för ändamålet.

SpaceX har dessutom börjat bygga ut sin verksamhet inom AI och datacenter. Det gör bolaget till både en stor köpare av Nvidia-chip och en aktör som kan sälja beräkningskapacitet till andra AI-bolag.

Reuters rapporterar att SpaceX:s aktie föll omkring 1 procent i efterhandeln efter uppgifterna medan Nvidia steg cirka 0,5 procent.