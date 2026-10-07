SpaceX planerar en finansiering på motsvarande omkring 400 miljarder kronor för att köpa avancerade AI-chip från Nvidia. Affären visar hur AI-boomens enorma investeringsbehov nu spiller över på kreditmarknaden – och stärker Nvidias position som navet i den globala AI-utbyggnaden.
SpaceX vill låna 400 miljarder – ska köpa Nvidia-chip
Elon Musks rymdbolag SpaceX siktar på att ta in omkring 40 miljarder dollar, motsvarande drygt 400 miljarder kronor, i en finansiering som leds av finansjätten Apollo Global Management.
Pengarna ska användas för att finansiera ett omfattande köp av Nvidia-chip.
Omkring 10 miljarder dollar väntas komma från banklån medan resterande 30 miljarder dollar ska tas upp genom obligationer med investment grade-rating, alltså en kreditvärdering som bedöms innebära låg risk för investeraren, enligt personer med insyn i processen.
Apollo väntas leda finansieringen och hjälpa till att sälja skulden vidare till investerare. Bland aktörerna som diskuterat att delta finns obligationsjätten Pimco.
Transaktionen väntas slutföras under 2027, rapporterar Financial Times.
Nvidia får draghjälp
För Nvidia innebär finansieringen ytterligare ett tecken på att efterfrågan på bolagets AI-acceleratorer är så stark att kunderna är beredda att bygga upp betydande skuldfinansiering för att köpa dem.
Elon Musk, vd för SpaceX, har tidigare sagt att bolaget ska bygga sina AI-system uteslutande med Nvidia-teknik och pekat ut bolagets Vera Rubin-arkitektur som den bästa för ändamålet.
SpaceX har dessutom börjat bygga ut sin verksamhet inom AI och datacenter. Det gör bolaget till både en stor köpare av Nvidia-chip och en aktör som kan sälja beräkningskapacitet till andra AI-bolag.
Reuters rapporterar att SpaceX:s aktie föll omkring 1 procent i efterhandeln efter uppgifterna medan Nvidia steg cirka 0,5 procent.
Växande skulder
Finansieringen är också betydelsefull ur ett kreditmarknadsperspektiv.
SpaceX fick en investment grade-rating efter börsnoteringen i juni – som tog in omkring 86 miljarder dollar. Kort därefter emitterade bolaget obligationer för 25 miljarder dollar.
Marknaden har dock varit mer försiktig med SpaceX:s skulder än vad bolagets rating antyder. De obligationer som förfaller 2056 handlas enligt Financial Times kring 85 cent per dollar, vilket motsvarar en ränta omkring 2,27 procentenheter över amerikanska statsobligationer.
Det är en riskpremie som ligger närmare nivåerna för skräpobligationer än för ett normalt investment grade-bolag, enligt tidningen.
Den nya finansieringen innebär därför att SpaceX bygger vidare på en redan omfattande kapitalstruktur för att finansiera sin AI-expansion.
Nvidia bygger finansieringsmaskin
Affären passar in i en större strategi från Nvidia för att göra AI-infrastruktur lättare att finansiera.
I augusti meddelade Nvidia att bolaget tillsammans med Apollo, Blackrock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs och KKR ska bygga finansieringsplattformar som på sikt ska kunna mobilisera mer än 500 miljarder dollar i externt kapital.
Tanken är att AI-chip och hela datacenter ska kunna finansieras mer som traditionell infrastruktur där långsiktigt kapital från pensionsfonder, försäkringsbolag och kreditinvesterare används för att finansiera investeringarna.
Nvidia beskriver själv satsningen som ett sätt att göra AI-infrastruktur till en ny investerbar tillgångsklass.
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