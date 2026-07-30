SpaceX-aktien stängde på 112,55 dollar på onsdagen, 50 procent under toppen på 225,64 dollar från den 16 juni. Går kursen under 100 dollar kan Grok och Cursor bli värda noll.
SpaceX AI-satsning blir värd noll under 960 kronor per aktie
Uttalandet kommer från Adam Jonas på Morgan Stanley, som skriver att många investerare räknar med ett fall mot 100 dollar när insiderlåsningen släpper. På den nivån skulle marknaden sätta noll värde på Grok och Cursor, enligt Bloomberg.
Banken behåller fortsatt övervikten och riktkursen på 300 dollar, eller cirka 2 879 kronor.
Dagens PS har följt kursfallet sedan noteringen och skrev i juli att augusti blir det verkliga provet för aktien.
Rapport och låsning samma vecka
Den första kvartalsrapporten som börsbolag kommer efter stängning tisdagen den 4 augusti. Två handelsdagar senare får anställda och tidiga ägare sälja upp till 911,5 miljoner aktier.
I noteringen såldes 555,6 miljoner, knappt fem procent av bolaget, enligt CNBC. Fram till den 8 december växer den fria andelen till 40 procent, rapporterar Realtid.
Svenska sparare är redan exponerade
SpaceX var den mest köpta aktien hos både Avanzas och Nordnets kunder i juni, enligt nätmäklarnas månadsstatistik. Nordnet var ensam svenska distributör av det europeiska erbjudandet.
Bolaget togs in i Nasdaq 100 den 7 juli, vilket enligt JPMorgans beräkning förde med sig omkring 4,3 miljarder dollar i passiva köp, medan S&P behöll sitt tolvmånaderskrav.
Förlusterna fortsätter att växa
Nettoförlusten blev 4,9 miljarder dollar, eller 47 miljarder kronor, under 2025 och hittills 4,28 miljarder dollar eller 41 miljarder kronor under första kvartalet 2026, enligt TradingView.
Jonas varnar för att en investeringsprognos klart över 50 miljarder dollar, eller 479,5 miljarder kronor, för 2026 skulle pressa kursen.
Kursen är också betalningsmedel. Förvärvet av Cursor på 60 miljarder dollar, eller 575 miljarder kronor, görs helt i aktier i sann Elon Musk-anda. Utbytesförhållandet sätts av snittkursen sju handelsdagar före stängningen i tredje kvartalet, enligt anmälan till SEC.
Rapporten kommer den 4 augusti och inlåsningen går ut den 6 augusti 2026.
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