SpaceX AI-satsning blir värd noll under 960 kronor per aktie

Svenska sparare är redan exponerade

SpaceX var den mest köpta aktien hos både Avanzas och Nordnets kunder i juni, enligt nätmäklarnas månadsstatistik. Nordnet var ensam svenska distributör av det europeiska erbjudandet.

Bolaget togs in i Nasdaq 100 den 7 juli, vilket enligt JPMorgans beräkning förde med sig omkring 4,3 miljarder dollar i passiva köp, medan S&P behöll sitt tolvmånaderskrav.

Förlusterna fortsätter att växa

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Nettoförlusten blev 4,9 miljarder dollar, eller 47 miljarder kronor, under 2025 och hittills 4,28 miljarder dollar eller 41 miljarder kronor under första kvartalet 2026, enligt TradingView.

Jonas varnar för att en investeringsprognos klart över 50 miljarder dollar, eller 479,5 miljarder kronor, för 2026 skulle pressa kursen.

Kursen är också betalningsmedel. Förvärvet av Cursor på 60 miljarder dollar, eller 575 miljarder kronor, görs helt i aktier i sann Elon Musk-anda. Utbytesförhållandet sätts av snittkursen sju handelsdagar före stängningen i tredje kvartalet, enligt anmälan till SEC.

Rapporten kommer den 4 augusti och inlåsningen går ut den 6 augusti 2026.

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