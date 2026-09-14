Roboten parkerar din bil på flygplatsen, men kräver 5 dygn

Gatwick presenterade planerna första gången i januari 2019, då ett test skulle starta samma höst. Sju år senare står båsen på plats. Även robotar blir försenade.

Principen är enkel. Resenären kör in i ett av åtta bås vid South Terminal, skannar bokningen på en skärm och kliver ur. Nycklarna följer med i fickan. Dörren stängs, en platt robot glider in under bilen, lyfter den i däcken och kör iväg till ett inhägnat område dit allmänheten inte har tillträde.

Hemresan matas in vid bokningen. När planet landar ska bilen redan stå i ett bås och vänta.

Roboten har kontorstider

Här kommer förbehållen, och de är flera. Bokningen måste omfatta minst fem dygn. Bilen kan bara lämnas och hämtas mellan klockan 09 och 17 på vardagar, inte alls på helger. Roboten har med andra ord bättre arbetstider än de flesta som flyger på tjänsteresa.

Gatwick uppger att begränsningarna ska justeras och lättas i takt med att tjänsten växer.

Bilen får väga högst 2,6 ton, vara 2,3 meter hög och ha en hjulbas på 3,3 meter. Enligt flygplatsen klarar roboten ungefär 95 procent av alla bilmodeller. Den som kör en amerikansk pickup får leta parkering på gammalt vis.