Kör in i båset, skanna bokningen och gå. På London Gatwick lyfter en robot bilen i däcken och parkerar den åt dig. Haken är att du måste vara borta i minst fem dygn, och roboten jobbar bara kontorstid.
Roboten parkerar din bil på flygplatsen, men kräver 5 dygn
London Gatwick blev i somras första flygplatsen i Storbritannien med robotparkering.
De första resenärerna släpptes in i augusti. Tjänsten drivs ihop med Stanley Robotics, ett Parisbolag grundat 2015 med koreanska HL Robotics som huvudägare. Bolagets robot Stan har testats i Paris och Düsseldorf och kört skarpt på flygplatsen i Lyon sedan 2019.
Gatwick presenterade planerna första gången i januari 2019, då ett test skulle starta samma höst. Sju år senare står båsen på plats. Även robotar blir försenade.
Principen är enkel. Resenären kör in i ett av åtta bås vid South Terminal, skannar bokningen på en skärm och kliver ur. Nycklarna följer med i fickan. Dörren stängs, en platt robot glider in under bilen, lyfter den i däcken och kör iväg till ett inhägnat område dit allmänheten inte har tillträde.
Hemresan matas in vid bokningen. När planet landar ska bilen redan stå i ett bås och vänta.
Roboten har kontorstider
Här kommer förbehållen, och de är flera. Bokningen måste omfatta minst fem dygn. Bilen kan bara lämnas och hämtas mellan klockan 09 och 17 på vardagar, inte alls på helger. Roboten har med andra ord bättre arbetstider än de flesta som flyger på tjänsteresa.
Gatwick uppger att begränsningarna ska justeras och lättas i takt med att tjänsten växer.
Bilen får väga högst 2,6 ton, vara 2,3 meter hög och ha en hjulbas på 3,3 meter. Enligt flygplatsen klarar roboten ungefär 95 procent av alla bilmodeller. Den som kör en amerikansk pickup får leta parkering på gammalt vis.
Dyrare än långtidsparkeringen
Billigt är det inte heller. En vecka i augusti kostade 129 pund, cirka 1 700 kronor, enligt resesajten Head for Points. Den vanliga långtidsparkeringen låg på 98 pund, knappt 1 300 kronor. Roboten hamnar alltså mellan långtidsparkeringen och valet-tjänsten, där en människa av kött och blod kör bilen åt dig för 144 pund.
Head for Points är dessutom skeptisk till nyttan. Med åtta bås handlar det snarare om en teknikdemonstration än en tjänst för volym, skriver sajten, som också undrar hur bilarnas larm reagerar när en robot smyger in under dem.
Från båsen är det sju minuters promenad till avlämningszonen vid South Terminal, enligt Head for Points, eller en gratis skyttelbuss. Roboten kör alltså bilen åt dig, men inte dig till planet.
Därför älskar flygplatsen roboten
För flygplatsen är kalkylen tydligare. Roboten behöver inga körfält mellan raderna och ställer bilarna tätt, flera på djupet. Stanley Robotics uppger att det ger plats för 50 procent fler bilar på samma yta. Mark vid en flygplats är dyr, och fler parkerade bilar utan ett nytt parkeringshus är pengar rakt in i kassan.
”Det är snabbt, enkelt och helt bekymmersfritt, och du får dessutom behålla nycklarna”, säger Oli Bedford, chef för flygplatsaccess, marknadsföring och kommersiella produkter på London Gatwick.
Basel-Mulhouse i Frankrike uppges ha skrivit på för samma system.
Inga robotar på Arlanda eller Landvetter ännu
Swedavia har inte offentliggjort några planer på robotparkering, varken på Landvetter eller Arlanda. Landvetter hade över 500 000 resenärer i maj och växer med nära fyra procent, samtidigt som Arlanda fortsätter tappa mot Kastrup. Redan 2019 hade Arlanda Europas högsta parkeringsavgifter.
Om det är något Swedavia kan så är det att ta betalt för en parkeringsruta. Just därför borde en robot som klämmer in 50 procent fler bilar på samma asfalt vara svår att motstå.
Tills dess får svenska bilister nöja sig med bilar som parkerar sig själva i trånga luckor, eller drömma om dagen då man kan lämna bilen utanför garaget och låta infrastrukturen sköta resten.
I Kina testas redan en robot som tankar bilen helt utan mänsklig hjälp. Nästa steg är rimligen en robot som packar väskan.