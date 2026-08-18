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Massiv rättegång mot Meta inleds – riskerar nya jätteböter

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Mark Zuckerberg har tvingats försvara sig i flera rättegångar i år. (Foto: Ryan Sun /AP/TT).

Har Meta utnyttjat ”brister i den mänskliga psykologin”? Det ska en domstol nu ta ställning till i en ny rättegång.

En omfattande rättegång mot Meta har inletts i en federal domstol i Oakland i Kalifornien.

Fyra delstater anklagar teknikjätten för att medvetet ha utformat sina sociala plattformar för att göra barn beroende av dem och samtidigt riktat sig mot unga användare.

Åtalet har väckts av delstaternas justitieministrar i Kalifornien, Kentucky, Colorado och New Jersey.

Avvisar anklagelserna

De hävdar att Meta har brutit mot delstatliga konsumentskyddsregler och den federala lagen COPPA, som reglerar hur företag får samla in och använda barns uppgifter på nätet.

Under rättegångens inledning presenterade åklagarna interna Meta-dokument som enligt dem visar att bolaget varit medvetet om riskerna med sina produkter.

Ett dokument beskriver hur företagets produkter utnyttjar svagheter i människans psykologi, skriver Wall Street Journal.

Meta avvisar anklagelserna och hävdar att delstaternas krav på skadestånd är kraftigt överdrivna.

Läs mer: Polisanmälan mot Meta – AI‑glasögon misstänks bryta mot lagen. Realtid

Har förlorat två civilmål

Bolaget menar också att åklagarna inte har visat att användare i de berörda delstaterna faktiskt har blivit vilseledda.

Rättegången är en del av en växande juridisk konflikt för Meta.

Bolaget möter tusentals stämningar från över 40 delstatsåklagare, skoldistrikt och privatpersoner som anklagar företaget för att ha prioriterat tillväxt framför barns säkerhet.

Meta har hittills förlorat de två första civilmålen på området som gått till fullskalig rättegång.

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Dömdes till stora böter

I New Mexico dömdes bolaget till omkring 1 miljard dollar, medan en 20-årig kvinna i Los Angeles tilldelades 6 miljoner dollar i ett mål mot Meta och YouTube. Meta har överklagat domarna.

Utgången i Oakland kan få stor betydelse för bolaget. Om flera delstater når liknande domar blir det svårare för Meta att hävda att tidigare förluster varit isolerade fall.

Meta uppgav i juli att bolaget står inför flera ungdomsrelaterade rättsprocesser som kan leda till betydande kostnader.

Under andra kvartalet lade bolaget 2,4 miljarder dollar på juridiska processer, samtidigt som intäkterna uppgick till 60,8 miljarder dollar.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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