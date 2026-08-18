Massiv rättegång mot Meta inleds – riskerar nya jätteböter

Har förlorat två civilmål

Bolaget menar också att åklagarna inte har visat att användare i de berörda delstaterna faktiskt har blivit vilseledda.

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Rättegången är en del av en växande juridisk konflikt för Meta.

Bolaget möter tusentals stämningar från över 40 delstatsåklagare, skoldistrikt och privatpersoner som anklagar företaget för att ha prioriterat tillväxt framför barns säkerhet.

Meta har hittills förlorat de två första civilmålen på området som gått till fullskalig rättegång.

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Dömdes till stora böter

I New Mexico dömdes bolaget till omkring 1 miljard dollar, medan en 20-årig kvinna i Los Angeles tilldelades 6 miljoner dollar i ett mål mot Meta och YouTube. Meta har överklagat domarna.

Utgången i Oakland kan få stor betydelse för bolaget. Om flera delstater når liknande domar blir det svårare för Meta att hävda att tidigare förluster varit isolerade fall.

Meta uppgav i juli att bolaget står inför flera ungdomsrelaterade rättsprocesser som kan leda till betydande kostnader.

Under andra kvartalet lade bolaget 2,4 miljarder dollar på juridiska processer, samtidigt som intäkterna uppgick till 60,8 miljarder dollar.

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