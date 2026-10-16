Lyxbranschens mörka hemlighet blottas när EU sätter stopp

EU har infört strikta regler som gör det olagligt för stora modeföretag att bränna eller strimla osålda kläder och skor. Lagstiftningen innebär att branschen ställs inför helt nya krav på transparens och ansvarstagande.

Företagen tvingas nu redovisa exakt vad som händer med deras osålda lager i stället för att i tysthet göra sig av med varorna.

”EU kommer att kräva att lyxföretag rapporterar hur många osålda produkter de har förstört och varför, med början i mars nästa år, vilket kan leda till motreaktioner från kunder och ge konkurrenter känslig information”, skriver Bloomberg som rapporterar om saken.

Exklusivitetens baksida kostar på

För lyxkonsumenten kan tanken på att förstöra felfria kläder och accessoarer verka absurd. Inom den exklusiva sektorn har dock rädslan för att spä ut varumärkets dragningskraft vägt tyngre än miljökraven.

Om ikoniska plagg eller dyra accessoarer säljs ut till reapriser sjunker snabbt upplevelsen av exklusivitet. Genom att köpa tillbaka eller kassera restlager har bolagen tidigare kunnat hålla efterfrågan och prisnivåerna uppe på en hög nivå.

Kända modehus har tidigare uppmärksammats i massmedia och rättsfall för att ha förstört enorma värden i färdiga varor. Det har rört sig om allt från kläder och kosmetika till exklusiva klockor som förstörts för att skydda märkesnamnet mot rabatter och gråhandel. Den typen av metoder frontalkrockar med den ökande efterfrågan på hållbarhet och cirkulär ekonomi.