Den egna döden blir mänsklighetens undergång

När Elon Musk, i dag 55 år, efter Twitterköpet 2022 lät sig fotograferas på en madrass på huvudkontoret lekte han ung. ”Där spelar han 20-åring igen. Och sedan kliver han på privatplanet”, säger Daub.

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Åldrandet är en förolämpning för de här männen, som kanske måste upp och kissa tre gånger per natt medan världen går vidare som vanligt, och i samma takt har deras tänkande mörknat. ”Tanken att Elon Musk en dag dör och att resten av mänskligheten bara fortsätter som förut är en ofattbar kränkning för honom”, säger han, och menar att techmiljardärerna likställer sin egen ändlighet med mänsklighetens undergång.

De förbereder sig också för undergången. Zuckerberg bygger enligt Fortune ett underjordiskt skyddsrum på drygt 460 kvadratmeter på Hawaii, och Musk beskrev i Davos i januari mänskligheten som ”ett litet ljus av medvetande” i ett stort mörker, ett ljus som måste spridas till flera planeter.

När han i maj i fjol fick frågor i en intervju med Fox News om nedskärningarna i statsförvaltningen svarade han enligt Daub att solen till slut kommer att bränna upp jorden, något som ligger omkring fem miljarder år fram i tiden. Med blicken så långt fram behöver techmiljardärerna inte stå till svars för nuet, och frågor om högre skatt eller hårdare reglering blir småsaker. ”Det är ren narcissism med några mellansteg”, säger Daub.

Forskarna mätte namnteckningen

Daub använder narcissism som en kulturell diagnos. Wharton-psykologen Adam Grant och två kollegor har i stället mätt narcissism hos 259 vd:ar i Fortune 500-bolag, i en studie som publicerades i somras. Eftersom narcissister gärna tar stor plats mätte de hur stora namnteckningen och porträttet var i årsredovisningen och hur mycket mer cheferna tjänade än resten av ledningen. De mest narcissistiska var oftare själva ordförande i den styrelse som ska granska dem, precis som Zuckerberg är i Meta.

Att männen aldrig har behövt misslyckas kan också ha kostat dem empati, enligt en studie som publicerades i maj av psykologer vid University of Arizona och Arizona State University. Människor som har det svårt behöver andras hjälp och hjälper därför i sin tur andra, och det bygger med tiden upp deras empati. När forskarna följde 915 personer under ett år hade de rikare mött färre svårigheter, hjälpte andra mindre och kände till slut mindre empati.

Tre forskare vid University of North Carolina och Arizona State University har följt 504 börsbolag under 13 år för att se vad det kostar när ingen kan säga emot grundaren. Bolagen som leddes av sin grundare hade ungefär dubbelt så många oegentligheter, från bedrägerier till missförhållanden i arbetsmiljön, men betydligt färre när grundaren hade en stark nummer två som kunde ifrågasätta grundarens beslut.

”Ledamöter i grundarledda bolag bör kunna namnge den person i bolaget som kan säga emot grundaren och ändå behålla jobbet”, skriver de i Harvard Business Review i november.

Nvidias styrelse backade efter elva dagar

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Intervjun med Daub inleds med Nvidia, ett av världens största grundarledda bolag, där styrelsen i november försökte säga emot grundaren. Jensen Huang, som var med och grundade bolaget 1993, avgick som vd den 12 november efter avslöjanden om två relationer, varav en med en kvinna som amerikanska tjänstemän misstänker arbetar för kinesisk underrättelsetjänst.

Den 17 november sa ordföranden Harvey Jones att styrelsen inte hade för avsikt att återinsätta honom. Sex dagar senare var Huang tillbaka på posten, efter att Trump offentligt hade uppmanat styrelsen att återanställa honom och styrelsen hade fått underlag ”från högsta nivå i USA:s regering” som enligt styrelsen visar att han inte är någon säkerhetsrisk.

För Daub visar Huangs återkomst en techelit som vägrar stå för konsekvenserna av sitt eget handlande. ”För att se till att konsekvenserna inte gäller dem är techeliten till och med beredd att ställa sig bakom Trumps autokrati”, säger han om Nvidia-fallet.