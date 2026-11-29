Elon Musk och Mark Zuckerberg blev chefer innan de fyllt 25 och har sedan dess knappt mött någon som säger emot, enligt Stanfordprofessorn Adrian Daub, som har följt techeliten i nästan 20 år. Han kallar deras hållning narcissism, och forskning från i år pekar åt samma håll.
”Ren narcissism” – därför tål Musk och Zuckerberg inget nej
Adrian Daub är litteraturvetare och har forskat vid Stanford sedan 2008. I en lång intervju med Handelsblatt den 27 november beskriver han en generation män som ser sig själva som genier som står över reglerna, en självbild som enligt honom började med att de fick makten så tidigt. ”De här personerna var chefer när de var 23, 24 år. De har aldrig lärt sig vad det innebär att arbeta i ett team, att ha en chef, att misslyckas”, säger han.
Männen i Daubs krets har nästan bara underställda omkring sig, människor som säger ”ja och amen till allt”. Mark Zuckerberg var 19 år när han startade Facebook 2004, och i dag har han drygt 60 procent av rösterna i Meta och väljer därmed själv den styrelse som skulle kunna avsätta honom.
Ledarskapsforskaren Manfred Kets de Vries vid Insead beskrev i mars hur chefer hamnar bland ja-sägare. ”I samma ögonblick som du blir högre chef är du omgiven av lögnare”, sa han vid en föreläsning i Berlin, där han förklarade att medarbetarna slutar berätta sanningen av rädsla för följderna.
Kritiken blev en kränkning
Inom bolagen säger ingen emot, men utanför gör alla det. Daub jämför dem med Henry Ford, som aldrig behövde läsa vad hans arbetare tyckte om honom, medan techmiljardärerna läser kritiken direkt på sina egna plattformar, där vanliga människor skriver ”du är inget geni, du är en idiot”.
Zuckerberg var van vid beundran, och när han från 2016 gång på gång fick frågan om Facebook spred desinformation och gjorde barn deprimerade svarade han med trots. Daub liknar omslaget vid att vakna efter två års sömn. ”Om man plötsligt märker att världen hatar en, då är det lätt att bli sur och stött.”
Pandemin 2020 gav techmiljardärerna två nya slag. Silicon Valley lovade att lösa krisen, men det var den traditionella läkemedelsindustrin som gjorde det, och nedstängningarna innebar att statens regler plötsligt gällde även för män som var vana att stå över reglerna.
”För människor som är tillräckligt privilegierade kan det vara ett trauma att behandlas som alla andra”, säger Daub. Eftersom de aldrig hade lärt sig att misslyckas tog de slagen hårt, och många radikaliserades. År 2024 gick kretsen nästan mangrant över till Donald Trumps Maga-rörelse. Trumps styre är ett permanent undantagstillstånd, menar Daub, och det passar män som ser sig som eviga undantag.
Den egna döden blir mänsklighetens undergång
När Elon Musk, i dag 55 år, efter Twitterköpet 2022 lät sig fotograferas på en madrass på huvudkontoret lekte han ung. ”Där spelar han 20-åring igen. Och sedan kliver han på privatplanet”, säger Daub.
Åldrandet är en förolämpning för de här männen, som kanske måste upp och kissa tre gånger per natt medan världen går vidare som vanligt, och i samma takt har deras tänkande mörknat. ”Tanken att Elon Musk en dag dör och att resten av mänskligheten bara fortsätter som förut är en ofattbar kränkning för honom”, säger han, och menar att techmiljardärerna likställer sin egen ändlighet med mänsklighetens undergång.
De förbereder sig också för undergången. Zuckerberg bygger enligt Fortune ett underjordiskt skyddsrum på drygt 460 kvadratmeter på Hawaii, och Musk beskrev i Davos i januari mänskligheten som ”ett litet ljus av medvetande” i ett stort mörker, ett ljus som måste spridas till flera planeter.
När han i maj i fjol fick frågor i en intervju med Fox News om nedskärningarna i statsförvaltningen svarade han enligt Daub att solen till slut kommer att bränna upp jorden, något som ligger omkring fem miljarder år fram i tiden. Med blicken så långt fram behöver techmiljardärerna inte stå till svars för nuet, och frågor om högre skatt eller hårdare reglering blir småsaker. ”Det är ren narcissism med några mellansteg”, säger Daub.
Forskarna mätte namnteckningen
Daub använder narcissism som en kulturell diagnos. Wharton-psykologen Adam Grant och två kollegor har i stället mätt narcissism hos 259 vd:ar i Fortune 500-bolag, i en studie som publicerades i somras. Eftersom narcissister gärna tar stor plats mätte de hur stora namnteckningen och porträttet var i årsredovisningen och hur mycket mer cheferna tjänade än resten av ledningen. De mest narcissistiska var oftare själva ordförande i den styrelse som ska granska dem, precis som Zuckerberg är i Meta.
Att männen aldrig har behövt misslyckas kan också ha kostat dem empati, enligt en studie som publicerades i maj av psykologer vid University of Arizona och Arizona State University. Människor som har det svårt behöver andras hjälp och hjälper därför i sin tur andra, och det bygger med tiden upp deras empati. När forskarna följde 915 personer under ett år hade de rikare mött färre svårigheter, hjälpte andra mindre och kände till slut mindre empati.
Tre forskare vid University of North Carolina och Arizona State University har följt 504 börsbolag under 13 år för att se vad det kostar när ingen kan säga emot grundaren. Bolagen som leddes av sin grundare hade ungefär dubbelt så många oegentligheter, från bedrägerier till missförhållanden i arbetsmiljön, men betydligt färre när grundaren hade en stark nummer två som kunde ifrågasätta grundarens beslut.
”Ledamöter i grundarledda bolag bör kunna namnge den person i bolaget som kan säga emot grundaren och ändå behålla jobbet”, skriver de i Harvard Business Review i november.
Nvidias styrelse backade efter elva dagar
Intervjun med Daub inleds med Nvidia, ett av världens största grundarledda bolag, där styrelsen i november försökte säga emot grundaren. Jensen Huang, som var med och grundade bolaget 1993, avgick som vd den 12 november efter avslöjanden om två relationer, varav en med en kvinna som amerikanska tjänstemän misstänker arbetar för kinesisk underrättelsetjänst.
Den 17 november sa ordföranden Harvey Jones att styrelsen inte hade för avsikt att återinsätta honom. Sex dagar senare var Huang tillbaka på posten, efter att Trump offentligt hade uppmanat styrelsen att återanställa honom och styrelsen hade fått underlag ”från högsta nivå i USA:s regering” som enligt styrelsen visar att han inte är någon säkerhetsrisk.
För Daub visar Huangs återkomst en techelit som vägrar stå för konsekvenserna av sitt eget handlande. ”För att se till att konsekvenserna inte gäller dem är techeliten till och med beredd att ställa sig bakom Trumps autokrati”, säger han om Nvidia-fallet.