Enligt en ny EU-förordning, som trädde i kraft på söndagen, tillåts stora modebolag inte längre förstöra osålda kläder och skor.
Ny lag: Modejättar i EU måste rea ut kläder för miljöns skull
Varje år förstörs hundratusentals ton modekläder i EU:s 27 medlemsstater, men det nya förbudet sätter stopp för det och väntas påverka stora modeåterförsäljare, grossister och klädtillverkare.
Det rapporterar Tysklands statligt finansierade public service-kanal Deutsche Welle, DW.com, och förklarar att endast 20 procent av kläder, accessoarer och skor tillverkas i EU.
Nu tvingar blocket aktörerna i modeindustrin att drastiskt minska sitt avfall genom den nya regeln om ekodesign för hållbara produkter.
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Tvingas rea ut eller donera varorna
Lagen berör företag med fler än 250 anställda och över 50 miljoner euro i nettoomsättning. De får fortsättningsvis inte förstöra sina lager av osålda kläder, accessoarer och skor som läggs på hög på grund av att varorna betraktas som gamla eller har returnerats, exempelvis från online-beställningar.
I stället kräver EU att företagen säljer produkterna, bland annat via rabatter eller på alternativa marknader. Donationer till välgörenhet är ytterligare ett alternativ och enligt kraven får endast osäkra, skadade eller förfalskade varor förstöras, eller om välgörenhetsorganisationer avböjt att ta emot dem, framgår det på EU-kommissionens webbplats.
Så bevakar EU att den nya lagen följs
För att EU ska kunna övervaka det hela är företagen skyldiga att publicera årsrapporter över de varor som kasserats och att uppgifterna finns kvar i registret i fem år.
År 2030 kommer förbudet mot att förstöra kläder och skor även omfatta medelstora bolag i modebranschen i unionen, berättar DW.com och berättar att bakgrunden till förbudet är växande oro för massproduktionen av billiga kläder till lägre kvalitet.
Europeiska miljöbyrån, EEA, uppskattar att runt 4-9 procent av alla osålda textilprodukter förstörs varje år. Det enorma slöseriet, som tär på jordens resurser, har förvärrats med en snabb tillväxt för näthandeln. Även returer har bidragit till den illavarslande utvecklingen. Var femte modevara som beställs online returneras senare till återförsäljaren utan att säljas vidare, framgår det.
Ska minska utsläppen av växthusgaser
EU-förbudet har som syfte att minska miljöpåverkan då förbränningen av miljontals kläder hindrar ansträngningarna att skära ner på utsläppen av växthusgaser.
”EU-länderna är också under press att beakta avfall från råvaror, vatten, energi och transporter inom klädsektorn och att uppmuntra till mer återvinning och återanvändning av produkter”, skriver den tyska statliga mediekanalen och konstaterar att målet är att textilindustrin ska bli mer hållbar genom att lagen tvingar bolagen att eftersträva en cirkulär ekonomi.
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Varnar: Kan bli en utmaning för många
Det råder delade meningar om åtgärdernas effekter. Modebranschen har upprepade gånger uttalat att det är billigare att göra sig av med produkterna i stället för att lagra, reparera eller rabattera dem.
Det tyska detaljhandelsförbundet, HDE, förklarar att förbudet att förstöra varor gynnar konsumenterna med rea på kläder och skor. Stefan Genth, HDE:s vd, varnar dock för att det blir en utmaning för många butiker som inte kan sölja osålda produkter vidare, eller donera dessa på grund av skadade förpackningar, svag efterfrågan, låga produktvärden och höga logistikkostnader.
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