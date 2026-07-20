Ny lag: Modejättar i EU måste rea ut kläder för miljöns skull

Så bevakar EU att den nya lagen följs

För att EU ska kunna övervaka det hela är företagen skyldiga att publicera årsrapporter över de varor som kasserats och att uppgifterna finns kvar i registret i fem år.

År 2030 kommer förbudet mot att förstöra kläder och skor även omfatta medelstora bolag i modebranschen i unionen, berättar DW.com och berättar att bakgrunden till förbudet är växande oro för massproduktionen av billiga kläder till lägre kvalitet.

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Europeiska miljöbyrån, EEA, uppskattar att runt 4-9 procent av alla osålda textilprodukter förstörs varje år. Det enorma slöseriet, som tär på jordens resurser, har förvärrats med en snabb tillväxt för näthandeln. Även returer har bidragit till den illavarslande utvecklingen. Var femte modevara som beställs online returneras senare till återförsäljaren utan att säljas vidare, framgår det.

Ska minska utsläppen av växthusgaser

EU-förbudet har som syfte att minska miljöpåverkan då förbränningen av miljontals kläder hindrar ansträngningarna att skära ner på utsläppen av växthusgaser.

”EU-länderna är också under press att beakta avfall från råvaror, vatten, energi och transporter inom klädsektorn och att uppmuntra till mer återvinning och återanvändning av produkter”, skriver den tyska statliga mediekanalen och konstaterar att målet är att textilindustrin ska bli mer hållbar genom att lagen tvingar bolagen att eftersträva en cirkulär ekonomi.

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Varnar: Kan bli en utmaning för många

Det råder delade meningar om åtgärdernas effekter. Modebranschen har upprepade gånger uttalat att det är billigare att göra sig av med produkterna i stället för att lagra, reparera eller rabattera dem.

Det tyska detaljhandelsförbundet, HDE, förklarar att förbudet att förstöra varor gynnar konsumenterna med rea på kläder och skor. Stefan Genth, HDE:s vd, varnar dock för att det blir en utmaning för många butiker som inte kan sölja osålda produkter vidare, eller donera dessa på grund av skadade förpackningar, svag efterfrågan, låga produktvärden och höga logistikkostnader.

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