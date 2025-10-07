Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Vill ha tuffare åtgärder

Europakommissionen har lagt fram förslag om att avskaffa den nuvarande tullfria gränsen på 150 euro för importerade varor och i stället införa en avgift på två euro per paket under den nivån.

Kritiker menar att åtgärden är otillräcklig för att skydda industrin, särskilt jämfört med de betydligt högre importavgifter som USA infört.

“Det är löjligt. Europeiska politiker har inte försvarat den europeiska industrin på många år … vi ser hur vår industri förstörs”, säger Mario Jorge Machado, ordförande för Euratex, en branschorganisation för europeiska textilproducenter, till FT.

Går mot enormt handelsöverskott

Situationen förvärras av Europas interna kostnadsläge. Textilproducenter på kontinenten dras med höga energipriser, stigande lönekostnader och omfattande regelverk som inte gäller för kinesiska konkurrenter.

Risken är enligt branschföreträdare att stora delar av produktionen försvinner, med en snabb avindustrialisering som följd.

Utvecklingen pekar också på bredare handelsmönster. Kinas export till USA har minskat kraftigt under 2025, men det totala handelsöverskottet väntas ändå nå rekordnivåer på upp mot 1,2 biljoner dollar, enligt Bloomberg.

Säljer till nya marknader

Landet har helt enkelt styrt om sina flöden till andra regioner som Afrika, Indien, Latinamerika och framför allt Europa.

Ett försvagat kinesiskt inhemskt konsumtionsklimat bidrar till att företagen söker nya marknader utomlands.

Överproduktion inom flera sektorer och en svagare yuan gör dessutom varorna ännu mer konkurrenskraftiga globalt.

Säljer mindre till Kina

Detta skapar problem för europeiska exportörer, vars försäljning till Kina minskat med omkring 20 procent det senaste året.

Förhållandet mellan EU och Kina har redan länge präglats av spänningar, bland annat kring Kinas stöd till Ryssland och restriktioner på viktiga råmaterial.

EU:s handelsunderskott med Kina nådde rekordnivåer 2024, och mycket talar för att gapet kan fortsätta växa.