Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"

kina
I Kina fortsätter textilfabrikerna att gå på högvarv, trots att USA har blivit en mindre exportmarknad för landet. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna.

När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa.

Resultatet är en lavin av billiga textilier och konsumtionsvaror som nu hotar att slå hårt mot europeiska producenter, skriver Financial Times.

Kritiskt läge

Den europeiska textilindustrin omsätter omkring 170 miljarder euro årligen och sysselsätter över en miljon människor. Branschen beskriver läget som allt mer kritiskt.

Kinesiska aktörer, som på kort tid stängts ute från USA-marknaden, söker nya försäljningskanaler och har vänt sig aggressivt mot Europa.

Samtidigt ökar konkurrensen från kinesiska e-handelsplattformar som Temu och Shein, som skickar miljontals småpaket direkt till europeiska konsumenter.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Vill ha tuffare åtgärder

Europakommissionen har lagt fram förslag om att avskaffa den nuvarande tullfria gränsen på 150 euro för importerade varor och i stället införa en avgift på två euro per paket under den nivån.

ANNONS

Kritiker menar att åtgärden är otillräcklig för att skydda industrin, särskilt jämfört med de betydligt högre importavgifter som USA infört.

“Det är löjligt. Europeiska politiker har inte försvarat den europeiska industrin på många år … vi ser hur vår industri förstörs”, säger Mario Jorge Machado, ordförande för Euratex, en branschorganisation för europeiska textilproducenter, till FT.

Går mot enormt handelsöverskott

Situationen förvärras av Europas interna kostnadsläge. Textilproducenter på kontinenten dras med höga energipriser, stigande lönekostnader och omfattande regelverk som inte gäller för kinesiska konkurrenter.

Risken är enligt branschföreträdare att stora delar av produktionen försvinner, med en snabb avindustrialisering som följd.

Utvecklingen pekar också på bredare handelsmönster. Kinas export till USA har minskat kraftigt under 2025, men det totala handelsöverskottet väntas ändå nå rekordnivåer på upp mot 1,2 biljoner dollar, enligt Bloomberg.

Säljer till nya marknader

Landet har helt enkelt styrt om sina flöden till andra regioner som Afrika, Indien, Latinamerika och framför allt Europa.

Ett försvagat kinesiskt inhemskt konsumtionsklimat bidrar till att företagen söker nya marknader utomlands.

ANNONS

Överproduktion inom flera sektorer och en svagare yuan gör dessutom varorna ännu mer konkurrenskraftiga globalt.

Säljer mindre till Kina

Detta skapar problem för europeiska exportörer, vars försäljning till Kina minskat med omkring 20 procent det senaste året.

Förhållandet mellan EU och Kina har redan länge präglats av spänningar, bland annat kring Kinas stöd till Ryssland och restriktioner på viktiga råmaterial.

EU:s handelsunderskott med Kina nådde rekordnivåer 2024, och mycket talar för att gapet kan fortsätta växa.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUKinaTextilier
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS