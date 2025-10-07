Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna.
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Mest läst i kategorin
Trump pressar Astra Zeneca om flytt: "Enbart negativt"
USA lockar med tullavtal som skulle innebära lättnader för Astra Zeneca. Men det skulle också kräva eftergifter – och bedömare är oroliga för konsekvenserna. Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) har seglat upp som ett av de mest omtalade läkemedelsbolagen på börsen den senaste veckan. Aktien har stigit med drygt tio procent efter att Donald Trumps …
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull
EU-kommissionen planerar att chockhöja sin tull på den viktiga råvaran stål som ett svar på omvärldens motsvarande. Med det ny förslaget hoppas unionen skydda sin egen industri – men risken för handelskonflikter ökar. Läs även: Norge beläggs med ståltullar – av EU – Dagens PS Snart införs ny tull Enligt Reuters planerar EU-kommissionen att; ”Halvera …
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld. Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså. Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, …
Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna.
När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa.
Resultatet är en lavin av billiga textilier och konsumtionsvaror som nu hotar att slå hårt mot europeiska producenter, skriver Financial Times.
Kritiskt läge
Den europeiska textilindustrin omsätter omkring 170 miljarder euro årligen och sysselsätter över en miljon människor. Branschen beskriver läget som allt mer kritiskt.
Kinesiska aktörer, som på kort tid stängts ute från USA-marknaden, söker nya försäljningskanaler och har vänt sig aggressivt mot Europa.
Samtidigt ökar konkurrensen från kinesiska e-handelsplattformar som Temu och Shein, som skickar miljontals småpaket direkt till europeiska konsumenter.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Vill ha tuffare åtgärder
Europakommissionen har lagt fram förslag om att avskaffa den nuvarande tullfria gränsen på 150 euro för importerade varor och i stället införa en avgift på två euro per paket under den nivån.
Kritiker menar att åtgärden är otillräcklig för att skydda industrin, särskilt jämfört med de betydligt högre importavgifter som USA infört.
“Det är löjligt. Europeiska politiker har inte försvarat den europeiska industrin på många år … vi ser hur vår industri förstörs”, säger Mario Jorge Machado, ordförande för Euratex, en branschorganisation för europeiska textilproducenter, till FT.
Går mot enormt handelsöverskott
Situationen förvärras av Europas interna kostnadsläge. Textilproducenter på kontinenten dras med höga energipriser, stigande lönekostnader och omfattande regelverk som inte gäller för kinesiska konkurrenter.
Risken är enligt branschföreträdare att stora delar av produktionen försvinner, med en snabb avindustrialisering som följd.
Utvecklingen pekar också på bredare handelsmönster. Kinas export till USA har minskat kraftigt under 2025, men det totala handelsöverskottet väntas ändå nå rekordnivåer på upp mot 1,2 biljoner dollar, enligt Bloomberg.
Säljer till nya marknader
Landet har helt enkelt styrt om sina flöden till andra regioner som Afrika, Indien, Latinamerika och framför allt Europa.
Ett försvagat kinesiskt inhemskt konsumtionsklimat bidrar till att företagen söker nya marknader utomlands.
Överproduktion inom flera sektorer och en svagare yuan gör dessutom varorna ännu mer konkurrenskraftiga globalt.
Säljer mindre till Kina
Detta skapar problem för europeiska exportörer, vars försäljning till Kina minskat med omkring 20 procent det senaste året.
Förhållandet mellan EU och Kina har redan länge präglats av spänningar, bland annat kring Kinas stöd till Ryssland och restriktioner på viktiga råmaterial.
EU:s handelsunderskott med Kina nådde rekordnivåer 2024, och mycket talar för att gapet kan fortsätta växa.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Ryska skuggflottan läcker olja: "Ren tur"
Minst fem tankfartyg ur ryska skuggflottan har läckt olja. "Ren tur att vi inte fått någon miljökatastrof”, säger en källa. Politico och journalistgruppen Sourcematerial har gjort en utredning kring den ryska skuggflottan, vilken Moscow Times nu refererar. Enligt utredningen har minst fem tankfartyg ur den ryska så kallade skuggflottan läckt olja i europeiska vatten under …
EU stoppar ryska diplomater
EU begränsar nu ryska diplomaters möjligheter att resa fritt. Bakgrunden är flera misstänkta sabotage och spionattacker. EU menar att ryska spioner, under kamouflage av att vara diplomater, ibland är utstationerade i ett land för att sedan utföra illegala aktioner i ett grannland. Nu begränsar unionen de ryska diplomaternas rörelsefrihet efter att antalet misstänkta spionattacker ökat. …
Sveriges grannland utsett till Europas vänligaste 2025
Det är inte Danmark, inte Norge – utan Estland som toppar listan när Condé Nast Traveller utser Europas vänligaste länder 2025. Sverige finns inte ens med. Varje år låter det brittiska magasinet sina läsare rösta fram de destinationer där besökare känner sig mest välkomna. Årets resultat visar att charm, leenden och genuin nyfikenhet fortfarande betyder …
Experten: Det här värderas högst när du söker jobb
När Olipop-vd:n Ben Goodwin intervjuar nya medarbetare letar han inte efter långa cv:n, prestigefyllda titlar eller avancerade hårda färdigheter. Han söker något helt annat.? Vi vet redan hur du kraftigt kan öka chansen att kallas till en jobbintervju.? Därtill vet vi vad man absolut inte bör göra på sin intervju.? Men vad är det egentligen …
Telenor stäms på över 100 miljoner
Telekomjätten Telenor hamnar i blåsväder efter uppgifter om brott mot mänskliga rättigheter. Bolaget har nu mottagit en stämningsvarning. Det norska telekombolaget Telenor riskerar att dras in i en rättsprocess som kan kosta dem mångmiljonbelopp. Bakom stämningen står organisationer som anklagar bolaget för att ha delat känsliga personuppgifter med Myanmars militärjunta. Missa inte: Experten: Fritt fram …