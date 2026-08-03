10 000 liter vatten för ett par jeans, klädindustrin jagar lösningar

Ekonomiskt komplicerat

Södra är dock långt ifrån ensamma om ambitionen, och klädindustrins historia visar hur svårt det är att få ekonomin att gå ihop.

Svenska Renewcell, som utvecklade motsvarande teknik under varumärket Circulose, gick i konkurs 2024. Trots avtal med H&M, Zara, Levi’s och Tommy Hilfiger, och trots att H&M skjutit till nästan 300 miljoner kronor i stöd över sju år.

Små marginaler, höga kostnader

Enligt branschtidningen Trellis kostade Circulose dubbelt så mycket som konkurrerande material, och klädfabrikerna arbetar ofta med mycket tunna marginaler.

Finska konkurrenten Infinited Fiber, delägt av bland andra H&M och Inditex, har klarat sig bättre och tog in ny finansiering strax efter Renewcells fall.

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EU inför producentansvar

Samtidigt håller EU på att förändra spelplanen från politiskt håll. Sedan oktober 2025 gäller ett reviderat avfallsdirektiv som för första gången inför så kallat utökat producentansvar för textilier inom hela unionen.

Klädindustrin ska alltså betala för insamling, sortering och återvinning av det de säljer, med avgifter som ska bli lägre för mer hållbara plagg.

Osålda kläder får inte förstöras

För EU:s medlemsländer finns det tid fram 2028 att anpassa sig till regelverket och få systemen på plats.

Från juli i år är det dessutom förbjudet att förstöra osålda kläder inom EU utan att kunna motivera undantag, som säkerhetsrisker eller irreparabla skador.

Förändring i synen på kläder

Varken ny teknik eller lagstiftning löser hela problemet. Det handlar i hög grad om ett förändrat konsumentbeteende. Det vill säga att köpa färre kläder och använda dem längre.

Enligt Naturvårdsverket är över 90 procent av klimatpåverkan från svensk textilkonsumtion är kopplad till inköp av nya kläder. Och en fördubblad livslängd på ett plagg kan minska både klimatpåverkan och vattenanvändning med nästan 50 procent.

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