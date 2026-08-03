Klädindustrin står för omkring 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser, och enkla tumregler om vad som är miljövänligast håller sällan streck. Svenska Södra satsar på att göra ny textilmassa av gammal bomull och skogsråvara. Men det är ett komplicerat problem att lösa.
10 000 liter vatten för ett par jeans, klädindustrin jagar lösningar
Ett par jeans kan kräva upp till 10 000 liter vatten att producera, medan ett motsvarande plagg i polyester klarar sig med omkring 50 liter. Samtidigt som bomull från vissa regioner kan ge över tio gånger högre klimatutsläpp än polyester. Enkla tumregler om ”naturmaterial är alltid bättre” kan vara missledande.
Återvunnen bomull och cellulosa
Skogsföretaget Södra har arbetat med textilmassa i nästan 20 år vid massabruket i Mörrum. Där har man utvecklat tekniken Oncemore, där återvunnen bomull blandas med skogscellulosa.
Bolaget hoppas tiodubbla produktionen till 60 000 ton om året, varav hälften återvunnen bomull. Enligt Södra själva skulle det kunna täcka ungefär hälften av Sveriges framtida behov av textilåtervinning.
Ekonomiskt komplicerat
Södra är dock långt ifrån ensamma om ambitionen, och klädindustrins historia visar hur svårt det är att få ekonomin att gå ihop.
Svenska Renewcell, som utvecklade motsvarande teknik under varumärket Circulose, gick i konkurs 2024. Trots avtal med H&M, Zara, Levi’s och Tommy Hilfiger, och trots att H&M skjutit till nästan 300 miljoner kronor i stöd över sju år.
Små marginaler, höga kostnader
Enligt branschtidningen Trellis kostade Circulose dubbelt så mycket som konkurrerande material, och klädfabrikerna arbetar ofta med mycket tunna marginaler.
Finska konkurrenten Infinited Fiber, delägt av bland andra H&M och Inditex, har klarat sig bättre och tog in ny finansiering strax efter Renewcells fall.
EU inför producentansvar
Samtidigt håller EU på att förändra spelplanen från politiskt håll. Sedan oktober 2025 gäller ett reviderat avfallsdirektiv som för första gången inför så kallat utökat producentansvar för textilier inom hela unionen.
Klädindustrin ska alltså betala för insamling, sortering och återvinning av det de säljer, med avgifter som ska bli lägre för mer hållbara plagg.
Osålda kläder får inte förstöras
För EU:s medlemsländer finns det tid fram 2028 att anpassa sig till regelverket och få systemen på plats.
Från juli i år är det dessutom förbjudet att förstöra osålda kläder inom EU utan att kunna motivera undantag, som säkerhetsrisker eller irreparabla skador.
Förändring i synen på kläder
Varken ny teknik eller lagstiftning löser hela problemet. Det handlar i hög grad om ett förändrat konsumentbeteende. Det vill säga att köpa färre kläder och använda dem längre.
Enligt Naturvårdsverket är över 90 procent av klimatpåverkan från svensk textilkonsumtion är kopplad till inköp av nya kläder. Och en fördubblad livslängd på ett plagg kan minska både klimatpåverkan och vattenanvändning med nästan 50 procent.