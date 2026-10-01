Larmet: Sverige hinner inte stoppa farliga kemikalier

” Kemikalier är nödvändiga för vårt samhälle, men de får inte skada människor eller miljö. I vår utvärdering ser vi exempelvis att evighetskemikalierna PFAS hittas i människors blod och i grundvattnet”, säger Kemikalieinspektionens utredare Ulrika Dahl som är tydlig kring riskerna.

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”Kommer inte att nå målet”

Riksdagen har beslutat om Sveriges miljömål. Kemikalieinspektionens utvärdering visar att Sverige inte kommer att nå målet ”Giftfri miljö” till 2030.

Samtidigt finns det stora osäkerheter kring hur kemikaliearbetet inom EU kommer att utvecklas. Farliga kemikalier får redan i dag stora konsekvenser.

Det finns, enligt en uppskattning, cirka 86 000 förorenade områden i Sverige. De risker, bland annat, att förorena dricksvatten och bli dyra att åtgärda.

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