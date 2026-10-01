Kemikalieinspektionen slår larm om att farliga kemikalier fortsätter spridas – och att Sverige inte hinner stoppa dem i tid.
Larmet: Sverige hinner inte stoppa farliga kemikalier
Sverige når inte det uppsatta mål som finns när det gäller att stoppa farliga kemikalier.
Målet ”Giftfri miljö” kommer inte att nås och nu menar Kemikalieinspektionen att andra prioriteringar måste till.
” Kemikalier är nödvändiga för vårt samhälle, men de får inte skada människor eller miljö. I vår utvärdering ser vi exempelvis att evighetskemikalierna PFAS hittas i människors blod och i grundvattnet”, säger Kemikalieinspektionens utredare Ulrika Dahl som är tydlig kring riskerna.
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”Kommer inte att nå målet”
Riksdagen har beslutat om Sveriges miljömål. Kemikalieinspektionens utvärdering visar att Sverige inte kommer att nå målet ”Giftfri miljö” till 2030.
Samtidigt finns det stora osäkerheter kring hur kemikaliearbetet inom EU kommer att utvecklas. Farliga kemikalier får redan i dag stora konsekvenser.
Det finns, enligt en uppskattning, cirka 86 000 förorenade områden i Sverige. De risker, bland annat, att förorena dricksvatten och bli dyra att åtgärda.
Nya och gamla problem
Nya kemikalieproblem tillkommer samtidigt som gamla finns kvar, konstaterar Kemikalieinspektionen och exemplifierar med PFAS-ämnet TFA.
”TFA är extremt långlivat och sprids lätt i miljön och halterna ökar. Vi vet idag att ämnet bildas från köldmedier i värmepumpar och kylanläggningar samt från vissa växtskyddsmedel, men det kan även finnas andra källor”, skriver inspektionen.
Det finns även ett växande problem med farliga kemikalier som når konsument direkt i brevlådan via global e-handel, påpekar man och understryker att det särskilt gäller varor från länder utanför EU.
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Vissa saker går åt rätt håll
I Kemikalieinspektionens kontroller har sådana varor innehållit farliga ämnen som bly, kadmium och ftalater.
I förlängningen försvårar det även återvinning av material och en hållbar avfallshantering.
Vissa delar av utvecklingen går ändå åt rätt håll, påpekar man. Det långsiktiga arbetet med att begränsa kemikalier har lett till att halterna av flera välkända miljögifter, som bly och kvicksilver, minskat i människors kroppar och i miljön.
”Begränsningar av farliga ämnen ger resultat, men det räcker inte. När farliga ämnen väl har spridits är de svåra att få bort. Därför måste vi förebygga problemen redan i produktionen”, slår Ulrika Dahl fast.
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Kraven/Det här krävs för att nå giftfri miljö
- En nationell strategi. Sverige behöver en gemensam riktning för att fasa ut farliga kemikalier och förebygga nya problem, med mål bortom 2030.
- En svensk innovationsagenda. Sverige behöver utveckla säkrare alternativ till farliga kemikalier och ny teknik som stärker konkurrenskraften.
- Rena resurser för vår självförsörjning och beredskap. Sverige behöver skydda dricksvatten och livsmedel från farliga kemikalier.
- Tydlig, effektiv och stark kemikaliekontroll av farliga ämnen. Sverige behöver fortsatt vara en stark aktör och bidra till EU-lagstiftning och globala överenskommelser.
- Nya metoder och verktyg för ökad kunskap och informationsspridning. Sverige behöver aktivt stödja utvecklingen av nya testmetoder och digitala verktyg för förebyggande kemikaliekontroll.
(Källa: Kemikalieinspektionen)