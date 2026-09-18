Varningen: Populära leksaken kan ge brännskador

Kan vara farliga att svälja

Innehållet kan orsaka frätskador och vissa squishies innehåller vattenpärlor som kan vara farliga att svälja, påpekar myndigheterna.

”Gör inte hål på eller ta isär en squishy och värm eller frys den aldrig. Om leksaken går sönder kan innehållet orsaka skador. Tänk också på att den kan bli mycket varm i solen eller i en varm bil”, varnar Frida Ramström, inspektör hos Kemikalieinspektionen.

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Kemikalieinspektionen ska fortsätta testa squishies, klämleksaker, under hösten. Redan nu varnar myndigheter för bland annat brännskador. (Foto: Pressbild Kemikalieinspektionen)

Pärlor kan läcka ut

Om en squishy med vattenpärlor går sönder kan pärlorna läcka ut. De sväller i kontakt med vätska och om de sväljs kan de orsaka allvarliga skador genom att blockera tarmarna.

”Det är särskilt farligt för små barn som ofta stoppar saker i munnen”, säger Marlene Gustavsson, utredare på Konsumentverket.

Leksaker ska vara säkra och företagen som tillverkar och säljer dem ansvarar för att de uppfyller säkerhetskraven. Myndigheterna säger sig se återkommande brister hos trendleksaker.

När en produkt snabbt blir populär kan många nya varianter komma ut på marknaden på kort tid, vilket ökar risken för att produkter som inte uppfyller kraven säljs, påpekar man.

Kemikalieinspektionen genomför under hösten egna tester av squishies. Resultaten presenteras i slutet av året.

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Varningarna/Tänk på det här med squishies

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Värm aldrig en squishy i mikrovågsugn. Lämna den inte heller i solen eller i en varm bil.

Gör inte hål på eller ta isär leksaken. Frys den inte heller, eftersom det kan göra ytterhöljet skörare.

Släng en squishy som går sönder eller börjar läcka. Undvik hudkontakt med innehållet.

Luktar leksaken starkt kan du överväga att lämna tillbaka den. Stark lukt behöver inte bero på att ett skadligt ämne avges, men det kan eventuellt göra det.

Följ leksakens åldersrekommendationer och instruktioner.

(Källa: Kemikalieinspektionen och Konsumentverket)

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