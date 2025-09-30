Dagens PS
Trumps nya tullar slår mot Sverige

Lägsta pris? Då kan du ligga illa till

Vill ändra lagen för att stoppa kriminella och oseriösa
Konkurrensverket vill ändra två lagar för att lättare stoppa kriminella och oseriösa i samband med offentliga upphandlingar. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Konkurrensverket föreslår nya lagar och regler för att komma åt ”oseriöst låga anbud” i samband med upphandlingar.

Konkurrensverket lämnar nu ett antal förslag till regeringen, alla med ambitionen att få bort oseriöst låga anbud vid upphandlingar.

Verket vill skapa möjligheter att utesluta onormalt låga anbud. Den vägen ska man slå mot kriminalitet och oseriösa aktörer i offentliga upphandlingar.

Rapporten, med titeln ”Förslag för att underlätta hanteringen av onormalt låga anbud som inte är seriöst menade”, är inte bara en kandidat till årets längsta titel utan i första hand en delredovisning till regeringen.

Konkurrensverket har haft uppdraget att lämna förslag som kan motverka kriminalitet och osund konkurrens, samtidigt som man ska förbättra den ”riktiga” konkurrensen.

”Viktigt instrument”

I det här arbetet menar verket att reglerna kring onormalt låga anbud är ett viktigt instrument.

Avsikten med dagens förslag är att, inom EU-rättens ramar, göra det enklare för kommuner och regioner att strunta i onormalt låga anbud.

”Det ligger i varje medborgares intresse att upphandlande organisationer inte antar onormalt låga anbud. Det riskerar att urholka viktig samhällsservice, att seriösa leverantörer missgynnas och att kriminella aktörer får del av offentliga medel”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Marie Östman.

”De åtgärder som vi nu föreslår kommer bidra till att motverka oseriösa leverantörer i offentlig upphandling och ge bättre förutsättningar för en effektiv och rättvis konkurrens.”

Marie Östman och Konkurrensverket lägger fram en rapport till regeringen där man vill göra det lättare att stoppa oseriösa och kriminella. (Foto: Pressbild)
Vill ändra två lagar

Man vill införa en regel i lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, som säger att alla anbud som ligger mer än 30 procent under genomsnittspriset alltid ska granskas.

Verket vill även stoppa efterhandskonstruktioner. Den domstol som överprövar en upphandling ska bara behöva ta hänsyn till de förklaringar kring onormalt låga anbud som leverantören tidigare lämnat till upphandlaren när anbudet prövats.

De lagändringar man vill ha föreslås träda i kraft 1 juli 2026.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

