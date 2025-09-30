Lägsta pris? Då kan du ligga illa till

Konkurrensverket lämnar nu ett antal förslag till regeringen, alla med ambitionen att få bort oseriöst låga anbud vid upphandlingar.

Verket vill skapa möjligheter att utesluta onormalt låga anbud. Den vägen ska man slå mot kriminalitet och oseriösa aktörer i offentliga upphandlingar.

ANNONS

Rapporten, med titeln ”Förslag för att underlätta hanteringen av onormalt låga anbud som inte är seriöst menade”, är inte bara en kandidat till årets längsta titel utan i första hand en delredovisning till regeringen.

Konkurrensverket har haft uppdraget att lämna förslag som kan motverka kriminalitet och osund konkurrens, samtidigt som man ska förbättra den ”riktiga” konkurrensen.

Här slår staten ner på två guldlägen. Dagens PS

”Viktigt instrument”

I det här arbetet menar verket att reglerna kring onormalt låga anbud är ett viktigt instrument.

Avsikten med dagens förslag är att, inom EU-rättens ramar, göra det enklare för kommuner och regioner att strunta i onormalt låga anbud.

”Det ligger i varje medborgares intresse att upphandlande organisationer inte antar onormalt låga anbud. Det riskerar att urholka viktig samhällsservice, att seriösa leverantörer missgynnas och att kriminella aktörer får del av offentliga medel”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Marie Östman.

ANNONS

”De åtgärder som vi nu föreslår kommer bidra till att motverka oseriösa leverantörer i offentlig upphandling och ge bättre förutsättningar för en effektiv och rättvis konkurrens.”

Här tar sig Kiruna vatten över huvudet. Dagens PS