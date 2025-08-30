Olagliga upphandlingen: FHM:s egen förklaring

Dagens PS kunde i går rapportera om en ny storm kring Folkhälsomyndigheten, FHM, som får böta för en olaglig upphandling.

Konkurrensverket med kritik och konstaterar att myndigheten ägnat sig åt en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket beslutar att FHM, Folkhälsomyndigheten, ska betala en upphandlingsskadeavgift efter en otillåten direktupphandling.

Felaktigheten gäller en upphandling av ett avtal som gett myndigheten nyttjanderätt till ett ekonomisystem. Det upphandlade avtal kritiken gäller är en förlängning av tidigare avtal.

Gjorde egen anmälan

Utredningen inleddes efter att Folkhälsomyndigheten hade vänt sig till Konkurrensverket med en självanmälan.

Myndigheten gjorde upphandlingen utan att först ha annonserat ut den enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Värdet på den aktuella upphandlingen anges till drygt 7 miljoner kronor och nu bötfäller Konkurrensverket FHM.

”Enligt Konkurrensverkets beslut ska Folkhälsomyndigheten betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling”.

En viss rabatt får dock FHM eftersom Konkurrensverket ”i sitt beslut tagit hänsyn till att Folkhälsomyndigheten gjorde en självanmälan, vilket i viss mån har påverkat storleken på upphandlingsskadeavgiften”, meddelar verket.