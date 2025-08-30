Folkhälsomyndigheten bötfälls för en olaglig upphandling. Nu ger FHM hos Dagens PS sin version av bakgrunden till förloppet.
Olagliga upphandlingen: FHM:s egen förklaring
Dagens PS kunde i går rapportera om en ny storm kring Folkhälsomyndigheten, FHM, som får böta för en olaglig upphandling.
Konkurrensverket med kritik och konstaterar att myndigheten ägnat sig åt en otillåten direktupphandling.
Konkurrensverket beslutar att FHM, Folkhälsomyndigheten, ska betala en upphandlingsskadeavgift efter en otillåten direktupphandling.
Felaktigheten gäller en upphandling av ett avtal som gett myndigheten nyttjanderätt till ett ekonomisystem. Det upphandlade avtal kritiken gäller är en förlängning av tidigare avtal.
Ny storm kring FHM: Får böta för upphandling. Dagens PS
Gjorde egen anmälan
Utredningen inleddes efter att Folkhälsomyndigheten hade vänt sig till Konkurrensverket med en självanmälan.
Myndigheten gjorde upphandlingen utan att först ha annonserat ut den enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.
Värdet på den aktuella upphandlingen anges till drygt 7 miljoner kronor och nu bötfäller Konkurrensverket FHM.
”Enligt Konkurrensverkets beslut ska Folkhälsomyndigheten betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling”.
En viss rabatt får dock FHM eftersom Konkurrensverket ”i sitt beslut tagit hänsyn till att Folkhälsomyndigheten gjorde en självanmälan, vilket i viss mån har påverkat storleken på upphandlingsskadeavgiften”, meddelar verket.
”Delar bedömningen”
Efter artikeln har Folkhälsomyndigheten kontaktat Dagens PS för att ge sin syn på saken.
”Folkhälsomyndigheten delar Konkurrensverkets bedömning att en otillåten direktupphandling har ägt rum, vilket också var skälet till att vi valde att göra en egenanmälan”, säger avdelningschefen Patric Winther till Dagens PS.
Bakgrunden var förändrade förutsättningar under processens gång, enligt Winther.
”Planeringen av ett nytt avrop påbörjades i god tid innan kontraktet med leverantören löpte ut. Förutsättningarna förändrades dock eftersom leverantören i ett sent läge meddelade att man inte längre kunde tillhandahålla en on-premise-lösning, vilket är ett krav från Folkhälsomyndighetens sida”, preciserar Winther.
Hamnade i tidsbrist
”Förändringen medförde en oförutsedd tidsbrist, som ledde till att ett nytt avtal med den befintliga leverantören var den enda möjliga lösningen. Detta eftersom det aktuella ekonomisystemet är affärskritiskt för myndighetens verksamhet och inte kunde ersättas inom den återstående avtalstiden”, utvecklar Patric Winther.
Winther säger till Dagens PS att den egenanmälan FHM gjort även kan bli till nytta för andra myndigheter.
”Anmälan innebär även att andra myndigheter som använder samma ekonomisystem får kännedom om händelsen och kan använda informationen vid sina egna upphandlingar,” konstaterar avdelningschefen.
Statsepidemiologen säger upp sig i ilska – "Vägs ände är nådd". Dagens PS
