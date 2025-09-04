Försenat igen. Underkänt i besiktning. En prislapp som drar i väg. Kritik från Konkurrensverket. Allt är inte idylliska kyrkflyttar i Kiruna.
Här tar sig Kiruna vatten över huvudet
Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare.
De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt vad Sveriges radio refererar.
Badhusbygget, redan från början i Kirunas nya centrum till hela staden i övrigt får finna sig i att förflyttas, har pågått i flera år.
Trots alla motgångar med bygger har det funnits förhoppningar om att kunna inviga badhuset hösten 2025, men de planerna har nu drunknat i den oinvigda bassängen.
Sprickor i Kiruna: Ny massflytt av över 800 hus. Dagens PS
Öppnar det gamla i stället
I stället får man öppna det gamla badhuset, det som stängdes i juni, med en återinvigning 15 september, skriver Sveriges radio.
Under tiden och samtidigt som Kiruna glatt svenska folket med en magnifik och framför allt kolossal kyrkflytt, har badhuseländet fortsatt.
SVT har i flera år rapporterat om badhusbygget där man senast i mars behövde fylla på med ytterligare 120 miljoner kronor för att få bygget klart.
Då hade det nya badhuset, ursprungligen beräknat till 550 miljoner kronor, redan sprängt miljardvallen.
Ventilation och takstolar
Tidigare har man skyllt på problem med ventilationen, men nu skriver NSD att det även visat sig att en av takstolarna har en bristfällig konstruktion.
Nu hoppas man ändå på att det i alla fall kan bli bad i liten omfattning i miljardbygget innan nyår.
”Vi förstår att många ser fram emot att besöka det nya badhuset och vi siktar på att kunna erbjuda provbad i slutet av året, även om vi inte kan lämna några garantier”, säger simhallens chef Mats Isaksson i ett helgarderat pressmeddelande.
Konkurrensverket klagar
Som om inte det här vore nog, har nu Kiruna kommun dessutom fått Konkurrensverket efter sig.
I ett offentligt uttalande kritiserar man Kirunas upphandling av badhusentreprenaden.
”Byggentreprenaden har upphandlats på ett otillåtet sätt. Kommunen har inte heller dokumenterat upphandlingen på rätt sätt”, skriver verket.
Dessutom annonserade inte Kiruna upphandlingen enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
Kanske tycker Konkurrensverket ändå att Kiruna straffats nog med sitt badhuselände.
Man avslutar sitt uttalande om det beryktade badhuset utan att ge Kiruna något straff eller bötesavgift av något slag, utan nöjer sig med att skriva att ”Kiruna kommun förtjänar kritik för sitt agerande”.
Vill inte ha badhuset
Det är ungefär som att säga till ett barn att ”det där gör du inte om igen”.
Det lär inte Kiruna kommun göra heller. Inte till det priset.
Ett annat, större problem är att man bygger ett badhus Kiruna-borna inte vill ha.
Lokala enkäter har avslöjat att ett äventyrsbad med 12-15 bassänger och bubbelpooler är inte vad Kirunas befolkning önskar sig, utan i stället något som liknar, just det, det gamla badhuset.
Prislappen för det nya badhuset?
Just nu 1,37 miljarder kronor.
Och då har man inte ens fått det flyttat i direktsändning.
Domen över LKAB:s plan: “I stort sett affärsmässig”. Dagens PS
Kiruna lyfter mot stjärnorna med nytt raketavtal. Realtid
