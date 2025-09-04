Här tar sig Kiruna vatten över huvudet

Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare.

De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt vad Sveriges radio refererar.

Badhusbygget, redan från början i Kirunas nya centrum till hela staden i övrigt får finna sig i att förflyttas, har pågått i flera år.

Trots alla motgångar med bygger har det funnits förhoppningar om att kunna inviga badhuset hösten 2025, men de planerna har nu drunknat i den oinvigda bassängen.

Öppnar det gamla i stället

I stället får man öppna det gamla badhuset, det som stängdes i juni, med en återinvigning 15 september, skriver Sveriges radio.

Under tiden och samtidigt som Kiruna glatt svenska folket med en magnifik och framför allt kolossal kyrkflytt, har badhuseländet fortsatt.

SVT har i flera år rapporterat om badhusbygget där man senast i mars behövde fylla på med ytterligare 120 miljoner kronor för att få bygget klart.

Då hade det nya badhuset, ursprungligen beräknat till 550 miljoner kronor, redan sprängt miljardvallen.

