Här slår staten ner på två guldlägen

När Konkurrensverket inte får anmälningar att nagelfara ägnar man sig åt vad man kallar ”sin löpande omvärldsbevakning”.

Den här gången har bevakningen drabbat kommunerna Ludvika och Ovanåker, som nu får varsin smäll på fingrarna och dessutom får betala 90 000 respektive 160 000 kronor samt, möjligen, lova att aldrig göra så mer.

I Ovanåkers fall handlar det om en fotbollsplan. Konkurrensverket noterade att Ovanåkers kommun avtalat med en leverantör om en fotbollsplan, ett avtal värderat till 2,3 miljoner kronor, i Forsparken.

Kommunen hade 2023 påbörjat arbetet med planen och hade då två olika avtal, där ett handlade om omläggning av fotbollsplanen.

Kostar kommunen 160 000

Arbetet avbröts, orsaken var ”oförutsedda markförhållanden”, och det säger inte verket något om.

I det läget skulle kommunen sedan ha gjort en ”separat direktupphandling” och annonserat den och eftersom man inte gjorde det får man nu böta 160 000 kronor till Konkurrensverket.

På en fotbollsplan kan man ha ett och annat guldläge. I Ludvika hade man ett helt projekt som kallades ”Guldläget”.

Kommunen betalade där 1,3 miljoner kronor i ersättning för konsulttjänster i projektet, men gjorde det utan upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, vilket Konkurrensverket klagar på men nöjer sig med att kräva 90 000 kronor i avgift för.

