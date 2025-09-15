Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Här slår staten ner på två guldlägen

Konkurrensverket bötfäller två kommuner
”Välkommen till Ludvika” är budskapet men Konkurrensverkets avgift på 90 000 kronor som kommunen får betala, lär inte vara lika välkommen. (Foto: Emma-Sofia Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Ett guldläge. Kanske två. Men i båda fallen agerar Konkurrensverket och ser till att smakar det, så kostar det både i Ovanåker och Ludvika.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Konkurrensverket inte får anmälningar att nagelfara ägnar man sig åt vad man kallar ”sin löpande omvärldsbevakning”.

Den här gången har bevakningen drabbat kommunerna Ludvika och Ovanåker, som nu får varsin smäll på fingrarna och dessutom får betala 90 000 respektive 160 000 kronor samt, möjligen, lova att aldrig göra så mer.

ANNONS

I Ovanåkers fall handlar det om en fotbollsplan. Konkurrensverket noterade att Ovanåkers kommun avtalat med en leverantör om en fotbollsplan, ett avtal värderat till 2,3 miljoner kronor, i Forsparken.

Kommunen hade 2023 påbörjat arbetet med planen och hade då två olika avtal, där ett handlade om omläggning av fotbollsplanen.   

Kostar kommunen 160 000

Arbetet avbröts, orsaken var ”oförutsedda markförhållanden”, och det säger inte verket något om.

I det läget skulle kommunen sedan ha gjort en ”separat direktupphandling” och annonserat den och eftersom man inte gjorde det får man nu böta 160 000 kronor till Konkurrensverket.

På en fotbollsplan kan man ha ett och annat guldläge. I Ludvika hade man ett helt projekt som kallades ”Guldläget”.

Kommunen betalade där 1,3 miljoner kronor i ersättning för konsulttjänster i projektet, men gjorde det utan upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, vilket Konkurrensverket klagar på men nöjer sig med att kräva 90 000 kronor i avgift för.

ANNONS

Olagliga upphandlingen: FHM:s egen förklaring. Dagens PS

Viktigt att ha ett mål, men även att ha lagkänsla. Nu bötfälls Ovanåkers kommun efter att ha tappat känslan för lagen om offentlig upphandling. (Foto: Johan Nilsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Ska vara ”avskräckande”

Lokaltidningen NLT konstaterar att verket redan i juni skrev till Ludvika kommun och hävdade att ”en effektiv, proportionerlig och avskräckande upphandlingsskadeavgift för kommunen ska fastställas till 90 000 kronor” eftersom ”en lägre avgift kan inte anses ha den avskräckande effekt som avgiften syftar till”.

Mot detta har kommunen inte haft något att invända utan snällt inväntat beslutet och förberett sig på att hosta upp pengarna.

Projektet ”Guldläget” har drivits av ett bolag, Samarkand 2015, som ägs av Ludvika och Smedjebackens kommuner, Region Dalarna, Ovako och Hitachi Energy.

Dit gav kommunen 1,3 miljoner kronor, av vilka 906 000 kronor gick till en konsult, 308 940 kronor till den något luddiga posten ”externa tjänster för språkstöd för medflyttare samt stöd för banktjänster”, 67 700 till diverse andra kostnader och 4 500 till att hyra en dator.

Bristande konkurrens i handeln – konsumenten förlorar. Dagens PS

Något att drömma om för kommunen?

ANNONS

12 860 kronor blev över och har betalats tillbaka till kommunen, kan vi notera.

”Samarkand”?

Den tredje största staden i Uzbekistan, men framför allt känd via sagosamlingen ”Tusen och en natt”, där det nämns att den yngre av de båda kungasönerna härskade över Samarkand.

Thorstein Bergmans populära visa ”Om du nånsin kommer fram till Samarkand”, gjorde staden till ”ett fjärran resmål, som en sinnebild för något att drömma om”.

Numera känd även som inspirationskälla för mer svårrimmade Ludvika kommun.

Nya regler mot penningtvätt kan hindra kontroll. Dagens PS

Matkassejätte drog ut på fakturorna – får straffavgift. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KonkurrensverketSverigeUpphandling
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS