Elbåtstillverkaren Xshore Production AB, med fabrik i Nyköping, lämnade på tisdagen in en konkursansökan.
Konkurs drabbar svensk elbåt – back 76 miljoner förra året
Mest läst i kategorin
Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"
Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt. Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder …
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen. 30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i …
Krisläge i företags-Sverige – sämsta på 40 år
2025 blev ännu ett tufft år för Sveriges småföretag. Efter fjolårets försiktiga optimism syns nu i stället den svagaste småföretagskonjunkturen i Småföretagsbarometerns 40-åriga historia. Rapporten, som ges ut av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund, visar att allt fler småföretag kämpar med fallande lönsamhet, osäker efterfrågan och inställda investeringar. Djup lågkonjunktur Den samlade konjunkturindikatorn faller till …
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn. En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen. AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra …
Bankchefens hårda ord: “Stäng den där jäkla saken”
JPMorgan-chefen Jamie Dimon har tröttnat på skärmar, mejl och notiser på möten. Han kallar det respektlöst. När Jamie Dimon tog till orda på Fortune’s Most Powerful Women Summit i oktober var tonen kompromisslös – fokus ska vara totalt. ”Om du har en iPad framför dig och det ser ut som att du läser mejl eller …
Konkursförvaltaren Johan Schubert har pratat med Breakit och uppger att avsikten är att hitta nya ägare till fabriken “inom några veckor”.
Konkursansökan gäller Xshore Production AB, som äger fabriken, och inte moderbolaget Xshore AB. Därför stoppas produktionen i fabriken.
“Jag har varit på plats i fabriken i Nyköping större delen av dagen. Här ligger all produktion nere men vi har redan tagit beslut om lönegaranti för alla anställda”, säger Johan Schubert.
Läs vad vi skrev om Xshore för fyra år sen: De bygger havets Tesla. Dagens PS
Xshore-producent i konkurs – ny ägare kan vara på väg
Arbetet med att hitta en ny ägare till Xshore Production AB har inletts efter bolagets konkurs. Konkursförvaltaren Johan Schubert uppger att processen försvåras av att de immateriella rättigheterna och försäljningen ligger kvar i moderbolaget, vilket gör att helheten inte kan säljas.
”Det är alltid lite besvärligt när man inte kan sälja allt tillsammans. Vi är tidigt i processen, men jag försöker reda ut vilka rättigheter som finns och vem som äger vad”, säger Schubert till Breakit.
Han uppger att storägarna i moderbolaget Xshore är intresserade av att köpa konkursboet och hoppas kunna avsluta processen inom tre till fyra veckor. Skulderna uppskattas till omkring 30 miljoner kronor.
Konkursen kommer efter en längre period av problem. Redan i september rapporterades att fabriken hade produktionsstopp, obetalda fakturor och permitterad personal.
Xshore Production omsatte 77 miljoner kronor 2024 men gick back 76 miljoner. Moderbolaget redovisade samtidigt en förlust på 194 miljoner kronor.
Elbåtsbolaget Xshore grundades 2016 av Konrad Bergström, som tidigare startade Zound Industries. Trots flera kapitalinjektioner de senaste åren har bolaget haft svårt att nå lönsamhet och säljer endast ett fåtal båtar per år.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Dessa drönare formar kriget i Ukraina
Ukrainska motorvägen M-14 kallas för dödens väg, eftersom den blivit en krigsskådeplats för drönare som attackerar den enda fungerande vägen mellan Mykolayv och Kherson. Just den här dagen när Moscow Times färdas på vägarna så är himlen mulen och grå. Det är bra för journalisterna. Döden kommer nämligen uppifrån i det här kriget, från drönare …
Därför tokrusar vegoburgarna på börsen – ny "memeaktie"
Från botten till bubbla på en vecka – Beyond Meat-aktien har exploderat med över 1 200 procent när nätets småsparare återuppväcker memeaktiernas galenskap. Matföretaget Beyond Meat, som tillverkar köttsubstitut, har haft en riktigt svängig resa på börsen. Det började bra, Bill Gates och Leonardo DiCaprio fanns bland ägarna och börsnoteringen 2019 var en stor succé …
Porrkungens unika båt till salu – i Sverige
Denna unika offshorebåt, med ett förflutet som sträcker sig från travtränare till Playboy-grundare, är ett flytande stycke racinghistoria. Detta unika fartvidunder, en Cigarette 38 Cover Girl Flat Deck Kevlar från 1986, är mer än bara en båt – det är ett flytande stycke racinghistoria med kändiskopplingar. Denna "one off"-offshorebåt, som byggdes i samarbete med tidningen …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Konkurs drabbar svensk elbåt – back 76 miljoner förra året
Elbåtstillverkaren Xshore Production AB, med fabrik i Nyköping, lämnade på tisdagen in en konkursansökan. Konkursförvaltaren Johan Schubert har pratat med Breakit och uppger att avsikten är att hitta nya ägare till fabriken "inom några veckor". Konkursansökan gäller Xshore Production AB, som äger fabriken, och inte moderbolaget Xshore AB. Därför stoppas produktionen i fabriken. "Jag har …