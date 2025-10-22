Konkursförvaltaren Johan Schubert har pratat med Breakit och uppger att avsikten är att hitta nya ägare till fabriken “inom några veckor”.

Konkursansökan gäller Xshore Production AB, som äger fabriken, och inte moderbolaget Xshore AB. Därför stoppas produktionen i fabriken.

“Jag har varit på plats i fabriken i Nyköping större delen av dagen. Här ligger all produktion nere men vi har redan tagit beslut om lönegaranti för alla anställda”, säger Johan Schubert.

Xshore-producent i konkurs – ny ägare kan vara på väg

Arbetet med att hitta en ny ägare till Xshore Production AB har inletts efter bolagets konkurs. Konkursförvaltaren Johan Schubert uppger att processen försvåras av att de immateriella rättigheterna och försäljningen ligger kvar i moderbolaget, vilket gör att helheten inte kan säljas.

”Det är alltid lite besvärligt när man inte kan sälja allt tillsammans. Vi är tidigt i processen, men jag försöker reda ut vilka rättigheter som finns och vem som äger vad”, säger Schubert till Breakit.

Han uppger att storägarna i moderbolaget Xshore är intresserade av att köpa konkursboet och hoppas kunna avsluta processen inom tre till fyra veckor. Skulderna uppskattas till omkring 30 miljoner kronor.

Konkursen kommer efter en längre period av problem. Redan i september rapporterades att fabriken hade produktionsstopp, obetalda fakturor och permitterad personal.

Xshore Production omsatte 77 miljoner kronor 2024 men gick back 76 miljoner. Moderbolaget redovisade samtidigt en förlust på 194 miljoner kronor.

Elbåtsbolaget Xshore grundades 2016 av Konrad Bergström, som tidigare startade Zound Industries. Trots flera kapitalinjektioner de senaste åren har bolaget haft svårt att nå lönsamhet och säljer endast ett fåtal båtar per år.