Chip-bolaget rusar 20 procent efter ny satsning

Aktien steg omkring 20 procent efter beskedet att bolaget räknar med betydande intäkter från den nya satsningen inom artificiell intelligens.

Kan öka intäkterna ordentligt

Den nya processorn, kallad AGI CPU, är utvecklad för så kallad AI-inferens i datacenter, ett område där efterfrågan växer snabbt i takt med att fler företag implementerar avancerade AI-system.

Lanseringen markerar ett avgörande skifte för Arm, som tidigare främst har licensierat sin chipdesign till andra tillverkare.

Bolagets vd Rene Haas har signalerat att den nya produkten kan generera upp till 15 miljarder dollar i årliga intäkter inom några år, vilket skulle innebära en dramatisk ökning jämfört med dagens nivåer, skriver CNBC.