Arm har vuxit fram till en storspelare inom halvledarindustrin. Bolagets senaste AI-satsning fick investerarna att gå igång rejält.
Chip-bolaget rusar 20 procent efter ny satsning
Det brittiska halvledarbolaget Arm Holdings rusade kraftigt på börsen.
Orsaken var att bolagen presenterade en ny strategi – samt sin första egenutvecklade processor för datacenter.
Aktien steg omkring 20 procent efter beskedet att bolaget räknar med betydande intäkter från den nya satsningen inom artificiell intelligens.
Kan öka intäkterna ordentligt
Den nya processorn, kallad AGI CPU, är utvecklad för så kallad AI-inferens i datacenter, ett område där efterfrågan växer snabbt i takt med att fler företag implementerar avancerade AI-system.
Lanseringen markerar ett avgörande skifte för Arm, som tidigare främst har licensierat sin chipdesign till andra tillverkare.
Bolagets vd Rene Haas har signalerat att den nya produkten kan generera upp till 15 miljarder dollar i årliga intäkter inom några år, vilket skulle innebära en dramatisk ökning jämfört med dagens nivåer, skriver CNBC.
Slår förväntningarna
Prognoserna överträffar marknadens tidigare förväntningar och har bidragit till den starka kursuppgången.
Samtidigt innebär strategin att Arm nu går in i direkt konkurrens med flera av sina egna kunder, däribland stora teknikbolag som Amazon, Microsoft, Nvidia och Google.
Dessa företag har tidigare använt Arms arkitektur i sina egna chip men utvecklar också egna lösningar för AI och molntjänster.
Flera stora kunder
Bland de första kunderna för den nya processorn finns Meta, OpenAI, Cloudflare och SAP, vilket signalerar ett starkt intresse från branschen.
Särskilt Meta satsar stort på utbyggnad av datacenter och investeringar i AI-infrastruktur, vilket Tech Funding News har rapporterat om.
Analytiker beskriver förändringen som den mest betydelsefulla i bolagets historia.
Genom att gå från en renodlad licensmodell till att även sälja egna chip öppnar Arm för nya intäktsströmmar och högre marginaler, även om det också innebär ökade risker.
Chip-bolag får mer makt
Satsningen sker i en marknad som uppskattas vara värd upp till tusen miljarder dollar, där konkurrensen intensifieras i takt med att AI blir en central del av framtidens teknik.
Arms nya strategi speglar en bredare trend där halvledarbolag försöker ta större kontroll över hela värdekedjan.
Om bolaget lyckas leverera enligt sina ambitioner kan det stärka dess position avsevärt och förändra maktbalansen inom den globala chipindustrin.
