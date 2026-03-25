Omtalade elbilen skrotas – kunder får pengarna tillbaka

Så sent som i vintras stod Yasuhide Mizuno, vd på Sony Honda Mobility, och talade om de nya modellerna. (Foto: John Locher/AP/TT).

Den som redan har förhandsbetalat för en Sony Honda Afeela 1 får nu pengarna tillbaka. Orsaken: bilen kommer inte att tillverkas.

Den japanska elbilssatsningen Sony Honda Mobility avbryter utvecklingen av sina planerade Afeela-modeller.

Det kommer efter att Honda gjort en omfattande översyn av sin strategi för elfordon.

Beskedet markerar ett tydligt bakslag för samarbetet mellan Honda och Sony, som bildades så sent som 2022 för att konkurrera på den snabbt växande elbilsmarknaden.

Behöver omvärdera strategin

Projektet omfattade två modeller, däribland flaggskeppet Afeela 1, som skulle börja levereras till kunder i Kalifornien senare under 2026.

Planer fanns även på en andra modell baserad på ett nyare koncept, med lansering senare under decenniet. Nu stoppas båda projekten innan de når marknaden.

Bakgrunden till beslutet är Hondas omvärdering av sin elektrifieringsstrategi, som nyligen lett till att bolaget flaggat för nedskrivningar motsvarande mångmiljardbelopp.

Kunder ska återbetalas

Förändringarna har påverkat grundförutsättningarna för det gemensamma bolaget, särskilt vad gäller teknik, investeringar och produktionsplaner.

Därmed anses det inte längre finnas en hållbar väg framåt för Afeela-programmet, rapporterar CNBC.

Sony Honda Mobility meddelar att kunder som lagt reservationer på Afeela 1 kommer att få full återbetalning.

Förhandsbeställningar hade öppnats tidigare, med ett startpris på omkring 90 000 dollar, vilket placerade modellen i premiumsegmentet.

Hade redan påbörjat produktionen

Produktionen hade redan påbörjats i begränsad skala i USA, vilket gör beslutet att avbryta satsningen desto mer anmärkningsvärt, skriver Motor1.

Trots bakslaget uppger både Honda och Sony att samarbetet inte avslutas. I stället ska parterna nu utvärdera den gemensamma verksamhetens framtida inriktning.

Fokus väntas ligga på att definiera en långsiktig roll inom mobilitet, även om konkreta planer ännu inte presenterats.

Ville skapa en ny typ av elbil

Satsningen på Afeela var tänkt att kombinera Hondas erfarenhet av fordonsproduktion med Sonys kompetens inom mjukvara, underhållning och sensorteknik.

Målet var att skapa en ny typ av uppkopplad elbil som kunde konkurrera med etablerade och nya aktörer på marknaden.

Avvecklingen speglar samtidigt en bredare osäkerhet inom elbilsindustrin, där flera tillverkare justerar sina planer i takt med förändrade marknadsförhållanden, höga utvecklingskostnader och svagare efterfrågan än väntat.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

