Den som redan har förhandsbetalat för en Sony Honda Afeela 1 får nu pengarna tillbaka. Orsaken: bilen kommer inte att tillverkas.
Omtalade elbilen skrotas – kunder får pengarna tillbaka
Den japanska elbilssatsningen Sony Honda Mobility avbryter utvecklingen av sina planerade Afeela-modeller.
Det kommer efter att Honda gjort en omfattande översyn av sin strategi för elfordon.
Beskedet markerar ett tydligt bakslag för samarbetet mellan Honda och Sony, som bildades så sent som 2022 för att konkurrera på den snabbt växande elbilsmarknaden.
Behöver omvärdera strategin
Projektet omfattade två modeller, däribland flaggskeppet Afeela 1, som skulle börja levereras till kunder i Kalifornien senare under 2026.
Planer fanns även på en andra modell baserad på ett nyare koncept, med lansering senare under decenniet. Nu stoppas båda projekten innan de når marknaden.
Bakgrunden till beslutet är Hondas omvärdering av sin elektrifieringsstrategi, som nyligen lett till att bolaget flaggat för nedskrivningar motsvarande mångmiljardbelopp.
Kunder ska återbetalas
Förändringarna har påverkat grundförutsättningarna för det gemensamma bolaget, särskilt vad gäller teknik, investeringar och produktionsplaner.
Därmed anses det inte längre finnas en hållbar väg framåt för Afeela-programmet, rapporterar CNBC.
Sony Honda Mobility meddelar att kunder som lagt reservationer på Afeela 1 kommer att få full återbetalning.
Förhandsbeställningar hade öppnats tidigare, med ett startpris på omkring 90 000 dollar, vilket placerade modellen i premiumsegmentet.
Hade redan påbörjat produktionen
Produktionen hade redan påbörjats i begränsad skala i USA, vilket gör beslutet att avbryta satsningen desto mer anmärkningsvärt, skriver Motor1.
Trots bakslaget uppger både Honda och Sony att samarbetet inte avslutas. I stället ska parterna nu utvärdera den gemensamma verksamhetens framtida inriktning.
Fokus väntas ligga på att definiera en långsiktig roll inom mobilitet, även om konkreta planer ännu inte presenterats.
Ville skapa en ny typ av elbil
Satsningen på Afeela var tänkt att kombinera Hondas erfarenhet av fordonsproduktion med Sonys kompetens inom mjukvara, underhållning och sensorteknik.
Målet var att skapa en ny typ av uppkopplad elbil som kunde konkurrera med etablerade och nya aktörer på marknaden.
Avvecklingen speglar samtidigt en bredare osäkerhet inom elbilsindustrin, där flera tillverkare justerar sina planer i takt med förändrade marknadsförhållanden, höga utvecklingskostnader och svagare efterfrågan än väntat.
Läs mer: Volkswagens plan: Börja tillverka israeliska vapen. Realtid