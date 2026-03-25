Omtalade elbilen skrotas – kunder får pengarna tillbaka

Beskedet markerar ett tydligt bakslag för samarbetet mellan Honda och Sony, som bildades så sent som 2022 för att konkurrera på den snabbt växande elbilsmarknaden.

Behöver omvärdera strategin

Projektet omfattade två modeller, däribland flaggskeppet Afeela 1, som skulle börja levereras till kunder i Kalifornien senare under 2026.

Planer fanns även på en andra modell baserad på ett nyare koncept, med lansering senare under decenniet. Nu stoppas båda projekten innan de når marknaden.

Bakgrunden till beslutet är Hondas omvärdering av sin elektrifieringsstrategi, som nyligen lett till att bolaget flaggat för nedskrivningar motsvarande mångmiljardbelopp.