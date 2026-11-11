Jens Olson är kritisk till skillnaderna i elpriset för de norra och södra delarna av landet. Han anser att det skapar orättvisa villkor för industrin.
Pappersproduktion pausas på grund av elpriset
Lessebo Paper har tvingats pausa sin produktion på grund av de höga elpriserna.
I måndags hade vi en elförbrukning på 390 000 kronor på en dag, säger bolagets vd Jens Olson till SVT Nyheter Småland.
Jens Olson är kritisk till skillnaderna i elpriset för de norra och södra delarna av landet. Han anser att det skapar orättvisa villkor för industrin.
Regeringen och politikerna måste visa handlingskraft nu, säger han.
Hur länge produktionen kommer att stå stilla beror på hur elpriserna utvecklas.