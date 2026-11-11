Kommunen om miljardärens markköp: Han ska åka skidor

Marken ska användas för skidåkning och annan rekreation, rapporterar lokala medier.

I tisdags hade Bergs kommun ett möte med bolaget Cladonia Skog, som företräder Karp. Efter mötet kände sig kommunföreträdarna lugna.

Det finns inga stora planer, absolut ingenting om datacenter, ingenting om mineralutvinning utan snarare tvärtom, att man är mån om att bevara skogen som finns nu och förädla om möjligt, säger kommundirektör Anders Wennerberg till Tidningen Härjedalen.

Kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (S) säger att bolaget slog fast att marken köptes för rekreation, att Alex Karp bland annat vill åka skidor där.

Jag har ingen anledning att tänka att vi skulle bli förda bakom ljuset, säger hon till P4 Jämtland.

I september i år blev det känt att Alex Karp köpt närmare 15 000 hektar skog i Storsjö kapell för 235 miljoner kronor. Karp är vd för det kontroversiella AI-mjukvarubolaget Palantir.

Det stora köpet har väckt oro över vad marken ska användas till.