Konkurrensverket: Fortsätter utreda efter lögner

Åtgärden är ovanlig och det är faktiskt första gången Konkurrensverket förlängt en tidsfrist mot de inblandade parternas vilja.

I det här fallet var parterna så emot Konkurrensverkets undersökning, att man överklagade beslutet att förlänga utredningen – först till Patent- och marknadsdomstolen, sedan till Patent- och marknadsöverdomstolen, högsta instans.

Ger Konkurrensverket rätt

Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen gett Konkurrensverket rätt i det ärende som började 5 januari i år.

Det var då Hypergene AB anmälde att man tänkte förvärva Stratsys AB och få ensam kontroll över bolaget.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen gick det inte att utesluta att affären kan hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket skulle kunna ta slutlig ställning till koncentrationen behövdes ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra.

