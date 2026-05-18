Två domstolar har prövat ärendet. Båda har gett Konkurrensverket rätt. Nu fortsätter man utreda en företagsaffär – mot de inblandades vilja.
Konkurrensverket: Fortsätter utreda efter lögner
Det handlar om ett företagsköp, där Konkurrensverket beslutat förlänga sin egen tidsfrist för en särskild undersökning med en månad.
Verkets skäl är att det fanns ”brister” i köparens anmälan om företagskoncentration.
Åtgärden är ovanlig och det är faktiskt första gången Konkurrensverket förlängt en tidsfrist mot de inblandade parternas vilja.
I det här fallet var parterna så emot Konkurrensverkets undersökning, att man överklagade beslutet att förlänga utredningen – först till Patent- och marknadsdomstolen, sedan till Patent- och marknadsöverdomstolen, högsta instans.
Ger Konkurrensverket rätt
Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen gett Konkurrensverket rätt i det ärende som började 5 januari i år.
Det var då Hypergene AB anmälde att man tänkte förvärva Stratsys AB och få ensam kontroll över bolaget.
Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen gick det inte att utesluta att affären kan hämma en effektiv konkurrens.
För att Konkurrensverket skulle kunna ta slutlig ställning till koncentrationen behövdes ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra.
”Delar av innehållet felaktigt”
Fem dagar efter Hypergenes anmälan beslutade verket därför att genomföra en särskild undersökning av förvärvet.
”Under Konkurrensverkets särskilda undersökning av den anmälda företagskoncentrationen har det framkommit uppgifter som talar för att delar av innehållet i anmälan varit felaktigt och gett en vilseledande bild av de så kallade horisontella sambanden mellan de samgående företagens verksamheter och deras marknadsställning”, skriver nu Konkurrensverket.
Det gjorde att verket 2 mars informerade parterna om att man funderade på att förlänga tiden för undersökningen med en månad.
Båda parterna var emot en förlängning men Konkurrensverket beslutade ändå om en sådan.
Inget gehör i högsta instans
Då överklagade Hypergene beslutet till Patent- och marknadsdomstolen, som avslog klagomålen och ställde sig på Konkurrensverkets sida.
Parterna gick då vidare till högsta instans, Patent- och marknadsöverdomstolen, men nu har även den ställt sig bakom Konkurrensverket.
Verket får fortsätta att utreda företagsköpet ur konkurrenssynvinkel och överdomstolens beslut går inte att överklaga.