Lägsta arbetslösheten på tre år: ”Rätt håll”

Vi är på väg åt rätt håll, men vi är inte framme, säger Emil Persson, tillförordnad prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Knappt 339 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober, vilket motsvarar 6,3 procent av arbetskraften. Det är en minskning jämfört med samma period i fjol då 6,8 procent var arbetslösa.

Ekonomin går starkare och då ser vi även att arbetsmarknaden gör det och att företag anställer. Vi ser att det är färre som skriver in sig hos oss och det är fler som får ett arbete, säger Persson.

Utvecklingen syns bland både män och kvinnor samt inrikes och utrikes födda.

De som relativt nyligen haft ett jobb och som har en gångbar utbildning har det lite enklare att få jobb, medan personer med längre tider i arbetslöshet fortfarande har det väldigt utmanande.

Fler långtidsarbetslösa

Bland dem som varit utan jobb i mer än två år ökar i stället arbetslösheten.

För dem som står längst från arbetsmarknaden krävs det en relativt lång period av god ekonomi i samhället för att de också ska kunna ta del av den positiva utvecklingen, säger Persson.

Ju längre tiden går, desto svårare kan det bli att få ett nytt jobb.

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Det blir försvårande i sig att stå utan arbete länge – dina referenser och arbetslivserfarenheter är inte lika färska, säger han och tillägger att det är betydligt vanligare att personer i den gruppen saknar gymnasieutbildning.