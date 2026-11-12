Knappt 339 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober, vilket motsvarar 6,3 procent av arbetskraften. Det är en minskning jämfört med samma period i fjol då 6,8 procent var arbetslösa.
Lägsta arbetslösheten på tre år: ”Rätt håll”
Arbetslösheten minskar i Sverige och nådde i oktober den lägsta nivån sedan 2023, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen.
Men bland dem som varit arbetslösa längst går utvecklingen i motsatt riktning.
Vi är på väg åt rätt håll, men vi är inte framme, säger Emil Persson, tillförordnad prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Knappt 339 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober, vilket motsvarar 6,3 procent av arbetskraften. Det är en minskning jämfört med samma period i fjol då 6,8 procent var arbetslösa.
Ekonomin går starkare och då ser vi även att arbetsmarknaden gör det och att företag anställer. Vi ser att det är färre som skriver in sig hos oss och det är fler som får ett arbete, säger Persson.
Utvecklingen syns bland både män och kvinnor samt inrikes och utrikes födda.
De som relativt nyligen haft ett jobb och som har en gångbar utbildning har det lite enklare att få jobb, medan personer med längre tider i arbetslöshet fortfarande har det väldigt utmanande.
Fler långtidsarbetslösa
Bland dem som varit utan jobb i mer än två år ökar i stället arbetslösheten.
För dem som står längst från arbetsmarknaden krävs det en relativt lång period av god ekonomi i samhället för att de också ska kunna ta del av den positiva utvecklingen, säger Persson.
Ju längre tiden går, desto svårare kan det bli att få ett nytt jobb.
Det blir försvårande i sig att stå utan arbete länge – dina referenser och arbetslivserfarenheter är inte lika färska, säger han och tillägger att det är betydligt vanligare att personer i den gruppen saknar gymnasieutbildning.
Stora geografiska skillnader
Totalt sett minskade arbetslösheten i samtliga län under månaden jämfört med oktober i fjol, men nivåerna varierar.
Högst siffra uppmättes i Skåne, där 8,2 procent var arbetslösa. Lägst var den i Norrbottens län med 3,4 procent.
Att nivåerna varierar så tydligt geografiskt kan man tänka på när man söker jobb, säger Persson.
Om man är arbetssökande i ett län där man har en lite högre arbetslöshet kan man försöka att öka sina chanser att hitta arbete genom att söka lite bredare – att man även tittar i delar av landet där arbetslösheten är lägre och konkurrensen om jobben därmed är mindre.
Arbetsförmedlingen och SCB redovisar varje månad arbetslösheten i Sverige. Men statistiken skiljer sig åt, ofta ganska kraftigt, som en effekt av att myndigheterna mäter på olika sätt.
Arbetsförmedlingen använder sig av faktiskt inskrivna hos förmedlingarna och har dessutom snävare åldersspann. Den totala arbetslösheten mäts i åldersgruppen 16–66 år. Ungdomsarbetslösheten avser unga mellan 18 och 24 år.
Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av en urvalsundersökning. Åldersspannet är 15–74 år för den totala arbetslösheten och 15–24 år för ungdomsarbetslösheten.
Som ung arbetslös räknas i SCB:s sätt att mäta (som bygger på internationella kriterier) även en stor andel heltidsstuderande. Det räcker nämligen ofta med att man som heltidsstuderande vill ha ett extrajobb, eller att man väntar på ett sommarjobb som ska börja senare, för att räknas som arbetslös.
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB, TT