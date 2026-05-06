Frågan är vad det ska kosta. Och hur lång tid det får ta. Det handlar om att kissa. ”Jag är lite stressad”, erkänner kommunens planerare.
Vad ska det kosta att kissa – och hur lång tid får det ta?
Att kissa är så att säga ingen skitfråga. Åtminstone inte i Örebro. Där har två nya offentliga toaletter och ett nytt betalsystem skapat kommunal ångest.
”Jag är lite halvt stressad över det hela, att det tar så lång tid”, säger Randi Andreassen, planerare på teknik- och serviceförvaltningen i Örebro kommun, hos NA.
För tre år sedan togs de flesta offentliga toaletterna bort. Orsaken var att de användes av hemlösa och missbrukare.
Nu har ämnet utretts i tre år, möjligen med en och annan kisspaus, och man har kommit fram till att två nya offentliga toaletter ska placeras ut.
Inte så snabbt som enligt plan
Det är också allt man kommit fram till. Hur de ska se ut finns en skiss på men inget beslut.
I januari i år gick politikerna ut och meddelade att man räknade med att ha två nya toaletter i bruk i Örebro till sommaren.
Så lär det inte bli. Kommunen har ännu inte kunnat samla sig till en upphandling för att se vilka företag som kan leverera toaletter.
Det är inte nog med det. Det ska göras en egen upphandling för låsen och en för betallösningen.
Dessutom måste betallösningen säkerhetsklassificeras och skyddas enligt GDPR.
”Måste dataskyddsklassas”
”Eftersom det ska införas ett betalsystem med betalkort och swish så måste en informationssäkring och dataskyddsklassning göras för att säkerställa att användarnas personuppgifter inte röjs”, konstaterar kommunens planerare och påpekar att det är många instanser inblandade och att det därför tar tid.
När väl de stora stegen ovan är avklarade är det ändå inte klart. Priset är en outredd fråga.
Toaletterna ska inte vara gratis men hur mycket det ska kosta att lätta på trycket är ännu inte avhandlat.
Sedan är det tekniken. För att ingen ska sitta där för länge och göra gud vet vad ska en teknisk lösning skapas.
”Efter en viss tid kommer ljuset att släckas, en signal ljuda och dörren låsas upp”, berättar kommunens handläggare hos NA.
Hur lång tid? Outrett
Då är frågan om hur lång tid man ska anses behöva för ett legitimt avklarat toalettbesök. Den frågan är heller ännu inte utredd.
Enligt en utredning som faktiskt genomförts i Örebro kommun kommer driftkostnaden för en toalett att vara 38 000 kronor i månaden.
Det ger en årskostnad runt miljonen för de två nya toaletterna, som förhoppningsvis ska bli självfinansierade av nödiga.
Men då är vi ju tillbaka till både vad kostnaden för ett besök ska vara och hur länge man får sitta, vilket återigen behöver klarläggas så att man vet hur många besökare som behövs för att det ska gå ihop.
Då ska alla ha ny dörr
Sedan kommer den kommunala rättvisan. När de två nya toaletterna får en betallösning som är tiptop och helmodern, behöver kommunens övriga offentliga toaletter samma sak.
Det är ytterligare en kostnad, angiven till 20 000 kronor per dörr.
När allt detta kan landa i en slutlig lösning är oklart. Förhoppningen är ändå att alla örebroare kan hålla sig. Eller hittar en icke kommunal lösning. Utan betalkort och tidsgräns.