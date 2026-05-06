Vad ska det kosta att kissa – och hur lång tid får det ta?

”Jag är lite halvt stressad över det hela, att det tar så lång tid”, säger Randi Andreassen, planerare på teknik- och serviceförvaltningen i Örebro kommun, hos NA.

För tre år sedan togs de flesta offentliga toaletterna bort. Orsaken var att de användes av hemlösa och missbrukare.

Nu har ämnet utretts i tre år, möjligen med en och annan kisspaus, och man har kommit fram till att två nya offentliga toaletter ska placeras ut.

Inte så snabbt som enligt plan

Det är också allt man kommit fram till. Hur de ska se ut finns en skiss på men inget beslut.

I januari i år gick politikerna ut och meddelade att man räknade med att ha två nya toaletter i bruk i Örebro till sommaren.

Så lär det inte bli. Kommunen har ännu inte kunnat samla sig till en upphandling för att se vilka företag som kan leverera toaletter.

Det är inte nog med det. Det ska göras en egen upphandling för låsen och en för betallösningen.

Dessutom måste betallösningen säkerhetsklassificeras och skyddas enligt GDPR.