Distansjobb eller inte? Nu lockar man med lyxkontor

Här satsar man på lyxkontor

Om arbetsgivarna vill få tillbaka personalen till kontoret finns det förstås ett andra sätt än hårdare regler: Att göra kontoret mer attraktivt.

Det är precis vad som händer i bland annat Nederländerna. En rundringning som RTL Z gjort bland fem stora aktörer inom kommersiella fastigheter visar att efterfrågan på moderna, välbelägna och hållbara kontor är hög. Istället för att införa tvång satsar företagen på att skapa miljöer som faktiskt lockar medarbetarna tillbaka.

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Det handlar bland annat om bra mötesrum, närhet till restauranger, bra kaffe, träningsmöjligheter och genomtänkta gemensamma ytor.

Kontoret håller dessutom på att förändras från en plats där alla sitter vid varsin arbetsplats till en miljö som framför allt är till för för möten och samarbete. Fördelningen mellan individuella arbetsplatser och mötesytor gått från ungefär 70/30 till omkring 40/60, enligt den nederländska tidningen.

Så gör svenska Hatstore

Strategin är såklart inte okänd bland svenska företag. Kalmarbaserade Hatstore är bland dem som går i bräschen för det attraktiva kontoret. Enligt en intervju med Breakit har man inga fasta regler för hur ofta de anställda måste vara på plats på kontoret, men önskan bland cheferna är att det är så ofta som möjligt.

När det nya huvudkvarteret byggdes tog man därför i från tårna: Pool, bastu, padel- samt pickleballbanor, kaffebar – och en löpbana på taket.

“Vi har inga regler kring distansarbete på det sättet. Det är så pass härliga miljöer att alla vill vara på plats ändå, så mycket de bara kan”, säger vd:n Niklas Nordheim.

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