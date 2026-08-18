Efter 30 år får nu Eurostar sällskap i tågtrafiken under Engelska kanalen. Virgin Trains kommer att köra där från 2030.
Kanaltunneln: Jungfrutur för Virgin Trains 2030
Myndigheten Office of Rail and Road, ORR, har gett Richard Bransons tågbolag Virgin Trains grönt ljus.
Nu kommer bolaget att köra upp till 20 turer tur och retur den europeiska kontinenten från London från och med oktober 2030.
Därmed bryts Eurostars mångåriga monopol på tågtrafiken i tunneln under Engelska kanalen.
Sträckan har uteslutande trafikerats av Eurostar sedan invigningen 1994. Förra året offentliggjorde Virgin Trains sina planer och nu får man alltså ett godkännande.
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”Framskrider i snabb takt”
”Våra planer på en ny tågförbindelse mellan London och Europa från 2030 framskrider i snabb takt”, säger en talesperson för Virgin Trains hos City AM.
”Vi välkomnar ORR:s förhandsgodkännande av vårt avtal om tillträde till spåren.”
Virgin Trains måste nu säkra tillträde till andra järnvägsnät och erhålla säkerhetsgodkännanden, uppger ORR.
Bolaget måste även anskaffa tillräckligt med tåg och utrustning för att kunna trafikera linjen.
När det gäller materielen uppges operatören vara nära ett avtal om ett dussin höghastighetståg av modellen Avelia Stream från franska Alstom.
Ensam på linjen sedan 1994
Eurostar har varit ensam på linjen sedan 1994 men 2010 öppnades kanaljärnvägen formellt för konkurrens.
Sedan dess har ändå höga banavgifter och särskilda krav i övrigt inneburit hinder för utmanare, trots ett stort intresse från andra tågbolag.
Virgin Trains är, förstås, längst framme med sitt förhandsbesked, men även italienska tågoperatören FS Group och fransk-spanska Evolyn arbetar med egna anbud.
Virgins trumfkort är att man säkrat plats i Eurostars depå i Temple Mills, den enda anläggningen med direktanslutning till höghastighetsbanan High Speed 1 mellan London och tunneln.
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En fick nej – en bygger eget
Evolyn har fått nej till att dela anläggningen och FS Group har redan gett upp och planerar en egen anläggning utanför Paris.
Martin Jones, biträdande chef vid ORR, beskriver avtalet om tillträde till spåren för Virgin Trains som ett ”viktigt steg” mot myndighetens mål att skapa konkurrens och tillväxt inom den brittiska internationella järnvägssektorn.
”Även om det återstår arbete stöder vi Virgin och branschen i stort i arbetet med att utveckla den internationella trafiken”, säger han.