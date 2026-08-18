Kanaltunneln: Jungfrutur för Virgin Trains 2030

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Därmed bryts Eurostars mångåriga monopol på tågtrafiken i tunneln under Engelska kanalen.

Sträckan har uteslutande trafikerats av Eurostar sedan invigningen 1994. Förra året offentliggjorde Virgin Trains sina planer och nu får man alltså ett godkännande.

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”Framskrider i snabb takt”

”Våra planer på en ny tågförbindelse mellan London och Europa från 2030 framskrider i snabb takt”, säger en talesperson för Virgin Trains hos City AM.

”Vi välkomnar ORR:s förhandsgodkännande av vårt avtal om tillträde till spåren.”

Virgin Trains måste nu säkra tillträde till andra järnvägsnät och erhålla säkerhetsgodkännanden, uppger ORR.

Bolaget måste även anskaffa tillräckligt med tåg och utrustning för att kunna trafikera linjen.

När det gäller materielen uppges operatören vara nära ett avtal om ett dussin höghastighetståg av modellen Avelia Stream från franska Alstom.

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