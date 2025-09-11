Hård kritik: Skulle skönmåla Israels agerande

Marknads- och kommunikationsjätten Stagwell är i blåsväder. Som en konsekvens ställde man i dagarna in sin ”Festival of Stagwell”.

Bakgrunden till kritikstormen är att Stagwell, som bland annat äger svenska Forsman & Bodenfors, skjuter upp eventet på grund av ”säkerhetsproblem”.

Dessa är relaterade till att Drop Site News avslöjat Stagwells arbete för den israeliska regeringen, skriver Media Leader.

Stagwell har undersökt europeiska och amerikanska konsumenters uppfattningar om Israels agerande.

Undersökningarna har inkluderat frågor till de svarande om hur många människor de trott Israel har dödat i Gaza och hur många av dem som varit civila.

Har arbetat för presidenter

Stagwell leds av Mark Penn, ordförande och vd, med en 40 år lång karriär inom reklam, marknadsundersökningar, PR och opinion.

Enligt en biografi på Stagwells egen webbplats är han ”berömd för att ha utvecklat flera unika annons- och opinionsundersökningsmetoder som används av presidenter och stora företag”.

Penn arbetade med opinionsundersökningar för Bill Clinton och som chefsstrateg för hans omvalskampanj 1996.

Penn har sedan gett råd till ”politiska ledare över hela världen”, en rådgivning som inkluderas Israel, Thailand och flera länder i Latinamerika.

