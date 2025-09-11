Reklamjätten Stagwell, som bland annat äger svenska Forsman & Bodenfors, ställer in ett stort event efter kritik mot dess arbete för Israel.
Hård kritik: Skulle skönmåla Israels agerande
Marknads- och kommunikationsjätten Stagwell är i blåsväder. Som en konsekvens ställde man i dagarna in sin ”Festival of Stagwell”.
Bakgrunden till kritikstormen är att Stagwell, som bland annat äger svenska Forsman & Bodenfors, skjuter upp eventet på grund av ”säkerhetsproblem”.
Dessa är relaterade till att Drop Site News avslöjat Stagwells arbete för den israeliska regeringen, skriver Media Leader.
Stagwell har undersökt europeiska och amerikanska konsumenters uppfattningar om Israels agerande.
Undersökningarna har inkluderat frågor till de svarande om hur många människor de trott Israel har dödat i Gaza och hur många av dem som varit civila.
Israels angrepp äventyrar stort avtal om gas. Dagens PS
Har arbetat för presidenter
Stagwell leds av Mark Penn, ordförande och vd, med en 40 år lång karriär inom reklam, marknadsundersökningar, PR och opinion.
Enligt en biografi på Stagwells egen webbplats är han ”berömd för att ha utvecklat flera unika annons- och opinionsundersökningsmetoder som används av presidenter och stora företag”.
Penn arbetade med opinionsundersökningar för Bill Clinton och som chefsstrateg för hans omvalskampanj 1996.
Penn har sedan gett råd till ”politiska ledare över hela världen”, en rådgivning som inkluderas Israel, Thailand och flera länder i Latinamerika.
Medarbetare kritiska
Adage skriver att det inställda eventet avslöjat ”länge pyrande medarbetaroro över Mark Penns politiska band och dess inverkan på företagets moral.”
Enligt de dokument som Drop Site News tagit del av har Stagwell anlitats av Israels utrikesdepartement för att påverka opinionen i USA och Europa till Israels fördel.
Stagwells studie inkluderar bland annat en ”fas 3” där forskare i Europa och USA får se olika videor med skilda budskap, för att se vilken propaganda som är mest effektiv för att vända opinionen i Israels riktning.
Ett exempel är en video där en ”universitetsstudent med en ”Free Palestine”-skylt sänker den när hon får nya budskap om Israel och konflikten och sedan kastar bort den”.
Stöttat israelisk lobby
Stagwells ägare Mark Penn donerade 100 000 dollar till Aipac, American Israel Public Affairs Committee som är en amerikansk lobbygrupp för Israel, efter att kriget på Gaza-remsan brutit ut.
Hans kopplingar till israeliska regeringspartiet Likud går tillbaka till 1981, då han arbetade med Menachem Begins kampanj för att bli premiärminister.
Amerikanska uppgifter talar om att Penn och Stagwell nu är på väg att få ett kontrakt med Trump-regimen för att ”studera” amerikanska attityder till vaccin.
Enligt Adage har flera anställda hos Stagwell-byråer reagerar på nyheten om att koncernen arbetat för att försköna bilden av och öka opinionen för Israels agerande på Gaza.
En anonym anställd säger hos Adage att hen blev ”paralyserad av avsky” efter avslöjandet.
Norska oljefonden kastar ut israeliska banker och Caterpillar. Dagens PS
EU-basen: Pausa avtalet med Israel. Realtid
