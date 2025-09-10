Israels angrepp äventyrar stort avtal om gas

Egypten har haft ambitioner att bli ett regionalt nav för naturgas och även LNG-export.

En rad motgångar har förvandlat landet från en nettoexportör av råvaran till att importera den, konstaterar Oilprice.

Ända sedan 2022 har landet nettoimporterat gas och är i dag beroende både av importerad flytande naturgas, LNG, och gas via rörledning från Israel.

Förra året ökade Egypten sin import från Israel med 18,2 procent jämfört med 2023 och i dag kommer ungefär 20 procent av Egyptens gas från Israel.

15-årigt avtal om gas

Det är mot den bakgrunden det avtal som nyligen presenterades, ska ses. Under augusti tillkännagav Egyptens premiärminister Mostafa Madbouly ett avtal om gasleveranser på 35 miljarder dollar, som tecknats med israeliska Newmed Energy, och rent formellt en förlängning av ett avtal nu till år 2040.

Men dessa gasflöden anses nu hänga löst utifrån spänningar i regionen sedan den israeliska ockupationsmakten beordrat invånare i Gaza att evakuera.

Hundratusentals invånare som flytt staden undan kriget, har kommit tillbaka men nu vill Israel fördriva dem.

Premiärminister Netanyahu säger att han är ”djupt engagerad i visionen om ett Stor-Israel” ett rike som omfattar delar av arabiska länder från Eufrat till Nilen.

