Israels angrepp äventyrar stort avtal om gas

Israels krig hotar jätteavtal med Egypten
Röken stiger från explosionen sedan Israel bombat Qatars huvudstad Doha under förevändning att försöka mörda ledare ur Hamas. (Foto: AP)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Det oroliga läget i Mellanöstern äventyrar ett stort gasavtal mellan Israel och Egypten. När Israel bombar mål i Qatar tilltar problemen.

Egypten har haft ambitioner att bli ett regionalt nav för naturgas och även LNG-export.

En rad motgångar har förvandlat landet från en nettoexportör av råvaran till att importera den, konstaterar Oilprice.

Ända sedan 2022 har landet nettoimporterat gas och är i dag beroende både av importerad flytande naturgas, LNG, och gas via rörledning från Israel.

Förra året ökade Egypten sin import från Israel med 18,2 procent jämfört med 2023 och i dag kommer ungefär 20 procent av Egyptens gas från Israel.

Israelisk bomb skakar Qatar. Dagens PS

15-årigt avtal om gas

Det är mot den bakgrunden det avtal som nyligen presenterades, ska ses. Under augusti tillkännagav Egyptens premiärminister Mostafa Madbouly ett avtal om gasleveranser på 35 miljarder dollar, som tecknats med israeliska Newmed Energy, och rent formellt en förlängning av ett avtal nu till år 2040.

Men dessa gasflöden anses nu hänga löst utifrån spänningar i regionen sedan den israeliska ockupationsmakten beordrat invånare i Gaza att evakuera.

Hundratusentals invånare som flytt staden undan kriget, har kommit tillbaka men nu vill Israel fördriva dem.

Premiärminister Netanyahu säger att han är ”djupt engagerad i visionen om ett Stor-Israel” ett rike som omfattar delar av arabiska länder från Eufrat till Nilen.

Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell. Dagens PS

Palestinier flyr med sina tillhörigheter längs kustvägen mot södra Gaza sedan Israels armé utfärdat order om att de ska fördrivas från Gaza stad. (Foto: Jehad Alshrafi/AP-TT)
Vill se ett Stor-Israel

Det har fått Netanyahu att tveka inför gasavtalet med Egypten. Enligt Israel Hayom har Netanyahu instruerat tjänstepersoner ”att inte gå vidare med det massiva gasavtalet med Egypten utan hans personliga godkännande.”

”Netanyahu ser Egypten som ett hinder för sin dröm om ett Stor-Israel och en fara för honom, en nagel i ögat, särskilt eftersom Kairo är den första försvarslinjen mot palestinsk fördrivning”, säger Diaa Rashwan, chef för Egyptens statliga informationstjänst citerad av Oilprice.

Bomber i Qatar nytt hinder

Men att ersätta Israels gas skulle stå Egypten dyrt, enligt bedömare. Enligt avtalet ska Israel sälja ungefär 130 miljarder kubikmeter gas till Egypten fram till år 2040 och gasen kommer att levereras via rörledningar, vilket gör den betydligt billigare än LNG.

Israels planer på att fördriva befolkning från dess hem i Gaza skapar alltså frågetecken även för gasavtalet med Egypten.

Det gör även Israels uppgradering av krigföringen i regionen, när man nu bombat Qatar, ett land man inte ligger i konflikt med, för att mörda Hamas-ledare i Doha.

Israel-attack och tullar ger oljan bränsle. Dagens PS

”Rör inte min kompis”?

Det har även fått Donald Trump att reagera, vilket delvis kan förklaras med presidentens egna affärer med Qatar.

”Vita huset har förvandlats till en pengamaskin för egna intressen”, sammanfattade brittiska The Telegraph för en tid sedan.

Det mest markanta exemplet på det som man tog var det privatflygplan, värderat till 400 miljoner dollar, som presidenten tar emot och som ska ersätta Air Force One.

Inte undra på att Trump ilsknar till när Israel går till attack med bomber mot en sådan kompis.

”Det får inte hända igen”, säger Trump på sin egen plattform Truth Social om Israels attack i Qatar.

Trump skriver att beslutet var Benjamin Neetanyahus.

”Det här var inte mitt beslut. Att ensidigt bomba inne i Qatar, ett suveränt land och en nära amerikansk partner, gynnar varken Israel eller USA”, slår Trump fast.

Trump slår mynt av makten – miljardregn från Qatar och krypto. Dagens PS

EU-basen: Pausa avtalet med Israel. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

