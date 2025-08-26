Norska oljefonden kastar ut israeliska banker och Caterpillar

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Så stor portfölj hade oljefonden i Caterpillar

Norska oljefonden satt med aktier till ett värde av 24,4 miljarder norska kronor i den amerikanska verkstadsbjässen Caterpillar i slutet av 2024, och detta motsvarade en ägarandel på 1,23 procent i företaget som är listat på NY-börsen och uppges ha ett börsvärde på 203 miljarder dollar.

I sin rekommendation om exkludering skriver Etikrådet, framgår det, att ”bulldozrar tillverkade av Caterpillar används av israeliska myndigheter för omfattande olaglig förstörelse av palestinsk egendom”.

Finansdepartementet i Norge har tillkännagetts de förändringar som Norges Bank gjort i oljefonden.

E24 berättar att oljefonden hade investeringar till ett värde av 19 miljarder norska kronor i 38 företag i Israel den 18 augusti i år.

Oljefonden har uteslutit Israel-företag tidigare

Oljefonden har tidigare uteslutit flera företag med kopplingar till det som händer på Västbanken och i Gaza.

”Norges Bank har stor förståelse för att frågor väcks kring fondens investeringar i israeliska företag nu”, skriver Norges Bank till det norska Finansdepartementet.

Oljefonden kommer dock att fortsätta ha företag som gör sig skyldiga till normbrott och är föremål för kritik.

Tänker inte exkludera alla oetiska företag

”Enskilda investeringar som är invändningsbara eller förknippade med normbrott, men som inte når tröskeln för uteslutning, kommer att förekomma i investeringsportföljen”, skriver Norges Bank och tillägger:

”Detta gäller både israeliska företag och fondens övriga investeringar. Om ledningen helt skulle undvika sådan risk skulle det sannolikt avsevärt undergräva fondens mål”.

Missa inte: Oljefonden bekräftar: Har investerat i israeliskt bombflyg DagensPS