Fem israeliska banker och amerikanska maskin- och anläggningsjätten Caterpillar exkluderas av Norges Bank, som förvaltar norska oljefonden, berättar bland andra E24.no.
Norska oljefonden kastar ut israeliska banker och Caterpillar
Fem israeliska banker och amerikanska maskin- och anläggningsjätten Caterpillar exkluderas av Norges Bank, som förvaltar norska oljefonden, berättar bland andra E24.no. De sex företagen som nu dumpas är First International Bank of Israel, holdingbolaget FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim BM och Caterpillar. Bakgrunden är enligt oljefondens förvaltare Norges Bank …
De sex företagen som nu dumpas är First International Bank of Israel, holdingbolaget FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim BM och Caterpillar.
Bakgrunden är enligt oljefondens förvaltare Norges Bank Investment Management att företagen har kopplingar till Gaza och Västbanken.
Se risk för allvarliga kränkningar i konflikten
I ett uttalande skriver Norges Bank att det föreligger en ”oacceptabel risk att företagen bidrar till allvarliga kränkningar av individers rättigheter i krigs- eller konfliktsituationer”.
Oljefonden uppger enligt E24 att beslutet har sin grund i rekommendationer från Etikrådet den 25 juni och 2 juli i år.
”Direktionen har inte självständigt bedömt alla detaljer i rekommendationerna, men finner det tillräckligt underbyggt att kriterierna för uteslutning och observation är uppfyllda”, står det i rapporten.
Så stor portfölj hade oljefonden i Caterpillar
Norska oljefonden satt med aktier till ett värde av 24,4 miljarder norska kronor i den amerikanska verkstadsbjässen Caterpillar i slutet av 2024, och detta motsvarade en ägarandel på 1,23 procent i företaget som är listat på NY-börsen och uppges ha ett börsvärde på 203 miljarder dollar.
I sin rekommendation om exkludering skriver Etikrådet, framgår det, att ”bulldozrar tillverkade av Caterpillar används av israeliska myndigheter för omfattande olaglig förstörelse av palestinsk egendom”.
Finansdepartementet i Norge har tillkännagetts de förändringar som Norges Bank gjort i oljefonden.
E24 berättar att oljefonden hade investeringar till ett värde av 19 miljarder norska kronor i 38 företag i Israel den 18 augusti i år.
Oljefonden har uteslutit Israel-företag tidigare
Oljefonden har tidigare uteslutit flera företag med kopplingar till det som händer på Västbanken och i Gaza.
”Norges Bank har stor förståelse för att frågor väcks kring fondens investeringar i israeliska företag nu”, skriver Norges Bank till det norska Finansdepartementet.
Oljefonden kommer dock att fortsätta ha företag som gör sig skyldiga till normbrott och är föremål för kritik.
Tänker inte exkludera alla oetiska företag
”Enskilda investeringar som är invändningsbara eller förknippade med normbrott, men som inte når tröskeln för uteslutning, kommer att förekomma i investeringsportföljen”, skriver Norges Bank och tillägger:
”Detta gäller både israeliska företag och fondens övriga investeringar. Om ledningen helt skulle undvika sådan risk skulle det sannolikt avsevärt undergräva fondens mål”.
Missa inte: Oljefonden bekräftar: Har investerat i israeliskt bombflyg DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
