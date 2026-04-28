Ryanair: "Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig"

”En mycket bra position”

”Priserna är uppenbarligen den stora utmaningen för många flygbolag. När det gäller Ryanair har vi bra ”hedging” fram till mars nästa år. Vi är i en mycket bra position och har råd att betala marknadspriset för de återstående 20 procent som vi inte har hedgat”, säger Ryanairs förgrundsfigur.

O´Leary har redan attackerat en av huvudkonkurrenterna, ungerska Wizz Air, som han tror är på väg mot konkurs på grund av höga bränslepriser och bristande prissäkring.

”De företag som inte har en bra position och som inte har en stark finansiell balansräkning kommer att få betydande ekonomiska problem – om den nuvarande situationen fortsätter över sommaren och in på hösten, när företagen drivs med negativt kassaflöde”, kommenterar O’Leary.

”SAS klarar sig nu också”

När det gäller de nordiska flygbolagen har inte SAS det sämsta läget på marknaden, enligt Ryanairs vd. Förklaringen?

”SAS har köpts upp av Air France-KLM och historiskt sett av de skandinaviska staterna. SAS köps alltid upp, och har ändå aldrig tjänat pengar. De förlorar pengar varje år och någon tar notan”, säger O’Leary.

Norwegian är illa ute

Däremot ser han tuffa lägen för Air Baltic, Wizz Air – och Norwegian.

Tisdagens rapport från Norwegian talar om en kassa på 11,4 miljarder norska kronor, högt för att vara Norwegian.

Analytiker talar dessutom om att Norwegian dessutom har möjligheter i att, utifrån sin marknadsposition, höja priserna med 10 procent senare i år.

”Nonsens”, menar Michael O´Leary.

Ryanair sitter lugnt. Bolaget har låst priset på 80-90 procent av sina bränsleinköp för ett år i förväg och har det tryggaste läget i branschen. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB-TT)

”Vissa analytiker idioter”

”Vissa analytiker är idioter. Norwegian kommer inte att kunna göra det. Om de gjorde det hade de redan gjort det”, hävdar han.

Ryanair tänker inte utnyttja situationen, säger han, eftersom det inte behövs.

”Om oljepriserna förblir höga över sommaren behöver vi inte sänka biljetterna för att knäcka Norwegian, då går Norwegian i konkurs ändå – utan någon påverkan från oss.”

