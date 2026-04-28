Ryanair och vd Michael O´Leary tror Norwegian går i konkurs om oljepriserna förblir höga i sommar. Däremot är han inte orolig för SAS.
Ryanair: "Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig"
Sedan USA gick till attack mot Iran har priset på flygbränsle fördubblats. Nu säger Ryanairs vd Michael O´Leary att både Norwegian och SAS riskerar stora förluster om oljekrisen fortsätter över sommaren.
Även flera andra flygbolag kommer att få stora problem om priserna ligger kvar på nuvarande nivåer, enligt O´Leary.
Flygbolagen måste hantera priser som motsvarar minst 170-180 dollar per fat, om de inte låst goda delar av sin förbrukning till fasta priser i förväg.
Har säkrat bränslepriset
Det har Ryanair gjort. Bolaget är känt för att låsa priset på 80-90 procent av sina bränsleinköp ett år i förväg, mest av alla i branschen.
”För vissakonkurrenter är situationen prekär – och gapet mellan dem och Ryanair blir bara större och större. Vi kommer att fortsätta erbjuda låga priser och våra konkurrenter kommer bara att fortsätta att kämpa, säger Michael O’Leary hos Dagens näringsliv.
Där försäkrar han också att Ryanair kommer att fortsätta erbjuda ”de lägsta priserna på de marknader vi betjänar.”
O´Leary menar att den fysiska tillgången till bränsle inte är det största problemet – det är i stället de höga priserna och de ekonomiska effekter de leder till för alla bolag.
”En mycket bra position”
”Priserna är uppenbarligen den stora utmaningen för många flygbolag. När det gäller Ryanair har vi bra ”hedging” fram till mars nästa år. Vi är i en mycket bra position och har råd att betala marknadspriset för de återstående 20 procent som vi inte har hedgat”, säger Ryanairs förgrundsfigur.
O´Leary har redan attackerat en av huvudkonkurrenterna, ungerska Wizz Air, som han tror är på väg mot konkurs på grund av höga bränslepriser och bristande prissäkring.
”De företag som inte har en bra position och som inte har en stark finansiell balansräkning kommer att få betydande ekonomiska problem – om den nuvarande situationen fortsätter över sommaren och in på hösten, när företagen drivs med negativt kassaflöde”, kommenterar O’Leary.
”SAS klarar sig nu också”
När det gäller de nordiska flygbolagen har inte SAS det sämsta läget på marknaden, enligt Ryanairs vd. Förklaringen?
”SAS har köpts upp av Air France-KLM och historiskt sett av de skandinaviska staterna. SAS köps alltid upp, och har ändå aldrig tjänat pengar. De förlorar pengar varje år och någon tar notan”, säger O’Leary.
Norwegian är illa ute
Däremot ser han tuffa lägen för Air Baltic, Wizz Air – och Norwegian.
Tisdagens rapport från Norwegian talar om en kassa på 11,4 miljarder norska kronor, högt för att vara Norwegian.
Analytiker talar dessutom om att Norwegian dessutom har möjligheter i att, utifrån sin marknadsposition, höja priserna med 10 procent senare i år.
”Nonsens”, menar Michael O´Leary.
”Vissa analytiker idioter”
”Vissa analytiker är idioter. Norwegian kommer inte att kunna göra det. Om de gjorde det hade de redan gjort det”, hävdar han.
Ryanair tänker inte utnyttja situationen, säger han, eftersom det inte behövs.
”Om oljepriserna förblir höga över sommaren behöver vi inte sänka biljetterna för att knäcka Norwegian, då går Norwegian i konkurs ändå – utan någon påverkan från oss.”
