Svensk handel: Pessimister sedan fyra år

Svensk handel: ”Stor osäkerhet”

”Osäkerheten inom handen förblir stor, och månadens resultat är ett tydligt tecken på att handeln för tillfället är en avvaktande bransch. Vi ser hur återhämtningen i handeln nu saktats ned, till stor del på grund av något högre inflation och att förväntningarna på räntesänkningar dämpats”, säger Svensk handels vd Sofia Larsen.

”Vi tror att det finns ett stort antal oroliga handelsföretag runt om i landet.”

Förra veckan lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, vilket Svensk handel kritiserade och ser som ett oklokt beslut.

Det är av yttersta vikt att hushållens köpkraft stärks, inte bara för handeln utan för Sverige i stort, menar man och ser samtidigt att fler än Riksbanken behöver agera skyndsamt.

”Regeringen har ansvar”

”Vi fortsätter att följa penningpolitiken noga, men även sittande regering har ett stort ansvar i att säkerställa att Handelslandet Sverige förblir livs- och konkurrenskraftigt”, poängterar Sofia Larsen.

”Vi har under längre tid fått höra att en stärkt köpkraft är ett prioriterat mål. Nu är det upp till bevis, och det är dags för kraftfulla finanspolitiska stimulanser. Vi hoppas på att detta hörsammas i den kommande höstbudgeten.”

