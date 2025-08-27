Dagens PS
Svensk handel: Pessimister sedan fyra år

Pessimismen fortsätter inom handeln
Mer fart och fler kunder på våra affärsgator. Önskemål från Svensk handel där pessimismen fortsätter att gripa omkring sig. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Svensk handel ser en osäker höst framför sig och är fortsatt pessimistisk. Det har man varit i snart fyra år nu.

Osäkerheten ligger ”som en våt filt” över handelsföretagens framtidsutsikter, konstaterar Svensk handel när man presenterar sin handelsbarometer för augusti.

”Framtidsförväntningarna inom handeln är pessimistiska”, skriver branschorganisationen.

Det är ingen nyhet. Det är för 44:e månaden i rad, konstaterar Svensk handel som därmed har tvingats notera pessimism oavbrutet i snart fyra år.

”Nu krävs kraftiga finanspolitiska stimulanser”, utropar organisationen och det kan man ju förstå mot den bakgrunden.

Kritik mot Riksbanken: “Ekonomin står och stampar”. Dagens PS

Pessimism kring försäljningen

Dagligvaruhandelns framtidsindikator minskade med 0,8 enheter, vilket innebär ett indikatorvärde på 93,7.

Störst bidrag till nedgången var förväntningarna kring försäljningen samt synen på antalet anställda.

Sällanköpshandeln visar även denna månad en marginell uppgång. En ökning på 1,6 enheter innebär att augusti månads indikatorvärde blev 92,4, och en ökning i framtidstro noterades gällande försäljning, antalet anställda och lönsamhet.

Hushållen fortsätter hålla igen. Dagens PS

Sofia Larsen, vd för Svensk handel, vill se att regeringen tar sitt ansvar. Handeln i Sverige ser stor osäkerhet inför hösten framför sig, menar hon. (Foto: Pressbild)
Svensk handel: ”Stor osäkerhet”

”Osäkerheten inom handen förblir stor, och månadens resultat är ett tydligt tecken på att handeln för tillfället är en avvaktande bransch. Vi ser hur återhämtningen i handeln nu saktats ned, till stor del på grund av något högre inflation och att förväntningarna på räntesänkningar dämpats”, säger Svensk handels vd Sofia Larsen.

”Vi tror att det finns ett stort antal oroliga handelsföretag runt om i landet.”

Förra veckan lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, vilket Svensk handel kritiserade och ser som ett oklokt beslut.

Det är av yttersta vikt att hushållens köpkraft stärks, inte bara för handeln utan för Sverige i stort, menar man och ser samtidigt att fler än Riksbanken behöver agera skyndsamt.

”Regeringen har ansvar”

”Vi fortsätter att följa penningpolitiken noga, men även sittande regering har ett stort ansvar i att säkerställa att Handelslandet Sverige förblir livs- och konkurrenskraftigt”, poängterar Sofia Larsen.

”Vi har under längre tid fått höra att en stärkt köpkraft är ett prioriterat mål. Nu är det upp till bevis, och det är dags för kraftfulla finanspolitiska stimulanser. Vi hoppas på att detta hörsammas i den kommande höstbudgeten.”

Vi är i alla fall snygga i sommar… Dagens PS

“Fribiljett för stöldligor” – handeln rasar mot nya stöldgränsen. Realtid

DagligvaruhandelDetaljhandelKonjunkturSvensk handel
