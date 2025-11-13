Dagens PS
Glasklar blåsning – försäkringsjätte svindlades

Stenskott har blivit lönsam business för bilverkstäder.
Stenskott har blivit lönsam business för bilverkstäder.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Att byta ut bilglas är en lukrativ verksamhet för bilverkstäder. En liga drog nytta av det och blåste försäkringsjätten Trygg-Hansa på miljonbelopp.

Det rör sig om en mångmiljardindustri.

I takt med att vägar får stenkross som ska minska halkrisken och att allt fler bilmodeller saknar stänkskydd ökar antalet förstörda bilrutor.

Stenskott innebär cash

Stenskott ger klirr i kassan hos bilverkstäderna.

”Fler och fler verkstäder vill åt bilglasjobben”, uppger Rikard Gavaller, expert inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen, till Di.

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Oseriösa aktörer på marknaden

Det gäller dock att ha koll på vem som verkligen utför jobben på rätt sätt, för det finns oseriösa aktörer på marknaden.

När verkstäderna uppfyller en rad krav får de en kvalitetsstämpel av Glasbranschföreningen.

Stämpeln är även ett tecken på att pengar inte ska betalas ut av försäkringsbolagen, om det finns skumma aktörer inblandade.

”Försäkringsbolagen ska känna att det finns en opartisk kvalitetscertifiering”, säger Rikard Gavaller vidare.

Trygg-Hansa utsatt för bedrägeri

Trygg-Hansa hade dock nobbat Glasbranschföreningens kontroller visar det sig genom den bedrägerihärva som internt kallas för ”Glasblåsningen”.

Enligt Finanswatch har falska fakturor på minst 50 miljoner kronor skickats till försäkringsjätten på vad som uppges vara just skador på bilglas.

Ekobrottsmyndigheten kommer nu åtala sammanlagt sex personer i härvan som skedde under 2022 och 2023.

Försäkringsjätten Trygg-Hansa lurades på över 50 miljoner kronor.
Försäkringsjätten Trygg-Hansa lurades på över 50 miljoner kronor.

Falska fakturor

Det rör sig om falska fakturor från bilverkstäder som inte ens haft utrustning att kunna byta bilglas, på bilar i register där ägarna inte kände till att deras registreringsnummer användes.

”Det var inte någon av de tillfrågade ägarna till de aktuella fordonen som hade haft en glasskada”, uppger Trygg-Hansas försäkringsjurist Magnus Altin.

Efter den stora blåsningen har Trygg-Hansa skärpt sina krav när det gäller vilka bilverkstäder kunderna kan använda.

Trygg-Hansa får kritik

Det finns dock fortfarande inget krav på att Glasbranschföreningens kontroller måste finnas med, något som Rikard Gavaller riktar kritik mot.

“Det är klart att vi tycker att det är lite märkligt att man inte tar hjälp av vår kravställning, så att man inte bara låter företagen berätta om hur förträffliga de är utan att deras arbete verkligen kontrolleras.”

Trygg-Hansa svarar på kritiken genom kommunikationschefen Maria Ankarcrona.

”Våra avtalade verkstäder, som utför majoriteten av glasreparationerna, skriver under vår uppförandekod där de förbinder sig att bedriva en verksamhet som är hållbar i alla led – från reparationer till arbetsvillkor. När det gäller övriga verkstäder så har vi en rad andra kontrollfunktioner”, säger hon.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

