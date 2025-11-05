Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Dyrt för både kunder och butiker

Kortbedrägerier drabbar förvisso inte bara privatpersoner, även handeln får ta en hård smäll.

När bedragare slår till tvingas butikerna ofta stå för återbetalningar, hantera administration och ersätta drabbade kunder, något som leder till ökade kostnader och minskad lönsamhet.

Black Week – en fest för både fyndjägare och bedragare (Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT)

Så blir du lurad under Black Week

Bedragare använder en drös olika verktyg för att lura människor under Black Friday och julhandeln.

Falska nätbutiker är ett av de mest framgångsrika bedrägerierna. Enligt NordVPN använder 84 procent av offren dessa sajter i tron att de är legitima. Nästan hälften förlorar sina pengar.

Andra vanliga metoder är falska sms eller mejl som ser ut att komma från etablerade butiker och bedrägliga betalsidor som samlar in kontouppgifter.

Dessutom sprids fejkannonser i sociala medier, ofta kopplade till välkända varumärken.

Paul Pintér, rådgivningsexpert på SSF, varnar också för falska sms om paketleveranser, som ser ut att komma från fraktbolag som Postnord eller DHL.

”Det gäller att vara vaksam, och i stället för att klicka på länkar i ett sms så ladda ned fraktbolagets egen app som är säker”, säger han till SvD.

Så skyddar du dig

Adyen har flera råd till både konsumenter och företag inför årets största shoppinghelg.

För privatpersoner handlar det främst om att handla från välkända butiker, undvika att klicka på okända länkar, använda olika lösenord på olika nätbutiker och att alltid kontrollera avsändare vid oväntade meddelanden.

Handlare rekommenderas att justera sina riskinställningar, använda AI-baserade bedrägerifilter och följa sina transaktionsmönster noga.

Vill du veta vilka fler metoder dagens bedragare använder? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.