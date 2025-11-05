November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång.
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg
Mest läst i kategorin
Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner
Bostadsmarknaden skakar, kontanterna försvinner och hushållen, ja, de lever med en ekonomisk baksmälla. Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska …
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen
Att leva som sambo kan förvisso kännas lika självklart som att vara gift. Men när det kommer till arv är skillnaden fortfarande stor. Nu vill en ny statlig utredning ändra på det. ”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri. Det hela handlar …
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas
Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern. Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. En av fem gör …
Så undviker du ekonomiskt kaos när en anhörig blir sjuk
Att ta hand om en sjuk förälder är svårt. Den ekonomiska aspekten gör inte saken lättare. Det vet Beth Pinsker allt om. Hon är certifierad finansiell rådgivare och kolumnist på MarketWatch. I sin nya bok My Mother’s Money: A Guide to Financial Caregiving beskriver hon hur livet förändrades när hennes mamma blev svårt sjuk efter …
Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday.
En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader.
Bedrägerierna exploderar i november
När handeln går på högvarv mellan november och januari stiger också antalet bedrägerier. Under den perioden 2024 låg kortbedrägerierna 13,8 procent över snittet för övriga månader, enligt Adyen.
Allra mest utsatta är konsumenterna i november, då bedrägerierna ökar med 14,5 procent.
Trenden har varit densamma de senaste tre åren.
”Vår genomgång visar en tydligt ökad risk för bedrägerier när shoppinghögtiderna börjar. Konsumenter som är informerade och uppmärksamma minskar risken för sig själva avsevärt”, säger Tobias Lindh, vd för Adyen i Norden och Baltikum.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Dyrt för både kunder och butiker
Kortbedrägerier drabbar förvisso inte bara privatpersoner, även handeln får ta en hård smäll.
När bedragare slår till tvingas butikerna ofta stå för återbetalningar, hantera administration och ersätta drabbade kunder, något som leder till ökade kostnader och minskad lönsamhet.
Så blir du lurad under Black Week
Bedragare använder en drös olika verktyg för att lura människor under Black Friday och julhandeln.
Falska nätbutiker är ett av de mest framgångsrika bedrägerierna. Enligt NordVPN använder 84 procent av offren dessa sajter i tron att de är legitima. Nästan hälften förlorar sina pengar.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Andra vanliga metoder är falska sms eller mejl som ser ut att komma från etablerade butiker och bedrägliga betalsidor som samlar in kontouppgifter.
Dessutom sprids fejkannonser i sociala medier, ofta kopplade till välkända varumärken.
Paul Pintér, rådgivningsexpert på SSF, varnar också för falska sms om paketleveranser, som ser ut att komma från fraktbolag som Postnord eller DHL.
”Det gäller att vara vaksam, och i stället för att klicka på länkar i ett sms så ladda ned fraktbolagets egen app som är säker”, säger han till SvD.
Så skyddar du dig
Adyen har flera råd till både konsumenter och företag inför årets största shoppinghelg.
För privatpersoner handlar det främst om att handla från välkända butiker, undvika att klicka på okända länkar, använda olika lösenord på olika nätbutiker och att alltid kontrollera avsändare vid oväntade meddelanden.
Handlare rekommenderas att justera sina riskinställningar, använda AI-baserade bedrägerifilter och följa sina transaktionsmönster noga.
Vill du veta vilka fler metoder dagens bedragare använder? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026
Morgan Stanleys Mike Wilson var börspessimisten som bytte fot och blev optimist och nu spår han ett fortsatt börsrally i USA även nästa år. Så lyder hans argument. Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Så tar du makten över AI – bli bäst på prompts
För den som behärskar prompt writing, konsten att ge AI tydliga och effektiva instruktioner, öppnas nya karriärvägar. Det handlar inte längre om att använda teknik, utan om att styra den. Artificiell intelligens har på kort tid gått från tekniskt buzzword till strategisk kärna i företagsutveckling. Men medan verktygen blir allt mer tillgängliga, uppstår en ny …
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg
November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång. Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday.? En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader. Bedrägerierna …
Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara
Lexus kan vara på väg att ersätta sina ikoniska F-modeller med ett digitalt körläge – ett tryck på en knapp i stället för en V8. Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade …