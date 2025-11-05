Dagens PS
Privatekonomi

Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg

Fler bedragare under shoppingmånaderna
Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång.

Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday

En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader.

Bedrägerierna exploderar i november

När handeln går på högvarv mellan november och januari stiger också antalet bedrägerier. Under den perioden 2024 låg kortbedrägerierna 13,8 procent över snittet för övriga månader, enligt Adyen.

Allra mest utsatta är konsumenterna i november, då bedrägerierna ökar med 14,5 procent. 

Trenden har varit densamma de senaste tre åren.

”Vår genomgång visar en tydligt ökad risk för bedrägerier när shoppinghögtiderna börjar. Konsumenter som är informerade och uppmärksamma minskar risken för sig själva avsevärt”, säger Tobias Lindh, vd för Adyen i Norden och Baltikum.

Dyrt för både kunder och butiker

Kortbedrägerier drabbar förvisso inte bara privatpersoner, även handeln får ta en hård smäll.

När bedragare slår till tvingas butikerna ofta stå för återbetalningar, hantera administration och ersätta drabbade kunder, något som leder till ökade kostnader och minskad lönsamhet.

Black Friday
Black Week – en fest för både fyndjägare och bedragare (Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT)

Så blir du lurad under Black Week

Bedragare använder en drös olika verktyg för att lura människor under Black Friday och julhandeln. 

Falska nätbutiker är ett av de mest framgångsrika bedrägerierna. Enligt NordVPN använder 84 procent av offren dessa sajter i tron att de är legitima. Nästan hälften förlorar sina pengar.

Andra vanliga metoder är falska sms eller mejl som ser ut att komma från etablerade butiker och bedrägliga betalsidor som samlar in kontouppgifter.

Dessutom sprids fejkannonser i sociala medier, ofta kopplade till välkända varumärken.

Paul Pintér, rådgivningsexpert på SSF, varnar också för falska sms om paketleveranser, som ser ut att komma från fraktbolag som Postnord eller DHL.

”Det gäller att vara vaksam, och i stället för att klicka på länkar i ett sms så ladda ned fraktbolagets egen app som är säker”, säger han till SvD. 

Så skyddar du dig

Adyen har flera råd till både konsumenter och företag inför årets största shoppinghelg.

För privatpersoner handlar det främst om att handla från välkända butiker, undvika att klicka på okända länkar, använda olika lösenord på olika nätbutiker och att alltid kontrollera avsändare vid oväntade meddelanden.

Handlare rekommenderas att justera sina riskinställningar, använda AI-baserade bedrägerifilter och följa sina transaktionsmönster noga.

Vill du veta vilka fler metoder dagens bedragare använder? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

