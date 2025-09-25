Dåliga på middag och därmed pasta

Det är Ica som låtit Verian göra en undersökning om våra vardagsvanor när det gäller mat.

Det är visserligen en undersökning lika mager som våra matvanor verkar vara, med 1 034 svarande och dessa slumpmässigt valda ur Sifo-panelen, men indikerar ändå att vi lägger tid på annat än att laga mat.

Hälften av de svarande i undersökningen säger att de ”saknar inspiration” till vardagsmiddagarna. Det är det som får dem att vända blicken mot pastarätter och halvfabrikat, förklarar de.

Planerar inte middag i tid

Framför allt är det där med att planera middagarna ingen paradgren. 39 procent av de svarande säger att de skjuter på beslutet in i det sista och bestämmer kvällens mat samma dag.

27 procent säger att de flera gånger i veckan vänder sig till sin partner och frågar ”vad ska vi äta i kväll?”

51 procent är utan inspiration flera gånger i veckan, konstaterar de.

Icas vardagskock Malidza Larsson tipsar om bra tillbehör, nya varianter av klassiker och om att göra en egen pesto att ta till när det är dags för pastan. (Foto: Pressbild)