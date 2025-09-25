Dagensps.se
Weekend

Dåliga på middag och därmed pasta

Svenskarna slarvar med middagen till vardags
Middag för en behöver heller inte vara tråkigt. Här en krämig, gratinerad lax med grönt, tomat och grevéost – en snabb, enkel och god middag. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Slarvar du med din middag? Då behöver du åtminstone inte känna dig ensam. Hälften av svenskarna tar sig vidare med pasta och halvfabrikat.

Det är Ica som låtit Verian göra en undersökning om våra vardagsvanor när det gäller mat.

Det är visserligen en undersökning lika mager som våra matvanor verkar vara, med 1 034 svarande och dessa slumpmässigt valda ur Sifo-panelen, men indikerar ändå att vi lägger tid på annat än att laga mat.

Hälften av de svarande i undersökningen säger att de ”saknar inspiration” till vardagsmiddagarna. Det är det som får dem att vända blicken mot pastarätter och halvfabrikat, förklarar de.

Planerar inte middag i tid

Framför allt är det där med att planera middagarna ingen paradgren. 39 procent av de svarande säger att de skjuter på beslutet in i det sista och bestämmer kvällens mat samma dag.

27 procent säger att de flera gånger i veckan vänder sig till sin partner och frågar ”vad ska vi äta i kväll?”

51 procent är utan inspiration flera gånger i veckan, konstaterar de.

Icas vardagskock Malidza Larsson tipsar om bra tillbehör, nya varianter av klassiker och om att göra en egen pesto att ta till när det är dags för pastan. (Foto: Pressbild)
Pasta lösningen

Det är då vi i första hand tar till pasta och halvfabrikat och det behöver naturligtvis inte vara något fel i det.

Med rätt tillbehör är även en pastarätt nyttig och halvfabrikat är inte detsamma som endast halvbra.

Däremot är det naturligtvis fler som borde inse att det inte tar längre tid att laga mat från grunden än att ta till någon halvmesyr – och att man kan passa på att göra något annat medan maten puttrar på spisen.

Ica:s vardagskock Malidza Larsson pekar på bra tillbehör och smaksättare som vardagsräddare. Att ta beprövade rätter, tänk falukorv, och laga till på ett nytt sätt är också ett enkelt knep, enligt Larsson.

Listan/Det här tar vi till när inspirationen tryter

1. Pastarätter (51 procent) 

2. Halvfabrikat som panerad fisk, köttbullar, hamburgare, korv (34 procent)  

3. Matiga mackor (17 procent)  

4. Frukostmat (16 procent) 

5. Soppor (15 procent)  

(Källa: Ica och Verian)

IcaMatSverige
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

